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Δύο άνδρες γλίτωσαν από θαύμα στο δυτικό Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε στάση λεωφορείου, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Το σοκαριστικό τροχαίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας (CCTV), με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:56 το πρωί της 20ής Νοεμβρίου 2026, κοντά στη λεωφόρο Carlisle, στην περιοχή Southall του δυτικού Λονδίνου.

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Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας φαίνεται το όχημα να χάνει τον έλεγχο, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο κοντά σε κυκλικό κόμβο και να συνεχίζει ανεξέλεγκτα την πορεία του για αρκετά μέτρα.

Αρχικά, το αυτοκίνητο προσκρούει σε έναν τοίχο και στη συνέχεια καταλήγει με ορμή πάνω σε στάση λεωφορείου στην οδό Lady Margaret, όπου βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή δύο άνδρες.

Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο ένας από τους πεζούς, ο οποίος στεκόταν κάτω από το στέγαστρο της στάσης, εκτοξεύτηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, κατάφερε να σηκωθεί και να απομακρυνθεί τρέχοντας από το σημείο.

🚨🇬🇧 CAR SMASHES INTO BUS STOP IN SOUTHALL — PEDESTRIANS REPORTEDLY STRUCK



A silver car crashed into a bus shelter on Lady Margaret Road, Southall, at around 10:56 AM on Friday, November 20.



Footage shows a person narrowly escaping the impact, while others were reportedly hit.… — Nova Intel (@intel_nova) November 20, 2026

Αντίστοιχη ήταν η τύχη και του δεύτερου άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από το όχημα και εκτινάχθηκε προς τα πίσω. Και εκείνος, ωστόσο, κατάφερε να σηκωθεί και να απομακρυνθεί χωρίς να παραμείνει στο σημείο της σύγκρουσης.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί, προτού μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Το βίντεο από το τροχαίο στο Λονδίνο προκαλεί σοκ, καθώς αποτυπώνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στη στάση λεωφορείου, αλλά και το γεγονός ότι οι δύο πεζοί κατάφεραν να επιβιώσουν από τη σφοδρή σύγκρουση.