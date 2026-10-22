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Ο έρωτας μπορεί να είναι τυφλός και να οδηγήσει σε μπλεξίματα και μπελάδες, εάν κάποιος «τυφλώνεται» από το συναίσθημα και δεν καταλαβαίνει γρήγορα τις ευθύνες των πράξεων του.

Τέτοια είναι η περίπτωση του νεαρού Ντάβιντ Άντριαν Κέρτσο από τη Ρουμανία, ο οποίος κατέληξε να καταδικάζεται σε δεκαπέντε χρόνια φυλάκισης στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Ουκρανίας. Ο 23χρονος προσπαθεί να καταθέσει έφεση, ελπίζοντας να επιστρέψει κάποια στιγμή στην οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο που ανησυχεί για την τύχη του. Την ιστορία έφερε στο φως το Reuters.

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Το χρονικό ενός καταδικασμένου ειδυλλίου

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 2023, όταν ο Νταβίντ Κέρτσο ζούσε στη νπόλη Ρέντινγκ, δυτικά του Λονδίνου, και εργαζόταν σε εταιρεία ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ειδών. Τότε ξεκίνησε να μιλάει διαδικτυακά με μια γυναίκα ονόματι Βαλέρια, η οποία καταγόταν από την Αμπχαζία της Γεωργίας, η οποία να και de jure θεωρείται αυτόνομη δημοκρατία εντός της Γεωργίας, de facto ελέγχεται από τη Ρωσία.

Young man leaves his parents’ Reading home to live with online girlfriend in Eastern Europe… and has now been abducted by Russia and tortured into ‘confessing’ he is a ‘spy for Ukraine’ https://t.co/qTWkLgRzyf October 22, 2026

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο 23χρονος ταξίδεψε μέσω Τουρκίας τον Αύγουστο του 2024 για να τη συναντήσει. Συναντήθηκαν στο Σότσι της Ρωσίας, μία παραθαλάσσια πόλη, κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας και μετά από λίγες ημέρες πέρασαν τα σύνορα προς την Αμπχαζία, όπου παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου. Ωστόσο, η σχέση του ζευγαριού επιδεινώθηκε, όταν δεν του απέμειναν χρήματα και ο ίδιος ενημέρωσε την οικογένειά του ότι θα επέστρεφε στην πατρίδα.

Η σύλληψη και η «ομολογία»

Ενώ είχε προγραμματίσει να φύγει στις 28 Νοεμβρίου 2024, εκείνη την ημέρα συνελήφθη. Η σύλληψή του έγινε γνωστή δύο εβδομάδες αργότερα, από τους αυτονομιστές της Αμπχαζίας, οι οποίοι δημοσιοποίησαν βίντεο στις 13 Δεκεμβρίου που κατέγραφε τη στιγμή που ο άνδρας μεταφέρεται από την υπηρεσία ασφαλείας τις περιοχής, την SGB, από ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό ενός κτιρίου.

Στο βίντεο εμφανιζόταν να ομολογεί ότι είχε επικοινωνήσει με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες και ότι του είχε ανατεθεί να βιντεοσκοπήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αμπχαζίας με drone.

Η αλήθεια όμως φέρεται να είναι διαφορετική. Στις επιστολές του, ο Κέρτσο εξηγεί ότι οι απαγωγείς του στην Αμπχαζία τον ανάγκασαν να αποστηθίσει ένα έτοιμο κείμενο για να το πει στην κάμερα. Του είχαν υποσχεθεί ότι, αν διάβαζε αυτή την «ομολογία», θα τον άφηναν ελεύθερο να γυρίσει στο σπίτι του. Αντί όμως να τον ελευθερώσουν, τον πήγαν στα σύνορα και τον παρέδωσαν στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες (FSB).

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Την επόμενη κιόλας μέρα από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Κέρτσο βρισκόταν πλέον επίσημα σε ρωσικά χέρια: στις 14 Δεκεμβρίου εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε Ρώσο δικαστή στο Σότσι. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 10 συνολικά φορές που οδηγήθηκε στο δικαστήριο τους επόμενους τέσσερις μήνες, καθώς οι ρωσικές αρχές ανανέωναν την κράτησή του σχεδόν κάθε δύο εβδομάδες.

Το σκηνοθετημένο βίντεο

Στις επιστολές του, ο Κέρτσο αναφέρει ότι το σκηνοθετημένο ρωσικό βίντεο της «σύλληψής» του γυρίστηκε στα μέσα Απριλίου στο Σότσι, αφού είχε ήδη συλληφθεί στην Αμπχαζία, μεταφερθεί στη Ρωσία και κρατηθεί εκεί για τέσσερις μήνες. Αξιωματικοί της FSB τον ξύπνησαν στη φυλακή γύρω τα ξημερώματα και τον μετέφεραν σε κοντινή τοποθεσία για να το βιντεοσκοπήσουν.

Η ανάλυση του βίντεο από το Reuters επιβεβαιώνει την περιγραφή. Παρότι η ακριβής ημερομηνία δεν μπορεί να εξακριβωθεί, είναι ορατό ότι υπάρχει πράσινο στην περιοχή, γεγονός που αποδεικνύει ότι γυρίστηκε κατά τη διάρκεια των μηνών της άνοιξης.

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Ο Εβγκένι Σμίρνοφ, Ρώσος δικηγόρος που γνωρίζει καλά την υπόθεση, δήλωσε ότι είναι σύνηθες για την FSB να εξαναγκάζει φυλακισμένους να γυρίζουν δραματικές σκηνές σύλληψης πολύ μετά την πραγματική τους σύλληψη.

Ο Κέρτσο υποστηρίζει στις επιστολές του ότι τους μήνες που ακολούθησαν τη μεταφορά του στη Ρωσία υπέστη ξυλοδαρμούς, απομόνωση και βασανιστήρια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Ήμουν τυφλωμένος από τον έρωτα και δεν είδα τα προειδοποιητικά σημάδια»

Όταν εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση, η FSB υποστήριξε ότι ο Κέρτσο είχε διαβιβάσει τις τοποθεσίες ρωσικών συστημάτων αεράμυνας στο Σότσι σε ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών το καλοκαίρι του 2024. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία τον έδειχνε να ομολογεί και αυτή την κατηγορία με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε λόγω ψυχολογικής πίεσης και βασανιστηρίων.

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«Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, μου έκλεψαν τη ζωή χωρίς λόγο και τα κατασκεύασαν όλα», έγραψε. Μέσα στη φυλακή έμαθε ρωσικά, νοσταλγεί έντονα την οικογένειά του και ονειρεύεται να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Τώρα ξέρω ότι το να έρθω εδώ ήταν ένα τεράστιο λάθος», ανέφερε. «Ήμουν τυφλωμένος από τον έρωτα και δεν είδα τα προειδοποιητικά σημάδια».

«Του είπα να μην πάει εκεί γιατί είναι πολύ επικίνδυνα, λόγω του πολέμου. Δεν με έχει ακούσει ποτέ μέχρι σήμερα», δήλωσε στο Reuters η μητέρα του, Τζούλια Κέρτσο.

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Το ειδησεογραφικό μέσο επιχείρησε να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες πληροφοριών SGB και FSB, ζητώντας να σχολιάσουν την υπόθεση, αλλά δεν απάντησαν στο αίτημα.

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Πηγή κειμένου και φωτογραφιών: Reuters

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