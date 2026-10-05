Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αεροσκάφος Boeing 777 της British Airways που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς το Σικάγο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και έχασε απότομα 27.000 πόδια ύψους μέσα σε επτά λεπτά.

Το αεροπλάνο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου πέντε ώρες μετά την απογείωσή του.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών και δήλωσε ότι οι αρμόδιες ομάδες εργάζονται για την εξυπηρέτησή τους και την οργάνωση νέων πτήσεων.

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Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της British Airways από το Λονδίνο με κατεύθυνση το Σικάγο, καθώς ένα επιβατικό αεροσκάφος έχασε 27.000 ποδιά μέσα σε επτά λεπτά και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω αδιευκρίνιστου τεχνικού προβλήματος, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία. Πέντε ώρες αργότερα επέστρεψε στο Λονδίνο και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Χίθροου.

Boeing 777 της British Airways έχασε 27.000 πόδια σε λίγα λεπτά

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το αεροσκάφος Boeing 777 απογειώθηκε στις 12:15 (τοπική ώρα), ωστόσο 30 λεπτά αργότερα άρχισε να χάνει απότομα ύψος την ώρα που πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Εκείνη τη στιγμή το αεροπλάνο πετούσε στα 36.000 πόδια και μέσα σε μόλις επτά λεπτά βρέθηκε 9.000.

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🚨 British Airways BA295 Lands Safely at Heathrow After spending 4 hours and 51 minutes airborne, British Airways flight BA295 landed at London Heathrow following a reported pressurization problem. ✈️ https://t.co/jFqQHPnbED — GFN (@GFNIND) October 5, 2026

Στη συνέχεια έκανε αναστροφή και πετούσε για περίπου τέσσερις ώρες πάνω από το Στενό του Μπρίστολ, ένα πέρασμα στα δυτικά της Αγγλίας, πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 17:00 (τοπική ώρα).

Σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού οι άρτια εκπαιδευμένοι πιλότοι μας επέστρεψαν στο Χίθροου λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το αεροσκάφος και οι ομάδες μας εργάζονται για να επαναφέρουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στην κανονική τους ροή το συντομότερο δυνατόν».

Οι επιβάτες πιθανότατα θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία από την αεροπορική εταιρεία έως ότου οργανωθεί άλλη πτήση, όπως ορίζει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας (NATS) βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής τον περασμένο μήνα, αφού δύο τεχνικά προβλήματα σε διάστημα δύο εβδομάδων προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις σε διάφορα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου και ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις.

Η Υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Heidi Alexander, παραδέχτηκε επίσης πως η κατάσταση ήταν «ιδιαίτερα απογοητευτική» για τους επιβάτες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Airports Council International, με 84,5 εκατομμύρια επιβάτες πέρυσι, το Χίθροου κατατάχθηκε έβδομο στη λίστα των πιο πολυσύχναστων αεροδρομίων παγκοσμίως.

Τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους, το αεροδρόμιο είχε υποστεί σοβαρές διαταραχές, όταν μεγάλη πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσε διακοπή ρεύματος πριν την αυγή. Η διακοπή αυτή επηρέασε περισσότερες από 1.300 πτήσεις και 200.000 επιβάτες.

Τέλος,έπειτα από έρευνα σε 600 τεκμήρια που σχετίζονταν με τον υποσταθμό, ο Εθνικός Διαχειριστής Συστήματος Ενέργειας απέκλεισε το ενδεχόμενο ύποπτης δραστηριότητας και σύμφωνα με σχετική έκθεση, απέδωσε την πυρκαγιά σε βλάβη που προκλήθηκε από υγρασία, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση σχεδόν 70.000 κατοικίες.

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