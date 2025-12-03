Βίαιη σεξουαλική επίθεση από άστεγο δέχθηκε μια γυναίκα στο Λος Άντζελες ενώ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της

Στο βίντεο από κάμερ ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται στην είσοδο ενός κτηρίου όταν ο άνδρας που φοράει μαύρο φούτερ με κουκούλα ορμά προς το μέρος της, την σπρώχνει και την πιέζει πάνω σε μια γυάλινη πόρτα.

«Με άρπαξε από το λαιμό και το κάτω μέρος του σώματός μου και φώναζα για βοήθεια», είπε το θύμα μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Πρόσθεσε πως ο δράστης δεν της μίλησε αλλά έκανε διάφορους ήχους.

Η ίδια εκτιμά πως ήταν άστεγός και λέει πως την έριξε στο έδαφος και την χτύπησε.

Αν και έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας, ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος. «Είναι τρομακτικό να σκέφτομαι ότι είναι ακόμα εκεί έξω» είπε το θύμα της επίθεσης, το οποίο πλέον κουβαλάει σπρέι πιπεριού και ηλεκτροσόκ όταν βγαίνει έξω.