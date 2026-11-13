Στις 13 Νοεμβρίου 1887, η πλατεία Τραφάλγκαρ γίνεται πεδίο αιματηρής σύγκρουσης.

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Η συγκέντρωση, η οποία είχε απαγορευτεί από τις αρχές, κατεστάλη βίαια από ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις με τη χρήση γκλομπ.

Τα γεγονότα, που έμειναν στην ιστορία ως «Ματωμένη Κυριακή», προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων διαδηλωτών.

Η βίαιη καταστολή της κινητοποίησης αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους αγώνες σχετικά με το δικαίωμα της δημόσιας συνάθροισης και την πολιτική εκπροσώπηση των εργαζομένων.

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Ήταν Κυριακή 13 Νοεμβρίου 1887. Στην καρδιά του Λονδίνου, χιλιάδες εργάτες, άνεργοι, σοσιαλιστές, Ιρλανδοί εθνικιστές και υπερασπιστές των πολιτικών ελευθεριών κατευθύνονταν προς την πλατεία Τραφάλγκαρ.

Δεν ζητούσαν μόνο ψωμί και δουλειά. Διαμαρτύρονταν για τη βρετανική καταπίεση στην Ιρλανδία και διεκδικούσαν το δικαίωμα να συγκεντρώνονται δημόσια, χωρίς την άδεια της εξουσίας.

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Απέναντί τους βρήκαν χιλιάδες αστυνομικούς, έφιππες δυνάμεις και στρατιώτες.

Η σύγκρουση που ακολούθησε έμεινε στην ιστορία ως «Ματωμένη Κυριακή» (Bloody Sunday). Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν σύμφωνα με το Μουσείο του Λονδίνου, ενώ άλλες ιστορικές αναφορές ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών περίπου στους 400.

Ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις βίαιης καταστολής κοινωνικής διαμαρτυρίας στη βικτωριανή Βρετανία.

Το Λονδίνο των πλουσίων και των εξαθλιωμένων

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Βρετανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στο απόγειο της διεθνούς ισχύος της. Το Λονδίνο ήταν το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο του κόσμου.

Πίσω όμως από τα επιβλητικά κτίρια, τις τράπεζες και τα πολυτελή καταστήματα υπήρχε μια διαφορετική πραγματικότητα.

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Στις φτωχογειτονιές του ανατολικού Λονδίνου, χιλιάδες οικογένειες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Η ανεργία, οι χαμηλοί μισθοί, η έλλειψη κοινωνικής προστασίας και η στεγαστική εξαθλίωση δημιουργούσαν εκρηκτικό κοινωνικό περιβάλλον.

Η μακρά οικονομική ύφεση που είχε αρχίσει τη δεκαετία του 1870 είχε επιδεινώσει την κατάσταση.

Η πλατεία Τραφάλγκαρ είχε εξελιχθεί σε σημείο συγκέντρωσης ανέργων, εργατικών οργανώσεων και πολιτικών κινημάτων.

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Για τις αρχές, όμως, οι συγκεντρώσεις αυτές αποτελούσαν ολοένα μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια τάξη.

Το Ιρλανδικό Ζήτημα που άναψε τη φωτιά

Η διαδήλωση του 1887 δεν αφορούσε αποκλειστικά τη βρετανική εργατική τάξη.

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Εκείνη την περίοδο, η Ιρλανδία βρισκόταν υπό βρετανική κυριαρχία, ενώ το κίνημα για την αυτοκυβέρνησή της, γνωστό ως Home Rule, αποκτούσε ισχυρή πολιτική δυναμική.

Η συντηρητική κυβέρνηση του λόρδου Σάλσμπερι είχε υιοθετήσει αυστηρά μέτρα καταστολής εναντίον των Ιρλανδών εθνικιστών.

Ο νόμος περί εγκλημάτων του 1887, γνωστός και ως Coercion Act, επέτρεπε στις αρχές να περιορίζουν οργανώσεις και πολιτικές δραστηριότητες στην Ιρλανδία.

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Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, αστυνομικά πυρά εναντίον συγκεντρωμένων στο Μίτσελσταουν της Ιρλανδίας είχαν προκαλέσει τρεις θανάτους, ενισχύοντας την αγανάκτηση.

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Στο Λονδίνο, σοσιαλιστικές οργανώσεις και Ιρλανδοί εθνικιστές βρήκαν κοινό έδαφος στην αντίθεσή τους προς την κυβερνητική πολιτική.

Η διαδήλωση της 13ης Νοεμβρίου θα αποτελούσε μια κοινή επίδειξη διαμαρτυρίας.

Η απαγόρευση που προκάλεσε την έκρηξη

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Ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, στρατηγός σερ Τσαρλς Γουόρεν, είχε αποφασίσει να απαγορεύσει τις δημόσιες συγκεντρώσεις στην πλατεία Τραφάλγκαρ.

Στις 8 Νοεμβρίου 1887 δημοσιοποιήθηκε σχετική αστυνομική ανακοίνωση.

Οι οργανωτές θεώρησαν την απαγόρευση ευθεία επίθεση στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οργανώσεις όπως η Social Democratic Federation, η Socialist League, η Irish National League και ριζοσπαστικοί πολιτικοί σύλλογοι.

Ανάμεσα στις γνωστές προσωπικότητες που συνδέθηκαν με την κινητοποίηση ήταν ο συγγραφέας και καλλιτέχνης Γουίλιαμ Μόρις, ο θεατρικός συγγραφέας Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, η κοινωνική αγωνίστρια Άνι Μπέζαντ και η Ελεονόρα Μαρξ, κόρη του Καρλ Μαρξ.

Η παρουσία τους έδινε στη διαδήλωση ιδιαίτερη πολιτική και πνευματική βαρύτητα.

13 Νοεμβρίου: Η πλατεία Τραφάλγκαρ μετατρέπεται σε πεδίο μάχης

Από το μεσημέρι της Κυριακής, οργανωμένες πορείες ξεκίνησαν από διαφορετικές περιοχές του Λονδίνου.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν κόκκινες σημαίες, τραγουδούσαν επαναστατικά τραγούδια και κατευθύνονταν προς την πλατεία.

Ο αριθμός τους υπολογίζεται από διαφορετικές ιστορικές πηγές σε περίπου 10.000 έως αρκετές δεκάδες χιλιάδες, ανάλογα με το αν συνυπολογίζονται οι πορείες και το ευρύτερο πλήθος.

Σύμφωνα με το Μουσείο του Λονδίνου, περίπου 2.000 αστυνομικοί, τέσσερις ίλες ιππικού και 400 στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση της κινητοποίησης. Άλλες ιστορικές μελέτες καταγράφουν μεγαλύτερη συνολική κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικές γραμμές είχαν αποκλείσει τις προσβάσεις προς την πλατεία.

Όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να περάσουν, οι δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν με γκλομπ, ενώ έφιπποι αστυνομικοί διασκόρπισαν συγκεντρωμένους σε γειτονικούς δρόμους.

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν στην περιοχή του Στραντ, της Σεντ Μάρτινς Λέιν και άλλων κεντρικών δρόμων.

Πολλοί τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν μέσα στο πλήθος.

Η βία ήταν τέτοια ώστε η ημέρα καταγράφηκε ως μία από τις πιο σκοτεινές στην ιστορία της αστυνόμευσης των διαδηλώσεων στο Λονδίνο.

Τρεις νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Ο απολογισμός της Ματωμένης Κυριακής ήταν βαρύς.

Το Μουσείο του Λονδίνου καταγράφει τρεις νεκρούς, περισσότερους από 200 τραυματίες και 75 συλλήψεις.

Σε άλλες ιστορικές καταγραφές αναφέρονται περίπου 400 τραυματίες, ενώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις και στους αριθμούς των συλλήψεων.

Οι αποκλίσεις συνδέονται με τις διαφορετικές μεθόδους καταγραφής των τραυματιών και των περιστατικών που ακολούθησαν.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονταν ο σοσιαλιστής ηγέτης Τζον Μπερνς και ο βουλευτής Ρόμπερτ Κάνιγχαμ Γκράχαμ.

Ο τελευταίος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη σύγκρουσή του με την αστυνομία.

Οι εικόνες της καταστολής προκάλεσαν οργή στους εργατικούς και ριζοσπαστικούς κύκλους της βρετανικής κοινωνίας.

Ο Άλφρεντ Λίνελ και η κηδεία που έγινε πολιτική διαδήλωση

Η αιματοχυσία δεν έβαλε τέλος στις κινητοποιήσεις.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 20 Νοεμβρίου, νέες συγκρούσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας.

Ο Άλφρεντ Λίνελ, ένας νεαρός εργαζόμενος που βρέθηκε στο σημείο, τραυματίστηκε από έφιππο αστυνομικό και αργότερα πέθανε.

Ο θάνατός του προκάλεσε νέα έκρηξη αγανάκτησης.

Η κηδεία του μετατράπηκε σε τεράστια πολιτική κινητοποίηση, με πλήθη να συνοδεύουν τη σορό του.

Ο Γουίλιαμ Μόρις έγραψε προς τιμήν του το ποίημα «A Death Song», το οποίο συνδέθηκε με τη μνήμη των θυμάτων της αστυνομικής καταστολής.

Η περίπτωση του Λίνελ έμεινε ως ένα ακόμη σύμβολο της σύγκρουσης ανάμεσα στις κρατικές αρχές και στο ανερχόμενο εργατικό κίνημα.

Πώς επηρέασε τη βρετανική πολιτική

Η Ματωμένη Κυριακή του 1887 δεν ανέτρεψε τη βρετανική κυβέρνηση ούτε οδήγησε άμεσα σε μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση.

Ανέδειξε, ωστόσο, τρία κρίσιμα ζητήματα που θα απασχολούσαν τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες.

Το πρώτο ήταν το δικαίωμα των πολιτών να συγκεντρώνονται και να διαδηλώνουν.

Το δεύτερο ήταν η κοινωνική ανισότητα και η ανάγκη πολιτικής εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Το τρίτο ήταν η σχέση της κρατικής εξουσίας με την αστυνομία και τα όρια της νόμιμης καταστολής.

Η βίαιη αντιμετώπιση της διαδήλωσης ενίσχυσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από την αστυνομική αυθαιρεσία.

Παράλληλα, αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά επεισόδια της περιόδου κατά την οποία το βρετανικό εργατικό κίνημα αναζητούσε ισχυρότερη πολιτική έκφραση.

Η μεταγενέστερη άνοδος των εργατικών οργανώσεων και η δημιουργία του Εργατικού Κόμματος το 1900 εντάσσονται σε αυτή την ευρύτερη ιστορική εξέλιξη.

Οι άλλες Ματωμένες Κυριακές της βρετανικής και ιρλανδικής ιστορίας

Η ονομασία Bloody Sunday δεν έμεινε αποκλειστικά συνδεδεμένη με το Λονδίνο του 1887.

Το 1920, στο Δουβλίνο, κατά τη διάρκεια του Ιρλανδικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας, σημειώθηκε μια άλλη Ματωμένη Κυριακή, με δολοφονίες και αιματηρά αντίποινα. Βρετανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον θεατών σε αγώνα στο Κροκ Παρκ.

Το 1921, στο Μπέλφαστ, μία ακόμη ημέρα αιματηρής βίας συνδέθηκε με την ίδια ονομασία.

Η πιο γνωστή διεθνώς Ματωμένη Κυριακή σημειώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1972, στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρετανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών που συμμετείχαν σε πορεία για τα πολιτικά δικαιώματα.

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα και ένας ακόμη πέθανε αργότερα από τα τραύματά του.

Το γεγονός συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη και έγινε σύμβολο της σύγκρουσης στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η τραγωδία του 1972 ενέπνευσε, μεταξύ άλλων, και το διάσημο τραγούδι «Sunday Bloody Sunday» των U2, που κυκλοφόρησε το 1983.

Από το Λονδίνο του 1887 στην Ελλάδα των κοινωνικών αγώνων

Η ιστορία της Ματωμένης Κυριακής παρουσιάζει ενδιαφέρουσες αναλογίες με σημαντικά επεισόδια της ελληνικής κοινωνικής ιστορίας.

Στις 9 Μαΐου 1936, στη Θεσσαλονίκη, η αιματηρή καταστολή εργατικών κινητοποιήσεων οδήγησε στον θάνατο διαδηλωτών και προκάλεσε βαθιά κοινωνική συγκίνηση.

Η φωτογραφία μιας μητέρας που θρηνούσε τον νεκρό γιο της, τον Τάσο Τούση, ενέπνευσε τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον «Επιτάφιο».

Οι ιστορικές συνθήκες ήταν διαφορετικές, όπως διαφορετικά ήταν τα πολιτικά καθεστώτα και τα αιτήματα.

Υπάρχει όμως ένα κοινό στοιχείο: η σύγκρουση ανάμεσα σε πολίτες που διεκδικούσαν δικαιώματα και σε κρατικές δυνάμεις που επέλεξαν τη βίαιη καταστολή.

Στην Ελλάδα, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται σήμερα από το άρθρο 11 του Συντάγματος, με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς που προβλέπει η έννομη τάξη.

Η ιστορική εμπειρία υπενθυμίζει ότι η προστασία της δημόσιας τάξης και ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να συνυπάρχουν σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Μια Κυριακή που δεν ξεχάστηκε

Σχεδόν ενάμιση αιώνα μετά, η Ματωμένη Κυριακή του 1887 παραμένει ένα σημαντικό κεφάλαιο της βρετανικής κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας.

Δεν ήταν απλώς μια σύγκρουση ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές.

Ήταν η έκφραση μιας εποχής βαθιών κοινωνικών αντιθέσεων, όταν η οικονομική ισχύς της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας του κόσμου συνυπήρχε με την εξαθλίωση χιλιάδων ανθρώπων.

Ήταν επίσης μια υπενθύμιση ότι το δικαίωμα στη δημόσια διαμαρτυρία δεν υπήρξε πάντοτε αυτονόητο.

Στις 13 Νοεμβρίου 1887, η πλατεία Τραφάλγκαρ έγινε σύμβολο μιας διεκδίκησης που συνεχίζει να απασχολεί τις σύγχρονες δημοκρατίες: πού τελειώνει η εξουσία του κράτους και πού αρχίζει το δικαίωμα του πολίτη να αντιστέκεται ειρηνικά.