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Η αρχική πέτρα εξορύχθηκε στη Νότια Αφρική και υπέστη επεξεργασία από τον κοσμηματοπώλη Χάρι Γουίνστον πριν καταλήξει σε δημοπρασία.

Ο οίκος Cartier αρχικά επικράτησε στη δημοπρασία με προσφορά 1,05 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ο Μπάρτον διαπραγματεύθηκε επιτυχώς την αγορά του την επόμενη ημέρα.

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ φορούσε το διαμάντι ως μενταγιόν σε κολιέ, καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κοσμήματα της εποχής.

Το 1979, η ηθοποιός πούλησε το διαμάντι, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα γνωστό ως διαμάντι Taylor–Burton στους κύκλους των συλλεκτών.

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Ήταν 24 Οκτωβρίου 1969 όταν ο Ρίτσαρντ Μπάρτον εξασφάλισε για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ ένα κόσμημα που έμελλε να αποκτήσει το όνομα και των δύο: το διαμάντι Taylor–Burton. Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου. Ούτε το Χόλιγουντ, συνηθισμένο στις υπερβολές, δεν μπορούσε να αγνοήσει ένα τόσο εντυπωσιακό δώρο.

Από τα ορυχεία της Νότιας Αφρικής στη Νέα Υόρκη

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Η ιστορία του διαμαντιού άρχισε το 1966, στο ορυχείο Premier της Νότιας Αφρικής. Η αρχική πέτρα ζύγιζε περίπου 241 καράτια. Ο διάσημος κοσμηματοπώλης Χάρι Γουίνστον ανέλαβε την επεξεργασία της και προέκυψε ένα εξαιρετικό διαμάντι 69,42 καρατίων, κομμένο σε σχήμα αχλαδιού. Το απέκτησε η Χάριετ Άνενμπεργκ Έιμς, η οποία αργότερα αποφάσισε να το δημοπρατήσει.

Η δημοπρασία που έχασε ο Μπάρτον

Στις 23 Οκτωβρίου 1969 το διαμάντι βγήκε σε δημοπρασία στον οίκο Parke-Bernet. Ο Μπάρτον είχε δώσει εντολή να προσφέρουν έως ένα εκατομμύριο δολάρια. Τελικά επικράτησε ο οίκος Cartier, καταβάλλοντας 1.050.000 δολάρια, ποσό-ρεκόρ για πολύτιμο λίθο σε δημοπρασία εκείνης της εποχής. Ο Μπάρτον δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια: την επομένη διαπραγματεύθηκε την αγορά του από τον Cartier.

Η τιμή του δώρου συχνά παρουσιάζεται ως 1,5 εκατομμύριο δολάρια, αλλά διαφορετικές ιστορικές πηγές αναφέρουν περίπου 1,1 εκατομμύριο για την αγορά από τον Μπάρτον. Το αδιαμφισβήτητο ποσό είναι εκείνο της δημοπρασίας: 1,05 εκατομμύριο.

Το κόσμημα που συγκέντρωνε πλήθη

Πριν φτάσει στα χέρια της Τέιλορ, το διαμάντι εκτέθηκε στη Νέα Υόρκη και χιλιάδες άνθρωποι σχημάτισαν ουρές για να το θαυμάσουν. Αρχικά παρουσιάστηκε ως δαχτυλίδι, αλλά η ηθοποιός προτίμησε τελικά να το φορέσει ως μενταγιόν σε περίτεχνο κολιέ. Το κόσμημα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της χρυσής εποχής των κινηματογραφικών αστέρων.

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Ο έρωτας που ξεκίνησε στην «Κλεοπάτρα»

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ουαλός ηθοποιός Ρίτσαρντ Μπάρτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της «Κλεοπάτρας». Ο έρωτάς τους προκάλεσε σκάνδαλο, καθώς και οι δύο ήταν τότε παντρεμένοι. Παντρεύτηκαν το 1964, χώρισαν το 1974, ξαναπαντρεύτηκαν το 1975 και χώρισαν οριστικά το 1976. Η σχέση τους συνδύαζε κινηματογραφικές επιτυχίες, συγκρούσεις, πολυτελή δώρα και διαρκή δημοσιότητα.

Πού κατέληξε το θρυλικό διαμάντι

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Το 1979, χρόνια μετά τον δεύτερο χωρισμό τους, η Τέιλορ πούλησε το διαμάντι. Οι δημοσιευμένες αποτιμήσεις της πώλησης διαφέρουν, ενώ μέρος των εσόδων συνδέθηκε με φιλανθρωπικούς σκοπούς στην Αφρική. Η πέτρα συνέχισε τη δική της διαδρομή στους κύκλους των συλλεκτών, αλλά το όνομά της δεν άλλαξε ποτέ: Taylor–Burton.

Πίσω από την τιμή και τα καράτια έμεινε μια ιστορία δύο ανθρώπων που αγάπησαν με ένταση και έζησαν μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Το διαμάντι αποδείχθηκε πιο ανθεκτικό από τον γάμο τους — και εξακολουθεί να θυμίζει μία από τις διασημότερες σχέσεις του 20ού αιώνα.

Πηγές και φωτογραφικό υλικό

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HISTORY: https://www.history.com/this-day-in-history/october-24/burton-buys-liz-a-diamond

Gemological Institute of America: https://my.gia.edu/gems-gemology/spring-2013-shor-auction-houses

The Cartiers: https://www.the-cartiers.com/glossary/taylor-burton-diamond/

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Αυθεντική φωτογραφία ζευγαριού και διαμαντιού (Sotheby’s): https://www.sothebys.com/en/slideshows/the-greatest-gifts-to-ever-come-through-sothebys

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Φωτογραφικό αρχείο για το διαμάντι: https://www.naturaldiamonds.com/rare/taylor-burton-diamond/

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