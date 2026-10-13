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Η βουλευτής κατήγγειλε την επιχείρηση ως εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικό εκφοβισμό, ενώ στελέχη των Δημοκρατικών κατηγόρησαν την κυβέρνηση για κατάχρηση εξουσίας.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, αφορά έγγραφα μετανάστευσης που συμπληρώθηκαν για την Ομάρ κατά την παιδική της ηλικία.

Νομικοί αναλυτές επισήμαναν ότι η ενέργεια παρεκκλίνει από την πάγια πρακτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποφεύγει ερευνητικά μέτρα κατά υποψηφίων λίγο πριν από τις εκλογές.

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Οι αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο τα ξημερώματα στην κατοικία της Δημοκρατικής βουλευτή της Μινεσότα Ιλχάν Ομάρ στην Ουάσιγκτον —η οποία ασκεί δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο— στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της έρευνας ανέφερε ότι αυτή σχετίζεται με καταγγελίες για απάτη σε θέματα μετανάστευσης, ενώ μέρος της έρευνας αφορά τα έγγραφα μετανάστευσης της βουλευτή —η οποία γεννήθηκε στη Σομαλία— τα οποία είχαν συμπληρωθεί από τον εκλιπόντα πατέρα της όταν εκείνη ήταν παιδί.

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Η Ομάρ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση εργαλειοποιείται για να στοχοποιηθεί μια πολιτική αντίπαλος του προέδρου. «Εδώ και δέκα χρόνια, ο Τραμπ με στοχοποιεί με αβάσιμα ψέματα και εκστρατείες δυσφήμισης», δήλωσε η Ομάρ. «Αυτή είναι απλώς η πιο πρόσφατη κλιμάκωση της εκστρατείας πολιτικού εκφοβισμού που διεξάγει. Δεν θα επιτρέψω να μου κλείσουν το στόμα».

Άλλα στελέχη των Δημοκρατικών κατηγόρησαν τον Τραμπ και την κυβέρνησή του για κατάχρηση εξουσίας.

I’m ok. Make no mistake: this is an attempt to target political enemies and weaponize federal law enforcement. For ten years, Trump has targeted me with baseless lies and smear campaigns. This is just the latest escalation in his campaign of political intimidation. I will not be silenced. — Ilhan Omar (@IlhanMN) October 12, 2026

Η 44χρονη Ομάρ διεκδικεί την επανεκλογή της για πέμπτη διετή θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Γιανγκστάουν του Οχάιο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Ομάρ, η οποία γεννήθηκε στη Σομαλία, απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2000 και εγκαταστάθηκε στη Μινεσότα, όπου ζει μεγάλη κοινότητα Σομαλών. «Προέρχεται από μία από τις χειρότερες χώρες του πλανήτη», είπε ο Τραμπ. «Τι χάλι έχουν δημιουργήσει εκεί… στη Σομαλία». Το πλήθος φώναζε ρυθμικά: «Απέλαση, απέλαση».

Προέτρεψε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς «αν θέλετε να εμποδίσετε το Οχάιο να λεηλατηθεί, να διαρπαγεί και να καταστραφεί, όπως καταστρέφεται η Μινεσότα».

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🛑WATCH: US President Donald Trump has criticized Minnesota’s Somali community during a rally in Ohio, where supporters chanted “Deport! Deport!” He targeted Rep. Ilhan Omar, made allegations of welfare fraud involving Somalis, and referenced security incidents, including an alleged ISIS-inspired plot. Omar denies wrongdoing and has described a reported investigation into her immigration paperwork as political intimidation. @realDonaldTrump @POTUS @Ilhan #Somalia #UkweliNews ✍️@Uwayezu_Alodie — UKWELITIMES WORLD (@UKWELINEWSWORLD) October 13, 2026

Ανακοινώνοντας την έφοδο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε: «Σήμερα, στην περιοχή της Ουάσιγκτον, η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations) εκτέλεσε δικαστικά εγκεκριμένο ένταλμα έρευνας που εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτή η ενέργεια επιβολής του νόμου αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας».

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας υπάγεται στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

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Ο Μάρκουγεϊν Μούλιν, αξιωματούχος που διορίστηκε επί προεδρίας Τραμπ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι «κάτι πρόκειται να συμβεί» στο πλαίσιο της έρευνας για την είσοδο της οικογένειας της Ομάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεστε εδώ εξαρχής, θα σας απελάσουμε», είχε δηλώσει τότε στον συντηρητικό δημιουργό podcast Μπένι Τζόνσον.

Η έφοδος της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με το κόμμα του Τραμπ να επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Ομάρ, εξέχουσα προοδευτική πολιτικός, εκπροσωπεί μια εκλογική περιφέρεια με ισχυρή δημοκρατική βάση. Επανεξελέγη το 2024 με διαφορά 50 ποσοστιαίων μονάδων.

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Σημειώνεται πως η πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και πράκτορες να προγραμματίζουν ενέργειες κατά τρόπο που να επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα ή να ευνοεί κάποιον υποψήφιο ή κόμμα. Ιστορικά, το Υπουργείο αποφεύγει τη λήψη ερευνητικών μέτρων κατά πολιτικών υποψηφίων εντός διαστήματος περίπου 60 ημερών πριν από τις εκλογές.

«Εξαιρετικά ανησυχητικό»

Σε δήλωσή τους, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Χακίμ Τζέφρις, και άλλα μέλη της ηγεσίας του κόμματος στο Σώμα χαρακτήρισαν την έφοδο «βαθύτατα ανησυχητική» και δήλωσαν ότι «εγείρει σοβαρά ερωτήματα» σχετικά με την εργαλειοποίηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως όπλο κατά των αντιπάλων του Τραμπ.

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Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν «στοχοποιήσει αμείλικτα» την Ομάρ, δήλωσε ο Τζέφρις, πλαισιούμενος από τις βουλευτές Κάθριν Κλαρκ και Πιτ Αγκιλάρ. Η «μηχανή μαζικών απελάσεων» του Τραμπ «στράφηκε κατά της οικίας μιας νόμιμα εκλεγμένης βουλευτή και της οικογένειάς της», πρόσθεσαν, δεσμευόμενοι να διασφαλίσουν την «πλήρη απόδοση ευθυνών» για μια «αυθαιρεσία και κατάχρηση εξουσίας».

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Trump’s obsession with demonizing the Somali community is dangerous and reprehensible. Hate to break it to him: Somali Minnesotans are resilient. We will not let Trump intimidate us. Our neighbors have our back. — Ilhan Omar (@IlhanMN) October 9, 2026

Οι Δημοκρατικοί της Μινεσότα καταδίκασαν επίσης την έφοδο. «Οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται την πραγματική φύση αυτού του γεγονότος», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς. «Ο Πρόεδρος Τραμπ καταχράται την εξουσία του για να στραφεί κατά πολιτικών αντιπάλων λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές».

Ελάχιστοι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες σχολίασαν δημόσια το γεγονός. Μία εξ αυτών, η βουλευτής Νάνσι Μέις, έγραψε στο διαδίκτυο: «Εάν αποδειχθεί η απάτη, θα πρέπει να της αφαιρεθεί η υπηκοότητα και να απελαθεί από τη χώρα. ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου».

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Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον, Ράνταλ Ελάιασον —πρώην εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις διαφθοράς στον δημόσιο τομέα— δήλωσε ότι η έφοδος φαίνεται να αποτελεί παρέκκλιση από την πάγια πρακτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποφεύγει ερευνητικές ενέργειες που ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν κοντά στην ημέρα των εκλογών.

Americans see this for what it is – President Trump is abusing his power to go after political opponents weeks before an election. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) October 12, 2026

Ωστόσο, ο Ελάιασον επεσήμανε ότι δεν υπάρχει τρόπος επιβολής αυτής της πολιτικής. «Στόχος είναι να αποφευχθεί ακόμη και η εντύπωση οποιασδήποτε παρέμβασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην πολιτική διαδικασία», δήλωσε ο Ελάιασον. «Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η παραβίαση αυτής της πολιτικής, καθώς έχουν αποδείξει ότι δεν διστάζουν να πολιτικοποιήσουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης με πολλούς άλλους τρόπους».

Πρόσωπο που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της έρευνας δήλωσε ότι, πριν από τη διενέργεια της έρευνας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβουλεύτηκε με το Τμήμα Δημόσιας Ακεραιότητας (Public Integrity Section) —μια μονάδα που ιστορικά παρέχει συμβουλές και εγκρίνει έρευνες κατά μελών του Κογκρέσου— καθώς και με τον ασκούντα καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα, Τρεντ ΜακΚότερ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τη στελέχωση του Τμήματος Δημόσιας Ακεραιότητας σε μόλις δύο δικηγόρους και έχει περικόψει σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Έρευνες σε βάρος επικριτών του Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διεξήγαγε έρευνες και άσκησε διώξεις εναντίον διαφόρων προσώπων που θεωρούνταν πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ.

Άσκησε διώξεις κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, της Γενικής Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ —και μετέπειτα επικριτή του— Τζον Μπόλτον.

Επίσης, διεξήγαγε έρευνες για Δημοκρατικούς νομοθέτες που προέτρεψαν τον αμερικανικό στρατό να μην εκτελεί παράνομες διαταγές, για τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Άνταμ Σιφ, καθώς και για αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), τον Τζερόμ Πάουελ και τη Λίζα Κουκ.

Η υπόθεση εναντίον της Τζέιμς και μία από τις δύο υποθέσεις εναντίον του Κόμεϊ απορρίφθηκαν από ομοσπονδιακό δικαστή. Ο Μπόλτον δήλωσε ένοχος και η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για αυτόν τον μήνα.

Σώματα ενόρκων και ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν εμποδίσει την εξέλιξη αρκετών άλλων ερευνών.

Statement in connection with the egregious raid on Rep. Ilhan Omar’s home. https://t.co/pLxEZvR4sw — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) October 12, 2026

«Αποκρουστική εμμονή»

Η Ομάρ έχει δεχθεί πολιτικές προσβολές από τον Τραμπ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τη σομαλο-αμερικανική κοινότητα ως απειλή για τη Μινεσότα, εξαπολύοντας ρητορική κατά των Σομαλών και των μουσουλμάνων.

Η Ομάρ έχει χαρακτηρίσει την εμμονή του Τραμπ με το πρόσωπό της ως «μη υγιής και αποκρουστικήεμμονή».

Υπέρμαχοι των πολιτικών δικαιωμάτων έχουν ασκήσει κριτική στη ρητορική του Τραμπ απέναντι σε μειονότητες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου αποκάλεσε στο παρελθόν τους Σομαλούς «σκουπίδια».

Η Ομάρ έχει δηλώσει ότι η ίδια και η οικογένειά της έχουν δεχθεί απειλές θανάτου, τις οποίες αποδίδει σε «ρητορική πολιτικού μίσους», προερχόμενη κυρίως από τον Τραμπ.

Τον περασμένο μήνα, ένας άνδρας από τη Μινεσότα, ο οποίος εκτόξευσε ξύδι εναντίον της Ομάρ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 μηνών αφού δήλωσε ένοχος για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου. Ο Άντονι Τζέιμς Καζμιέρτσακ παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στην Ομάρ επειδή διαφωνούσε με τις προοδευτικές της απόψεις.