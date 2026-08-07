Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σιδηροδρομική εταιρεία Lumo δέχθηκε έντονη κριτική από επιβάτες, καθώς το πρωινό δρομολόγιο από το Λονδίνο προς το Στίρλινγκ εκτελέστηκε χωρίς λειτουργικές τουαλέτες λόγω τεχνικής βλάβης.

Το εξάωρο ταξίδι πραγματοποιήθηκε παρά την έλλειψη εγκαταστάσεων υγιεινής, προκαλώντας την οργή των επιβατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις συνθήκες μετακίνησης.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, ενώ παρόμοια βλάβη είχε καταγραφεί σε δρομολόγιο της ίδιας γραμμής λίγες ημέρες νωρίτερα.

Λόγω των προβλημάτων, ορισμένα τρένα πραγματοποιούν μεγαλύτερες στάσεις σε σταθμούς ώστε οι επιβάτες να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες στις αποβάθρες.

Σημειώνεται ότι στη Βρετανία δεν υφίσταται νομοθετική υποχρέωση για τις σιδηροδρομικές εταιρείες σχετικά με την ύπαρξη τουαλετών εντός των τρένων.

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Επιβάτες είναι εξαγριωμένοι με τη σιδηροδρομική εταιρεία Lumo που βρέθηκε στο στόχαστρο έντονης κριτικής, όταν το πρωινό δρομολόγιο των 06:11 από τον σταθμό London Euston προς το Stirling της Σκωτίας εκτελέστηκε χωρίς καμία λειτουργική τουαλέτα λόγω τεχνικής βλάβης.

Το ταξίδι, το οποίο καλύπτει μια απόσταση άνω των 400 μιλίων (περίπου 670 χιλιόμετρα) και διαρκεί σχεδόν 6 ώρες, πραγματοποιήθηκε κανονικά παρά το γεγονός ότι οι επιβάτες δεν είχαν πρόσβαση σε καμία βασική εγκατάσταση υγιεινής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

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Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 8:17 μέσω X ότι, «λόγω βλάβης», δεν υπήρχαν διαθέσιμες τουαλέτες στο τρένο. Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν ήδη περάσει περίπου δύο ώρες από την αναχώρηση, με τους επιβάτες να βρίσκονται πλέον εν μέσω ενός πολύωρου ταξιδιού.

Η εταιρεία Lumo ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την έλλειψη διαθέσιμων τουαλετών. Έγραψε στην πλατφόρμα X: «Ζητούμε συγγνώμη από όσους επιβιβάζονται στο δρομολόγιό μας των 06:11 από το #LondonEuston προς το #Stirling και τους ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχουν τουαλέτες σε αυτό το τρένο λόγω βλάβης. Παρακαλούμε μιλήστε με το προσωπικό μας στο τρένο για περαιτέρω συμβουλές/βοήθεια».

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν δημοσίως την οργή τους.

«Θα έπρεπε να υπάρχουν κανονισμοί που να απαγορεύουν τη λειτουργία ενός τρένου μεγάλων αποστάσεων χωρίς τουαλέτες. Πάνω από 400 μίλια και καμία ευκαιρία για τουαλέτα; Απαράδεκτο», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «6 ώρες, χωρίς τουαλέτα! Μας κοροϊδεύουν ψιλό γαζί. Σίγουρα αυτό το τρένο δεν θα έπρεπε να κυκλοφορήσει». Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Αυτό είναι σοκαριστικό. Ως άτομο με πάθηση, μπορεί να χρειάζεται να πάω στην τουαλέτα μία φορά κάθε την ώρα. Πώς δικαιολογείτε τη λειτουργία ενός δρομολογίου υπό αυτές τις συνθήκες;»

⚠️Apologies to those boarding our 06:11 service from #LondonEuston to #Stirling are advised that there are no toilet facilities on this train due to a fault.



Please do speak to our onboard staff for further advice/assistance. Advertisement August 7, 2026

Τα δρομολόγια της Lumo στη γραμμή West Coast Main Line (WCML) μεταξύ του Λονδίνου (Euston) και του Στίρλινγκ, στη κεντρική Σκωτία, συνέχισαν να λειτουργούν παρόλο που όλες οι τουαλέτες εντός του τρένου ήταν εκτός λειτουργίας.

Άλλοι χρήστες αναρωτήθηκαν πώς μία και μόνο βλάβη θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας όλες τις τουαλέτες του τρένου.

«Μία βλάβη; Μία μόνο βλάβη που έθεσε εκτός λειτουργίας όλες τις τουαλέτες;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

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Το πρόβλημα, πάντως, δεν φαίνεται να ήταν μεμονωμένο. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, το Σάββατο 1η Αυγούστου, άλλο δρομολόγιο της Lumo στην ίδια γραμμή, διάρκειας περίπου πεντέμισι ωρών μεταξύ Λονδίνου και Στέρλινγκ, πραγματοποιήθηκε επίσης χωρίς να λειτουργούν οι τουαλέτες.

Και τότε η εταιρεία είχε ενημερώσει μέσω X ότι υπήρχε «βλάβη» στις εγκαταστάσεις υγιεινής.

Εξαιτίας των προβλημάτων, ορισμένα δρομολόγια πραγματοποιούν μεγαλύτερες στάσεις σε σταθμούς, όπως το Πρέστον, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να κατεβαίνουν από τα τρένα και να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες στις αποβάθρες.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το δρομολόγιο των 6:11 από το London Euston, στο οποίο σημειώθηκε το νέο περιστατικό, παρουσίασε συνολική καθυστέρηση 58 λεπτών και τελικά τερμάτισε στο Μάδεργουελ, στη Βόρεια Λαναρκσάιρ, αντί να φτάσει μέχρι το Στέρλινγκ.

Κανονικά, το τρένο επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνολικά 11 στάσεις σε Μίλτον Κινς, Νάνιτον, Κρου, Πρέστον, Καρλάιλ, Λόκερμπι, Μάδεργουελ, Γουίφλετ, Γκρίνφολντς, Λάρμπερτ και Στέρλινγκ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Βρετανία οι σιδηροδρομικές εταιρείες δεν υποχρεούνται από τον νόμο να διαθέτουν τουαλέτες μέσα στα τρένα.

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