Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν έναν 41χρονο Αμερικανό στρατιωτικό κοντά στο Γκλόστερ, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία του Λονδίνου συντονίζει τις έρευνες σε συνεργασία με το FBI και τις στρατιωτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε δύο τοποθεσίες του Γκλόστερσαϊρ.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Βρετανίας υπογράμμισαν τη σοβαρότητα της υπόθεσης, τονίζοντας τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση εσωτερικών απειλών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία μετά τη σύλληψη ενός 41χρονου μέλους του αμερικανικού στρατού. ξεκινώντας μια μεγάλη έρευνα που αφορά την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου (Metropolitan Police), η υπόθεση αφορά υποψίες για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν κορυφαίες υπηρεσίες ασφαλείας των δύο χωρών.

Advertisement

Advertisement

Ο 41χρονος εξακολουθεί να κρατείται σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η επιχείρηση κοντά στο Γκλόστερ

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, σε περιοχή κοντά στο Γκλόστερ. Ο 41χρονος αντιμετωπίζεται ως ύποπτος για αδικήματα του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην κομητεία του Γκλόστερσαϊρ, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται από την Αντιτρομοκρατική Αστυνομία του Λονδίνου, με τη συνδρομή αμερικανικών υπηρεσιών, του FBI και στρατιωτικών αρχών των ΗΠΑ.

Η αναπληρώτρια επίτροπος Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σοβαρούς τους ισχυρισμούς που εξετάζονται.

Advertisement

Όπως ανέφερε, η σύλληψη αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών των βρετανικών και αμερικανικών αρχών, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα ληφθούν αποφασιστικά μέτρα απέναντι σε οποιονδήποτε θεωρείται ύποπτος για ενέργειες που ενδέχεται να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή όλων των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι η διακρατική συνεργασία αποτελεί βασικό όπλο απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Παρέμβαση Κας Πατέλ: «Μηδενική ανοχή στην κατασκοπεία»

Advertisement

Ιδιαίτερα αυστηρό ήταν το μήνυμα του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά σημαντική, καθώς περιλαμβάνει ισχυρισμούς για κατασκοπεία εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.

Ο επικεφαλής του FBI τόνισε ότι «η υπηρεσία δεν πρόκειται να ανεχθεί συμπεριφορές που παραβιάζουν τον όρκο πίστης προς τις ΗΠΑ και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια».

Μάλιστα, επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το FBI έχει προχωρήσει σε 167 συλλήψεις για υποθέσεις αντικατασκοπείας και κατασκοπείας μέσα στους τελευταίους 21 μήνες.

Advertisement

Ο Κας Πατέλ ευχαρίστησε επίσης την Αντιτρομοκρατική Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, την MI5, την υπηρεσία αμυντικής αντικατασκοπείας της Βρετανίας και τη Διοίκηση Αντικατασκοπείας του αμερικανικού στρατού για τη συμβολή τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ταξίαρχος Σον Στίντσον, διοικητής της Διοίκησης Αντικατασκοπείας του αμερικανικού στρατού, ο οποίος έκανε λόγο για μια υπόθεση που αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν ακόμη και από πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί ευαίσθητες πληροφορίες.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις βρετανικές αρχές και το FBI για τον επαγγελματισμό και τον συντονισμό τους, επισημαίνοντας ότι οι εσωτερικές απειλές αποτελούν υπαρκτό και διαρκές πρόβλημα για τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Advertisement

Παράλληλα, κάλεσε όσους αντιληφθούν ύποπτη δραστηριότητα να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο αντικατασκοπείας. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν συνδέεται με καμία άλλη έρευνα που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες αντιτρομοκρατίας.

Advertisement