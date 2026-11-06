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Το εορταστικό κλίμα αρχίζει να απλώνεται στο Λονδίνο, καθώς η διάσημη Regent Street φωταγωγήθηκε το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο εντυπωσιακός στολισμός, γνωστός ως «The Spirit of Christmas», επέστρεψε και φέτος, μεταμορφώνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς δρόμους της πόλης σε ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

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Η επίσημη έναρξη των φωτισμών συνοδεύτηκε από εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ για τις ανάγκες της γιορτής η Regent Street μετατράπηκε σε πεζόδρομο, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα χωρίς την κυκλοφορία των οχημάτων.

Χιλιάδες επισκέπτες στους δρόμους

Από νωρίς, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Regent Street για να παρακολουθήσει τη φωταγώγηση και να θαυμάσει τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Κάτοικοι της πόλης αλλά και επισκέπτες από διάφορες χώρες κατέκλυσαν την περιοχή, με τα κινητά τηλέφωνα να καταγράφουν κάθε στιγμή της γιορτής.

Τα φωτεινά στολίδια δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, ενώ οι γύρω δρόμοι μπήκαν επίσης στο εορταστικό κλίμα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό σε όσους επέλεξαν να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η Regent Street δεν αποτελεί απλώς έναν από τους δημοφιλέστερους εμπορικούς προορισμούς του Λονδίνου. Με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της και τη μακρά ιστορία της, συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης.

Κάθε χρόνο, ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός της προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εποχικά θεάματα του Λονδίνου.