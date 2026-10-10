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Παρά το διεθνές σκάνδαλο που προκάλεσαν οι εξωσυζυγικές τους σχέσεις, το ζευγάρι παντρεύτηκε για πρώτη φορά το 1964 στο Μόντρεαλ, ζώντας μια πολυτελή αλλά ταυτόχρονα θυελλώδη κοινή ζωή.

Μετά το πρώτο τους διαζύγιο το 1974, οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν ξανά στη Μποτσουάνα το 1975, σε μια προσπάθεια να ανανεώσουν τη σχέση τους μακριά από τις συγκρούσεις του παρελθόντος.

Ωστόσο, οι έντονες εντάσεις και οι προσωπικές τους δυσκολίες οδήγησαν στον οριστικό χωρισμό τους το 1976, τερματίζοντας οριστικά έναν θυελλώδη έρωτα που καθόρισε την καριέρα και την προσωπική τους ζωή.

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Υπήρξαν ζευγάρια του Χόλιγουντ πιο ήσυχα, πιο σταθερά και ίσως πιο ευτυχισμένα. Δύσκολα όμως υπήρξε άλλο ζευγάρι που να συνδύασε τόσο εκρηκτικά τον έρωτα, τη δόξα, το χρήμα, τη ζήλια και τα πρωτοσέλιδα όσο η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Στις 10 Οκτωβρίου 1975, στη Μποτσουάνα, παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά. Ήταν ο έκτος γάμος της Τέιλορ, αλλά ο δεύτερος με τον ίδιο άνδρα. Πίστευαν ότι αυτή τη φορά θα τα κατάφερναν. Δεν τα κατάφεραν.

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Η «Κλεοπάτρα» που άλλαξε τις ζωές τους

Η ιστορία τους άρχισε στα γυρίσματα της επικής «Κλεοπάτρας», μιας από τις ακριβότερες κινηματογραφικές παραγωγές της εποχής. Η Τέιλορ υποδυόταν την Κλεοπάτρα και ο Μπάρτον τον Μάρκο Αντώνιο. Η κινηματογραφική ερωτική ιστορία πέρασε πολύ γρήγορα στην πραγματική ζωή.

Το πρόβλημα ήταν ότι και οι δύο ήταν παντρεμένοι. Η Τέιλορ ήταν σύζυγος του τραγουδιστή Έντι Φίσερ και ο Μπάρτον της ηθοποιού Σίμπιλ Γουίλιαμς. Η σχέση τους έγινε δημόσιο σκάνδαλο παγκόσμιας εμβέλειας και προκάλεσε ακόμη και δημόσια επίκριση από το Βατικανό. Όσο περισσότερο τους καταδίκαζαν, τόσο περισσότερο εκείνοι έμοιαζαν να μην μπορούν να χωρίσουν.

Ο πρώτος γάμος

Η Τέιλορ χώρισε από τον Έντι Φίσερ και στις 15 Μαρτίου 1964 παντρεύτηκε τον Μπάρτον στο Μόντρεαλ.

Ακολούθησε μία δεκαετία σχεδόν μυθική για τα δεδομένα του Χόλιγουντ. Έπαιξαν μαζί σε πολλές ταινίες, ανάμεσά τους το περίφημο «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;», για το οποίο η Τέιλορ κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ της.

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Ταυτόχρονα ζούσαν με πρωτοφανή πολυτέλεια: ιδιωτικά αεροπλάνα, γιοτ, ακριβά ξενοδοχεία και κοσμήματα εκατομμυρίων. Το διασημότερο δώρο του Μπάρτον ήταν το περίφημο διαμάντι Taylor–Burton, περίπου 69 καρατίων, που απέκτησε το 1969.

Γιατί χώρισαν

Πίσω από τη χλιδή υπήρχε μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Οι καβγάδες ήταν συχνοί και έντονοι, ενώ το αλκοόλ, ιδιαίτερα στη ζωή του Μπάρτον, επιβάρυνε σημαντικά τη σχέση. Η μεγάλη τους έλξη συνοδευόταν από ζήλια, εκρήξεις και συνεχείς συγκρούσεις.

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Το 1973 απομακρύνθηκαν και το 1974 πήραν το πρώτο τους διαζύγιο. Μόνο που δεν μπορούσαν πραγματικά να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον.

Ο δεύτερος γάμος στη Μποτσουάνα

Έναν χρόνο αργότερα ήταν ξανά μαζί. Στις 10 Οκτωβρίου 1975 παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά στην Αφρική. Ήταν μια προσπάθεια να ξαναρχίσουν από την αρχή, μακριά από όσα είχαν καταστρέψει τον πρώτο τους γάμο.

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Η δεύτερη ευκαιρία κράτησε ελάχιστα. Οι ίδιες εντάσεις επανήλθαν και το 1976 χώρισαν για δεύτερη και τελευταία φορά. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ ξανά μεταξύ τους.

Οι οκτώ γάμοι της Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η προσωπική ζωή της Τέιλορ ήταν σχεδόν τόσο διάσημη όσο και η κινηματογραφική της καριέρα. Παντρεύτηκε οκτώ φορές με επτά άνδρες:

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1. Κόνραντ «Νίκι» Χίλτον – 1950-1951

2. Μάικλ Γουάιλντινγκ – 1952-1957

3. Μάικ Τοντ – 1957-1958. Ο γάμος τελείωσε τραγικά όταν ο Τοντ σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα.

4. Έντι Φίσερ – 1959-1964

5. Ρίτσαρντ Μπάρτον – 1964-1974

6. Ρίτσαρντ Μπάρτον – 1975-1976

7. Τζον Γουόρνερ – 1976-1982

8. Λάρι Φορτένσκι – 1991-1996

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Η ίδια είχε χαρακτηρίσει τον Μάικ Τοντ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον ως τις δύο μεγάλες αγάπες της ζωής της.

Και ο Μπάρτον παντρεύτηκε ξανά

Ο Ρίτσαρντ Μπάρτον είχε επίσης πολυτάραχη προσωπική ζωή. Πριν από την Τέιλορ ήταν παντρεμένος με τη Σίμπιλ Γουίλιαμς, με την οποία απέκτησε δύο κόρες.

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Μετά το δεύτερο διαζύγιό του από την Τέιλορ παντρεύτηκε το 1976 το μοντέλο Σούζι Μίλερ, πρώην σύζυγο του πρωταθλητή της Formula 1 Τζέιμς Χαντ. Χώρισαν το 1982. Το 1983 παντρεύτηκε τη Σάλι Χέι, η οποία έμεινε στο πλευρό του μέχρι τον θάνατό του το 1984, σε ηλικία 58 ετών.

Ένας έρωτας που επέζησε των δύο διαζυγίων

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ έζησε μέχρι το 2011. Οι δυο τους δεν κατάφεραν να ζήσουν μαζί, αλλά ούτε έσβησαν ποτέ πραγματικά ο ένας από τη ζωή του άλλου.

Γνωρίστηκαν παίζοντας την Κλεοπάτρα και τον Μάρκο Αντώνιο. Έγιναν εραστές ενώ ήταν παντρεμένοι με άλλους, προκάλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής, παντρεύτηκαν, χώρισαν, ξαναπαντρεύτηκαν και ξαναχώρισαν.

Ίσως γι’ αυτό η ιστορία τους έμεινε ως μία από τις πιο διάσημες ερωτικές ιστορίες του Χόλιγουντ: δύο άνθρωποι που μπορούσαν να χωρίσουν, αλλά δυσκολεύονταν αφάνταστα να πάψουν να αγαπιούνται.

Η δική μου συνάντηση με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Την Ελίζαμπεθ Τέιλορ είχα την τύχη να τη γνωρίσω προσωπικά στα τέλη του 1974, όταν βρισκόμουν στο Λονδίνο για εκπαίδευση στο BBC. Με εκπαίδευε τότε ο διευθυντής Ειδήσεων Άλαν Πρόθροου, ο οποίος αργότερα ανέλαβε κορυφαίες διοικητικές θέσεις στο BBC. Και μετά έγινε Γενικός Διευθυντής.

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν κάτι που για εκείνη την εποχή είχε ιδιαίτερη σημασία: πώς παρουσιάζεις ένα δελτίο ειδήσεων με ανθρώπινο, φιλικό, σχεδόν παρεΐστικο τρόπο και όχι με την ξύλινη, απόμακρη εκφορά που κυριαρχούσε τότε. Στα καμαρίνια του BBC συνάντησα την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία ήταν καλεσμένη σε πρωινή εκπομπή. Η πρώτη μου έκπληξη ήταν το ύψος της. Δεν ήταν καθόλου ψηλή. Αντίθετα, θα έλεγα πως ήταν μάλλον κοντή. Όταν όμως σου μιλούσε και σε κοιτούσε, αυτά τα απίστευτα μάτια της πραγματικά σε διαπερνούσαν. Μου μίλησε με μεγάλη ζεστασιά για την Ελλάδα, την οποία μου είπε ότι αγαπούσε, και ήταν εξαιρετικά ευδιάθετη. Θυμάμαι ακόμη ένα περιστατικό που μου είχε προκαλέσει εντύπωση: της έδωσαν να υπογράψει απόδειξη για πέντε λίρες, επειδή είχε εμφανιστεί ως καλεσμένη στην εκπομπή. Ήταν μια απολύτως συμβολική αμοιβή, στο πλαίσιο της διαδικασίας με την οποία αποδεχόταν τους όρους της τηλεοπτικής εμφάνισής της, παραχωρώντας και τα τηλεοπτικά της δικαιώματα.

Και όταν ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε, με τράβηξε κοντά της, έσκυψα για να με φτάσει, με αγκάλιασε και μου έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο. Σχεδόν 52 χρόνια αργότερα, εξακολουθώ να θυμάμαι εκείνα τα μάτια. Μια υπέροχη ανάμνηση από μια πραγματική σταρ. Δυστυχώς δεν υπήρχαν τότε κινητά τηλέφωνα για να μπορώ να τραβήξω μια φωτογραφία.