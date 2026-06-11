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Η Μάλτα μαζί με άλλες δημοφιλείς πόλεις βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με το φαινόμενο του υπερτουρισμού, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Εικόνες από το διάσημο Blue Lagoon στο νησί Κομίνο, αλλά και από τους δρόμους της Βαλέτα, κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέροντας το ερώτημα για το αν το μικρό μεσογειακό κράτος μπορεί να διαχειριστεί τη διαρκή αύξηση των επισκεπτών.

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Βίντεο που αναρτώνται καθημερινά σε Instagram και TikTok παρουσιάζουν πλήθη τουριστών να συγκεντρώνονται στα καταγάλανα νερά του Blue Lagoon. Συχνά, η πραγματικότητα διαφέρει αισθητά από την ειδυλλιακή εικόνα που προβάλλεται μέσα από τουριστικές καμπάνιες και αναρτήσεις influencers. Παραλίες γεμάτες κόσμο, μεγάλες αναμονές για θαλάσσια ταξί και σκάφη, καθώς και περιορισμένος διαθέσιμος χώρος για λουόμενους, αποτελούν πλέον συνηθισμένη εικόνα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Packed buses, crowded streets: Malta’s overtourism get a social media page https://t.co/rw9fPLIsmy June 10, 2026

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο το Κομίνο. Στη Βαλέτα, κάτοικοι και εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δυσκολεύει όλο και περισσότερο την καθημερινότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία «Overtouristed Malta» στα social media, η οποία επιχειρεί να αναδείξει τις συνέπειες του μαζικού τουρισμού μέσα από μαρτυρίες και βίντεο που αποτυπώνουν την πίεση στους δρόμους, τα μέσα μεταφοράς και τις δημόσιες υποδομές.

φώτο αρχείου

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σελίδα, «το περπάτημα στην Republic Street ακόμη και τον Μάιο θυμίζει πλέον πορεία μέσα σε πλήθος». Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Μάλτας, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών το 2025 ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.