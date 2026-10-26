Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα τμήμα της Oxford Street στο Λονδίνο μήκους ενός χιλιομέτρου μετατράπηκε επίσημα σε πεζόδρομο με την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων.

Ο δήμαρχος Λονδίνου υλοποίησε το σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής παρά τις αντιδράσεις για πιθανή κυκλοφοριακή συμφόρηση στους γύρω δρόμους.

Οι παραδόσεις εμπορευμάτων επιτρέπονται μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διατηρούν μόνιμη πρόσβαση στον πεζοδρομημένο δρόμο.

Το έργο υποστηρίζεται από μεγάλες αλυσίδες λιανικής και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανάπλασης που θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027.

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Η Oxford Street, ένας από τους διασημότερους εμπορικούς δρόμους στο Λονδίνο, έχει πλέον μετατραπεί επίσημα σε πεζόδρομο. Αυτοκίνητα, ποδήλατα και λεωφορεία δεν μπορούν πλέον να κυκλοφορούν σε ένα τμήμα του δρόμου μήκους ενός χιλιομέτρου, μεταξύ της Great Portland Street και της Orchard Street.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Λόρδος Σαντίκ Καν, είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά το 2024 τις προτάσεις για τη μετατροπή μέρους της Oxford Street σε πεζόδρομο. Τα σχέδιά του μπορεί να προκάλεσαν αντιδράσεις, αλλά, παρά τις διαφωνίες, έχουν πλέον υλοποιηθεί επίσημα από σήμερα (Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου).

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Historic. London’s Oxford Street is getting ready to be pedestrianised tomorrrow! @MayorofLondon @SadiqKhan https://t.co/NHfeIvYMKQ — Antonello Guerrera (@antoguerrera) October 25, 2026

Η μετατροπή ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές στις διαδρομές των λεωφορείων και εκτροπή των αυτοκινήτων μακριά από τη ζώνη χωρίς αυτοκίνητα από το βράδυ της Κυριακής. Στη δυτική πλευρά, η πεζοδρομημένη ζώνη ξεκινά λίγο πριν το Selfridges και συνεχίζει μέχρι το Urban Outfitters στην ανατολική πλευρά.

Cyclists are continuing to ride along the newly pedestrianised section of Oxford Street, despite being asked to dismount. Around seven security staff have been stationed near Oxford Circus, calling out to cyclists to get off their bikes, with mixed success. More on this story ➡️ https://t.co/mhg2tZW2WT #OxfordStreet #London #Cycling #Pedestrianisation — BBC London (@BBCLondonNews) October 26, 2026

Πλεόν, ολα τα οχήματα, τα λεωφορεία, τα ταξί, τα ποδήλατα και τα τρίκυκλα απαγορεύονται πλέον στην περιοχή, ενώ οι παραδόσεις επιτρέπονται μόνο μεταξύ τα μεσάνυχτα και τις 7 π.μ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα έχουν πρόσβαση στη λεωφόρο ανά πάσα στιγμή.

The end of an era for Oxford Street 🚌 This was the last bus to travel down the famous London shopping street before almost a kilometre was made traffic-free. Cars, buses, taxis and bicycles are now banned between Orchard Street and Great Portland Street, with buses diverted onto nearby roads. What do you make of the changes? More on this story ➡️ https://t.co/mhg2tZW2WT #OxfordStreet #London #TransportForLondon #Pedestrianisation — BBC London (@BBCLondonNews) October 26, 2026

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Λόρδος Σαντίκ Καν, χαρακτήρισε το τολμηρό αυτό όραμα ως μια ιστορική ευκαιρία για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αναζωογόνηση του Γουέστ Εντ.



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Το σχέδιο υποστηρίζεται από μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, όπως οι Selfridges και John Lewis, αν και οι επικριτές προειδοποιούν για πιθανή κυκλοφοριακή συμφόρηση στους γειτονικούς δρόμους.



Αυτή η αρχική φάση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταμόρφωσης του Λονδίνου, η οποία προβλέπει τη δημιουργία νέων δημόσιων πλατειών, τη φύτευση δέντρων, την τοποθέτηση καθισμάτων και τον φωτισμό έως την άνοιξη του 2027.

Good morning, pedestrianised Oxford Street. 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚶🏻 https://t.co/m34tjsF9bd Advertisement October 26, 2026