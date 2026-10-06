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Ο πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού, Όγκουστ Χάνινγν συνελήφθη την σήμερα ως ύποπτος για την καταβολή χρημάτων με σκοπό την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα και τη χρήση τους για τη σύνταξη ανάλυσης για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Οι εισαγγελικές αρχές δεν κατονόμασαν τη συγκεκριμένη ξένη υπηρεσία πληροφοριών, ενώ δεν κατέστη άμεσα σαφές εάν η εν λόγω ανάλυση έφτασε στον τελικό της αποδέκτη.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πέντε χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του ως επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών BND το 2005, ο Χάνινγνκ συμφώνησε με έναν πρώην υπεύθυνο γραφείου της BND να λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες έναντι αμοιβής.

Ο υπεύθυνος γραφείου, τα στοιχεία του οποίου δόθηκαν στη δημοσιότητα ως Μάνφρεντ Ντ. (σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων), συνελήφθη επίσης σήμερα.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Ντ. φέρεται να παρείχε περίπου 2.000 έγγραφα κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, συμπεριλαμβανομένου διαβαθμισμένου υλικού που προοριζόταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση εντός της BND, καθώς και ενημερώσεων υψηλού επιπέδου για την Καγκελαρία.

Κατά τους εισαγγελείς, ο Χάνινγκ χρησιμοποίησε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που του παρείχε ο Ντ. για να συντάξει ανάλυση για αξιωματούχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, ενώ επί σειρά ετών μοιραζόταν πολιτικές πληροφορίες με εκπρόσωπο άλλης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, στην υπόθεση δεν εμπλέκεται η Ρωσία.

Ο Χάνινγκ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό. Η BND αρνήθηκε να σχολιάσει και παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές. Η Καγκελαρία επίσης αρνήθηκε να προβεί σε σχόλιο.

Η αστυνομία προέβη σε συλλήψεις και έρευνες στα κρατίδια της Βαυαρίας, της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και στο Βερολίνο την Τρίτη, ενώ και οι δύο ύποπτοι επρόκειτο να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.