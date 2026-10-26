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  • Ένα τμήμα της Oxford Street στο Λονδίνο μήκους ενός χιλιομέτρου μετατράπηκε επίσημα σε πεζόδρομο με την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων.
  • Ο δήμαρχος Λονδίνου υλοποίησε το σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής παρά τις αντιδράσεις για πιθανή κυκλοφοριακή συμφόρηση στους γύρω δρόμους.
  • Οι παραδόσεις εμπορευμάτων επιτρέπονται μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διατηρούν μόνιμη πρόσβαση στον πεζοδρομημένο δρόμο.
  • Το έργο υποστηρίζεται από μεγάλες αλυσίδες λιανικής και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανάπλασης που θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027.
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Η Oxford Street, ένας από τους διασημότερους εμπορικούς δρόμους στο Λονδίνο, έχει πλέον μετατραπεί επίσημα σε πεζόδρομο. Αυτοκίνητα, ποδήλατα και λεωφορεία δεν μπορούν πλέον να κυκλοφορούν σε ένα τμήμα του δρόμου μήκους ενός χιλιομέτρου, μεταξύ της Great Portland Street και της Orchard Street.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Λόρδος Σαντίκ Καν, είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά το 2024 τις προτάσεις για τη μετατροπή μέρους της Oxford Street σε πεζόδρομο. Τα σχέδιά του μπορεί να προκάλεσαν αντιδράσεις, αλλά, παρά τις διαφωνίες, έχουν πλέον υλοποιηθεί επίσημα από σήμερα (Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου).

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Η μετατροπή ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές στις διαδρομές των λεωφορείων και εκτροπή των αυτοκινήτων μακριά από τη ζώνη χωρίς αυτοκίνητα από το βράδυ της Κυριακής. Στη δυτική πλευρά, η πεζοδρομημένη ζώνη ξεκινά λίγο πριν το Selfridges και συνεχίζει μέχρι το Urban Outfitters στην ανατολική πλευρά.

Πλεόν, ολα τα οχήματα, τα λεωφορεία, τα ταξί, τα ποδήλατα και τα τρίκυκλα απαγορεύονται πλέον στην περιοχή, ενώ οι παραδόσεις επιτρέπονται μόνο μεταξύ τα μεσάνυχτα και τις 7 π.μ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα έχουν πρόσβαση στη λεωφόρο ανά πάσα στιγμή.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Λόρδος Σαντίκ Καν, χαρακτήρισε το τολμηρό αυτό όραμα ως μια ιστορική ευκαιρία για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αναζωογόνηση του Γουέστ Εντ.

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Το σχέδιο υποστηρίζεται από μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, όπως οι Selfridges και John Lewis, αν και οι επικριτές προειδοποιούν για πιθανή κυκλοφοριακή συμφόρηση στους γειτονικούς δρόμους.

Αυτή η αρχική φάση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταμόρφωσης του Λονδίνου, η οποία προβλέπει τη δημιουργία νέων δημόσιων πλατειών, τη φύτευση δέντρων, την τοποθέτηση καθισμάτων και τον φωτισμό έως την άνοιξη του 2027.