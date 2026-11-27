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Οπαδοί της γαλλικής ομάδας επιτέθηκαν βίαια σε υποστηρικτές του βουλγαρικού συλλόγου προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η UEFA ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό ενώ η γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών κυρώσεων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Λέφσκι Σόφιας ζήτησε τη λήψη μέτρων και την αποφυγή διεξαγωγής αγώνων στο συγκεκριμένο στάδιο στο μέλλον.

Τα βίαια επεισόδια επαναφέρουν στο προσκήνιο τον προβληματισμό για την ασφάλεια και την οπαδική βία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Σφοδρές αντιδράσεις εξακολουθούν να προκαλούν στην ποδοσφαιρική Ευρώπη τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο γήπεδο Βελοντρόμ, πριν από την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας για το Europa League.

Οπαδοί της γαλλικής ομάδας επιτέθηκαν σε υποστηρικτές της βουλγαρικής Λέφσκι Σόφιας, χτυπώντας τους με ιδιαίτερη αγριότητα, προτού προλάβουν να επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Τα βίντεο από τις συμπλοκές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν σκηνές βίας και έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

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Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι ένα από τα βίντεο, στο οποίο οπαδοί της Λέφσκι προσπαθούν να προστατεύσουν μια γυναίκα, σχηματίζοντας γύρω της μια ανθρώπινη ασπίδα. Παρά την προσπάθειά τους, ωστόσο, η γυναίκα δεν καταφέρνει να αποφύγει την επίθεση και δέχεται ισχυρά χτυπήματα από οπαδούς της Μαρσέιγ.

Scene da guerriglia a Marsiglia dove i tifosi francesi hanno attaccato quelli del Levski Sofia. La UEFA ha già aperto una indagine e il club rischia una maxi stangata 📹 @canalplus https://t.co/ElNZ7YJP3E November 27, 2026

Λέφσκι Σόφιας: Έκκληση να μη διεξαχθούν ξανά αγώνες στο Βελοντρόμ

Την έντονη δυσαρέσκειά του για όσα συνέβησαν εξέφρασε και ο εκτελεστικός διευθυντής της Λέφσκι Σόφιας, Ντανιέλ Μποριμίροφ, ο οποίος ζήτησε να ληφθούν μέτρα από τις αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του στη διεξαγωγή μελλοντικών αγώνων στο συγκεκριμένο γήπεδο.

«Ελπίζω να μην πραγματοποιηθούν άλλοι αγώνες σε αυτό το στάδιο. Πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε οι αναμετρήσεις να διεξάγονται υπό κανονικές συνθήκες. Το ποδόσφαιρο υποτίθεται ότι προσφέρει χαρά στους ανθρώπους και όχι να μας κάνει να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων σκηνών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους αξιωματούχους της UEFA να μην παραμένουν αμέτοχοι απέναντι σε τέτοια περιστατικά, ζητώντας να αναλάβουν δράση. «Οι αξιωματούχοι της UEFA δεν μπορούν να μένουν άπραγοι και να συνεχίζουν να επιτρέπουν τη διεξαγωγή αγώνων υπό τέτοιες συνθήκες», κατέληξε ο Ντανιέλ Μποριμίροφ.

Τα επεισόδια στο Βελοντρόμ και οι εικόνες από την επίθεση στους οπαδούς της Λέφσκι Σόφιας επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της οπαδικής βίας και της ασφάλειας στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.