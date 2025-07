Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (4/3) στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην χώρα, την οποία «κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ», αναφερόμενος στο Λεσότο. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Λετζόουν Μποτζοάνε, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια για το «προσβλητικό», όπως το χαρακτήρισε, για τη χώρα του σχόλιο. Ποιά είναι, στα αλήθεια, η χώρα του Λεσότο;

Πρόκειται για μια μικρή χώρα στην Αφρική, η οποία αποτελείται, σχεδόν εξ ολοκλήρου, από βουνά και περιβάλλεται ολοσχερώς από τη Νότια Αφρική.

🇱🇸🇺🇸 During his speech at Congress, President Donald Trump stated that the U.S. would cut aid to Lesotho, calling it an African nation "nobody has ever heard of."



We hit the streets of Maseru, the capital city, to hear what locals had to say. pic.twitter.com/pc7OY5f8rB