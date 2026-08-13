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Έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο και συγκινητικό τρόπο βρήκε μια περήφανη μητέρα για να εκπλήξει τον γιο της, ο οποίος υπηρετεί ως έφιππος στρατιώτης στη Βασιλική Φρουρά στο Λονδίνο.

Κρατώντας ένα βέλος με την επιγραφή «Αυτός είναι ο γιος μου», η γυναίκα κατέγραψε τη στιγμή μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών, με τον νεαρό άνδρα να τηρεί πιστά το πρωτόκολλο και να παραμένει εντελώς απαθής.

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H ιδιαίτερη και τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε στην καρδιά του Λονδίνου, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών αλλά και των χιλιάδων τουριστών που συρρέουν καθημερινά για να παρακολουθήσουν τις διάσημες τελετές της Βασιλικής Φρουράς.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα εμφανίζεται να κρατάει ένα χάρτινο βέλος το οποίο αναγράφει τη φράση: «Αυτός είναι ο γιος μου».

Στη συνέχεια, στρέφει το βέλος προς τον νεαρό άνδρα, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο άλογό του, φορώντας την επίσημη στολή της έφιππης Βασιλικής Φρουράς.

Παρά την παρουσία της μητέρας του και τη συγκινητική χειρονομία, ο νεαρός στρατιώτης, πιστός στους αυστηρούς κανόνες και την παραδοσιακή επίσημη στάση της φρουράς, παρέμεινε απόλυτα ανέκφραστος και ανέγγιχτος, εκτελώντας στο ακέραιο τα καθήκοντά του.

Η στιγμή καταγράφηκε από την ίδια τη μητέρα, προσφέροντας μια όμορφη και ανθρώπινη γωνία στις κατά τα άλλα αυστηρές στρατιωτικές τελετές του Λονδίνου.