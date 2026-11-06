Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας 46χρονος Έλληνας, ο Ιωάννης Αϊδινίδης (Ioannis Aidinidis), εμφανίστηκε την Παρασκευή ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο για κατασκοπεία και δήλωσε αθώος για την κατηγορία ότι πραγματοποίησε παρακολουθήσεις για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, με στόχο δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού Iran International, που εδρεύει στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο Αϊδινίδης, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και κατά τον χρόνο της σύλληψής του διέμενε στο Μόναχο της Γερμανίας, κατηγορήθηκε τον περασμένο Μάιο βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας (National Security Act).

Advertisement

Advertisement

Greek national pleads not guilty in UK court to assisting a foreign intelligence service https://t.co/ZL80Zh7fwv — Reuters (@Reuters) November 6, 2026

Δύο ταξίδια στη Βρετανία για κατασκοπεία δημοσιογράφου

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ενέργειές του εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Ιράν. Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν κατά την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο ότι ο 46χρονος είχε ταξιδέψει δύο φορές στη Βρετανία, τον Απρίλιο και τον Μάιο, προκειμένου να παρακολουθήσει δημοσιογράφο του Iran International.

Ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Ιράν και έχει βρεθεί στο επίκεντρο ανησυχιών για απειλές και ενέργειες εκφοβισμού κατά δημοσιογράφων του.

Ο Αϊδινίδης παραμένει υπό κράτηση, ενώ η δίκη του έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του επόμενου έτους.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή σχέδια επιθέσεων στη Βρετανία.

(Πηγή: Reuters)