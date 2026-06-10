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Ο Πάπας Λέων βρέθηκε στη Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης για να εγκαινιάσει τον νεότερο από τους πανύψηλους γεωμετρικούς πύργους της, ο οποίος καθιστά αυτό το μοντερνιστικό θαύμα, σχεδιασμένο από τον Αντόνι Γκαουντί, την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Ο Λέων, αφου τέλεσε τη λειτουργία μέσα στην τεράστια, φωτεινή εκκλησία βγήκε έξω για να ευλογήσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ύψους 172,5 μέτρων (566 ποδιών), που στέφεται από έναν κεραμικό σταυρό πέντε ορόφων, ορατό από όλη την καταλανική πρωτεύουσα.

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Η στιγμή, φορτισμένη με θρησκευτικό συμβολισμό, έρχεται στην 100ή επέτειο του θανάτου του Γκαουντί και αποτελεί το επίκεντρο της εβδομαδιαίας περιοδείας του Λέοντα στην Ισπανία, όπου προειδοποίησε ότι οι κλιμακούμενες συγκρούσεις έχουν ωθήσει τον κόσμο σε μια βαθιά κρίση.

Η επίσκεψη του Λέοντα είναι η τρίτη επίσκεψη Πάπα στη βασιλική και πραγματοποιείται ένα χρόνο αφότου το Βατικανό, του οποίου η διαδικτυακή πύλη χαρακτήρισε τον Γκαουντί «αρχιτέκτονα του Θεού», ενέκρινε ένα σημαντικό βήμα προς την αγιοποίηση του οραματιστή.

Ο Γκαουντί, γεννημένος το 1852, ήταν ένας ευσεβής καθολικός που εργάστηκε για περισσότερα από 40 χρόνια στη Σαγράδα Φαμίλια, από το 1883 μέχρι το θάνατό του σε τροχαίο ατύχημα με τραμ το 1926.

Η ολοκλήρωση του τεράστιου έργου, το οποίο έχει τρεις προσόψεις σε διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ και 18 πύργους εμπνευσμένους από τη φύση, αποδείχθηκε δύσκολη. Ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί φέτος, αλλά ο στόχος έχει πλέον μετατεθεί στο 2035.

Η βασιλική, το αριστούργημα του Γκαουντί, καθώς και έξι άλλα έργα του, αποτελούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες στη Βαρκελώνη κάθε χρόνο. Πέρυσι, 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτηκαν την εκκλησία, ένα νέο ρεκόρ, με τα έσοδα από τα εισιτήρια να χρηματοδοτούν τη συνεχιζόμενη κατασκευή της.

Παρόντες στη Βαρκελώνη ήταν ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με την σύζυγό του, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια, αλλά και καλεσμένοι από όλο τον κόσμο.