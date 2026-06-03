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Απρόσμενη τροπή πήρε η βραδινή έξοδος της 26χρονης Βραζιλιάνας influencer Μπεατρίς Ράις στο Μαϊάμι, καθώς η ίδια υποστηρίζει ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος σε μπαρ εξαιτίας του αποκαλυπτικού φορέματος που επέλεξε να φορέσει.

Η Ράις, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στο Big Brother Brazil το 2024, όπου κατέκτησε την πέμπτη θέση, ανέφερε ότι ο πορτιέρης του καταστήματος δεν επέτρεψε ούτε στην ίδια ούτε στον φωτογράφο της να μπουν στον χώρο.

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Σε δηλώσεις της στο βραζιλιάνικο μέσο Metropolitana, η influencer εξήγησε πως πολλά μαγαζιά στο Μαϊάμι εφαρμόζουν αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες. «Γνωρίζατε ότι πολλά μέρη εδώ έχουν dress code και απαγορεύουν σε όποιον αφήνει πολύ εκτεθειμένο το δέρμα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 26χρονη μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της στα κοινωνικά δίκτυα, όπου διαθέτει περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται να φορά ένα μαύρο διάφανο φόρεμα πάνω από μπικίνι και στρινγκ, επιλογή που, σύμφωνα με την ίδια, στάθηκε η αιτία για την άρνηση εισόδου. Η ιστορία προκάλεσε συζητήσεις στα social media σχετικά με τα όρια μεταξύ προσωπικού στιλ και κανόνων διασκέδασης.