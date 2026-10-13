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Οι αρνητικές αντιδράσεις σημειώθηκαν μετά την ανακοίνωση δωρεάς 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ζευγάρι για την οικονομική ενίσχυση 25 εκατομμυρίων παιδιών.

Ο επιχειρηματίας αναδημοσίευσε μηνύματα υποστήριξης προς τη σύζυγό του, καταδικάζοντας τη διαδικτυακή χλεύη που επισκίασε τη σημαντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία της οικογένειας.

Την ίδια στάση κράτησε και ο Έρικ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις επιθέσεις απαράδεκτες και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη συνεισφορά του ζεύγους στην κοινωνία.

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Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Dell, Μάικλ Ντελ, πήρε δημόσια θέση υπέρ της συζύγου του, Σούζαν, μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της, έπειτα από την πρόσφατη παρουσία τους στον Λευκό Οίκο. Ο επιχειρηματίας αναδημοσίευσε μηνύματα χρηστών που καταδίκαζαν τις επιθέσεις εναντίον της, δίνοντας έμφαση τόσο στη φιλανθρωπική δράση της οικογένειάς του όσο και στην ανάγκη να σταματήσει η διαδικτυακή χλεύη.

Τις τελευταίες ημέρες, ο 61χρονος επιχειρηματίας μοιράστηκε αναρτήσεις που επαινούσαν την προσφορά του ίδιου και της 62χρονης συζύγου του, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους προς εκείνη.

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Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο από εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, κατά την οποία το ζευγάρι ανακοίνωσε δωρεά ύψους 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ενίσχυση 25 εκατομμυρίων παιδιών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αντί η δημόσια συζήτηση να επικεντρωθεί στην πρωτοβουλία, αρκετοί χρήστες επέλεξαν να σχολιάσουν με προσβλητικό τρόπο την εμφάνιση της Σούζαν Ντελ.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από ανθρώπους που θεώρησαν απαράδεκτο να παραμερίζεται μια τόσο μεγάλη φιλανθρωπική συνεισφορά για χάρη σχολίων σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση μιας γυναίκας. Ανάμεσα σε όσους παρενέβησαν ήταν και ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Susan Dell, wife of Dell Technologies CEO Michael Dell, encouraged families to register for Trump Accounts while speaking alongside the president on Wednesday. After Mrs. Dell’s speech, President Trump asked Mr. Dell whether his wife was considering running for office and gave… pic.twitter.com/PpkdkeNwHR — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026

«Δώρισαν δισεκατομμύρια για τα παιδιά και όλοι ασχολούνται με την εμφάνισή της»

Πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων έσπευσαν να υπερασπιστούν τη Σούζαν Ντελ, επισημαίνοντας ότι η προσφορά της οικογένειας θα μπορούσε να αλλάξει τις οικονομικές προοπτικές εκατομμυρίων παιδιών.

Ο συντηρητικός σχολιαστής Μάικ Τσερνόβιτς σχολίασε στην πλατφόρμα X: «Η οικογένεια Ντελ έδωσε 7 δισεκατομμύρια δολάρια απευθείας σε παιδιά στην Αμερική. Και αντί για ευγνωμοσύνη, γίνεται μεγάλη συζήτηση για την εμφάνιση μιας γυναίκας 62 ετών».

Παρόμοια ήταν και η αντίδραση άλλων χρηστών, ορισμένοι από τους οποίους ανέφεραν ότι τα παιδιά τους είχαν ήδη λάβει χρήματα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

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«Ξαφνικά εμφανίστηκαν 250 δολάρια από την Dell για καθένα από τα δύο αγόρια μου. Από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους στηρίξω. Ποιος άλλος έκανε αυτό που έκαναν εκείνοι; Κανείς», έγραψε ένας χρήστης, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή του για τη συμπεριφορά όσων επιτέθηκαν στη Σούζαν.

«Είναι πραγματικά απίστευτο πόσο κακοί και γεμάτοι έπαρση μπορούν να είναι οι άνθρωποι», πρόσθεσε.

Ένας ακόμη χρήστης αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση που έλαβε ο εγγονός του, γράφοντας: «Ο εγγονός μου έλαβε 250 δολάρια στον λογαριασμό Trump από τη Σούζαν Ντελ. Παρακαλώ, αφήστε αυτή τη γυναίκα ήσυχη».

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Ο Μάικλ Ντελ αναδημοσίευσε και τα δύο μηνύματα, συνοδεύοντάς τα με emoji που εξέφραζαν τις ευχαριστίες του προς όσους στάθηκαν στο πλευρό της συζύγου του.

Η δημόσια παρέμβαση του Έρικ Τραμπ

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Έρικ Τραμπ, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τα σχόλια σε βάρος της Σούζαν Ντελ μέσω ανάρτησής του στο X.

«Οι άνθρωποι είναι απαίσιοι. Η Σούζαν και ο Μάικλ Ντελ μόλις διέθεσαν 6,25 δισεκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς Trump για 25 εκατομμύρια παιδιά, ώστε να έχουν κάτι να τα περιμένει όταν μεγαλώσουν. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δωρεές στην αμερικανική ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο γιος του Αμερικανού προέδρου εξέφρασε στη συνέχεια την οργή του για το γεγονός ότι η σημαντική αυτή οικονομική προσφορά συνοδεύτηκε από προσωπικές επιθέσεις εναντίον της συζύγου του επιχειρηματία.

«Και ποια ήταν η απάντηση; Άγριες επιθέσεις εναντίον της. Έχω κουραστεί με αυτές τις ανοησίες. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν προσφέρει περισσότερα στη φιλανθρωπία. Είναι αηδιαστικό και πρέπει να σταματήσει», έγραψε.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, απευθύνθηκε προσωπικά στη Σούζαν Ντελ, μεταφέροντάς της ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης.

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«Εκ μέρους της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων αυτής της χώρας: Σε ευχαριστούμε! Είσαι καταπληκτική!», κατέληξε.

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Τα μηνύματα των παιδιών που επωφελήθηκαν από τη δωρεά

Παράλληλα με τις αναδημοσιεύσεις μηνυμάτων υποστήριξης, ο Μάικλ Ντελ μοιράστηκε επιστολές που έστειλαν παιδιά στην οικογένειά του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τα χρήματα που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς τους.

Σε μία από τις επιστολές, γραμμένη με παιδικό γραφικό χαρακτήρα, αναφερόταν: «Αγαπητή οικογένεια Ντελ, σας ευχαριστώ για τα χρήματα στον λογαριασμό Trump που έχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποταμιεύω για το μέλλον μου».

Ένα οκτάχρονο κορίτσι από την Αριζόνα έστειλε επίσης το δικό του ευχαριστήριο μήνυμα, γράφοντας: «Είμαι ευγνώμων για τα χρήματα που βάλατε στον λογαριασμό μου. Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε να αποταμιεύω για το μέλλον μου».

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Τα γράμματα αυτά αναδεικνύουν τον σκοπό της πρωτοβουλίας, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός οικονομικού αποθέματος για τα παιδιά, ώστε να έχουν περισσότερες δυνατότητες στο μέλλον.

Τι είναι οι λογαριασμοί Trump

Η δωρεά του ζευγαριού ανακοινώθηκε το 2025 μέσω του Michael & Susan Dell Foundation και αφορά την οικονομική ενίσχυση 25 εκατομμυρίων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω των λεγόμενων «Trump Accounts».

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και από την αμερικανική κυβέρνηση και προβλέπει τη δημιουργία λογαριασμών για παιδιά κάτω των 18 ετών που διαθέτουν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης στις ΗΠΑ.

Τα κεφάλαια που κατατίθενται στους λογαριασμούς επενδύονται, με στόχο να αυξηθεί η αξία τους σε βάθος χρόνου. Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα πριν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη οικονομική τους ενίσχυση.

Η συνεισφορά των Ντελ, ύψους 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας να αποκτήσουν εκατομμύρια παιδιά ένα αρχικό οικονομικό κεφάλαιο για την ενήλικη ζωή τους.

Από ένα ραντεβού στα τυφλά σε μια κοινή πορεία ζωής

Η ιστορία του Μάικλ και της Σούζαν Ντελ ξεκίνησε το 1988, όταν γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία του Μάικλ βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της.

Ο επιχειρηματίας είχε ιδρύσει την εταιρεία του σε ηλικία μόλις 19 ετών, ξεκινώντας με αρχικό κεφάλαιο 1.000 δολαρίων. Με την πάροδο των χρόνων, κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κλάδο της τεχνολογίας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 και απέκτησε τέσσερα παιδιά: τις κόρες τους Αλέξα, Κίρα και Ζιλιέτ, καθώς και τον γιο τους Ζάκαρι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes που επικαλείται το δημοσίευμα, η προσωπική περιουσία του Μάικλ Ντελ πλησιάζει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

I just had to say this to get it off my chest.



To everybody who has been attacking Susan Dell, a 62 year-old mother of four who just donated billions of dollars to help young American families, f—k off.



You are no better than Donald Trump, who constantly attacks women for no… pic.twitter.com/j7oTZl0nhJ — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 10, 2026

Η φιλανθρωπική δράση της Σούζαν και το οικογενειακό ίδρυμα

Πέρα από τον ρόλο της δίπλα στον επιχειρηματία, η Σούζαν Ντελ έχει αναπτύξει τη δική της πορεία στον χώρο της φιλανθρωπίας, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην κοινωνική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο παρελθόν είχε επίσης συμμετάσχει στο Συμβούλιο Φυσικής Κατάστασης και Αθλητισμού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους του νεότερου. Στόχος του συμβουλίου ήταν να ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να εντάξουν τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά τους και να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Το 1999, ο Μάικλ και η Σούζαν Ντελ ίδρυσαν το Michael & Susan Dell Foundation, μέσα από το οποίο έχουν χρηματοδοτήσει και υποστηρίξει πολυάριθμες δράσεις με επίκεντρο τα παιδιά, την εκπαίδευση και την κοινωνική πρόοδο.

Η πρόσφατη δωρεά για τους λογαριασμούς Trump εντάσσεται σε αυτή τη μακρόχρονη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Παράλληλα, η δημόσια αντίδραση του Μάικλ Ντελ και η στήριξη που εκφράστηκε προς τη σύζυγό του επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της διαδικτυακής κριτικής, ιδιαίτερα όταν αυτή μετατρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις και επισκιάζει πρωτοβουλίες με ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.