Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και η Μπριζίτ Μπαρντό, γεννημένοι την ίδια ημερομηνία με διαφορά δέκα ετών, αποτέλεσαν εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου του εικοστού αιώνα.

Ο Μαστρογιάνι διακρίθηκε για την ερμηνευτική του ευελιξία σε συνεργασία με τον Φεντερίκο Φελίνι και τη Σοφία Λόρεν, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μεγάλη οθόνη.

Η Μπαρντό εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο της γαλλικής ποπ κουλτούρας, προτού αποσυρθεί πρόωρα από την υποκριτική για να αφοσιωθεί στην προστασία των ζώων.

Οι δύο καλλιτέχνες συνυπήρξαν κινηματογραφικά στην ταινία «Vie privée» του 1962, η οποία πραγματευόταν τις πιέσεις που ασκεί η φήμη στην ιδιωτική ζωή των σταρ.

Μετά από μια μακρά πορεία, ο Μαστρογιάνι απεβίωσε το 1996 στο Παρίσι, ενώ η Μπαρντό έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025 σε ηλικία 91 ετών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπάρχουν συμπτώσεις που μοιάζουν γραμμένες για τον κινηματογράφο. Στις 28 Σεπτεμβρίου 1924 γεννήθηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Ακριβώς δέκα χρόνια αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό. Εκείνος έγινε η προσωποποίηση της γοητείας του μεταπολεμικού ιταλικού κινηματογράφου. Εκείνη μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της γαλλικής ποπ κουλτούρας του 20ού αιώνα.

Και οι δρόμοι τους δεν έμειναν παράλληλοι. Συναντήθηκαν το 1962 μπροστά στην κάμερα του Λουί Μαλ στην ταινία «Vie privée» («A Very Private Affair»), με την Μπαρντό στον ρόλο της Τζιλ και τον Μαστρογιάνι στον ρόλο του Φάμπιο. Η ταινία πραγματευόταν το τίμημα της διασημότητας και την ασφυκτική πίεση που ασκούσαν οι φωτογράφοι και το κοινό σε μια μεγάλη σταρ. Μια ιστορία που παρέπεμπε έντονα στην πραγματική ζωή της Μπαρντό.

Advertisement

Advertisement

Μαρτσέλο Μαστρογιάνι: ο Ιταλός που κατέκτησε τον κόσμο

Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι γεννήθηκε το 1924 στο Φοντάνα Λίρι της Ιταλίας και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους ηθοποιούς του 20ού αιώνα. Το πρόσωπό του συνδέθηκε όσο λίγα με το μεγάλο ιταλικό σινεμά και κυρίως με τον Φεντερίκο Φελίνι.

Η διεθνής απογείωση ήρθε με τη «La Dolce Vita» το 1960. Ο Μαστρογιάνι ως δημοσιογράφος Μαρτσέλο Ρουμπίνι περιπλανιόταν στη Ρώμη της κοσμικής ζωής, της χλιδής και της υπαρξιακής κενότητας. Η σκηνή με την Ανίτα Έκμπεργκ στη Φοντάνα ντι Τρέβι πέρασε στην κινηματογραφική αθανασία. Τρία χρόνια αργότερα ο Φελίνι τον επέλεξε για το «8½», έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ο Μαστρογιάνι, όμως, δεν ήταν απλώς ο «ωραίος Ιταλός». Είχε την ικανότητα να περνά από την κωμωδία στο δράμα και από τον γοητευτικό εραστή στον κουρασμένο, ανασφαλή ή αυτοσαρκαστικό άνδρα.

Η μεγάλη κινηματογραφική σχέση με τη Σοφία Λόρεν

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα του αποτέλεσε η Σοφία Λόρεν. Οι δυο τους σχημάτισαν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά ζευγάρια της Ευρώπης. Συνεργάστηκαν σε πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων το «Χθες, Σήμερα, Αύριο», ο «Γάμος αλά Ιταλικά» και η συγκλονιστική «Μια ξεχωριστή μέρα» του Έτορε Σκόλα.

Advertisement

Ο Μαστρογιάνι προτάθηκε τρεις φορές για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου και παρέμεινε ενεργός σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Πέθανε στις 19 Δεκεμβρίου 1996, στο Παρίσι, σε ηλικία 72 ετών.

Μπριζίτ Μπαρντό: πριν και μετά την «BB»

Δέκα χρόνια ακριβώς μετά τον Μαστρογιάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, γεννήθηκε στο Παρίσι η Μπριζίτ Αν-Μαρί Μπαρντό. Ξεκίνησε με τον χορό και το μόντελινγκ, όμως πολύ γρήγορα πέρασε στον κινηματογράφο. Η ταινία που την έκανε διεθνές φαινόμενο ήταν το «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» («Et Dieu… créa la femme») του Ροζέ Βαντίμ το 1956.

Advertisement

Η Μπαρντό έγινε κάτι πολύ περισσότερο από κινηματογραφική σταρ. Τα αρχικά «BB» έγιναν παγκόσμιο σήμα αναγνώρισης. Η εμφάνισή της, τα μαλλιά, τα ρούχα και ο τρόπος που παρουσιαζόταν στην οθόνη επηρέασαν τη μόδα και την εικόνα της γυναίκας στη λαϊκή κουλτούρα των δεκαετιών του 1950 και του 1960. Συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων, στην «Περιφρόνηση» («Le Mépris») του Ζαν-Λικ Γκοντάρ.

Η μεγάλη απόφαση: εγκατέλειψε το σινεμά στα 39

Το 1973, μόλις 39 ετών, η Μπαρντό εγκατέλειψε οριστικά τον κινηματογράφο. Από εκεί και πέρα αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στην προστασία των ζώων. Το 1986 ίδρυσε το Fondation Brigitte Bardot, το οποίο εξελίχθηκε σε διεθνή οργανισμό προστασίας άγριων και οικόσιτων ζώων.

Advertisement

Η Μπαρντό υπήρξε παράλληλα μια έντονα αμφιλεγόμενη δημόσια προσωπικότητα. Πολιτικές τοποθετήσεις και δηλώσεις της για τη μετανάστευση και το Ισλάμ προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις στη Γαλλία και οδήγησαν επανειλημμένα σε δικαστικές καταδίκες για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Ο θάνατος της Μπαρντό το 2025

Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών. Τον θάνατό της ανακοίνωσε το ίδρυμα που έφερε το όνομά της. Η κηδεία της έγινε τον Ιανουάριο του 2026 στο Σεν Τροπέ, τον τόπο με τον οποίο είχε ταυτίσει μεγάλο μέρος της ζωής της.

Advertisement

Η κοινή τους ταινία και ένα παράξενο παιχνίδι της μοίρας

Advertisement

Το «Vie privée» αποκτά σήμερα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δύο άνθρωποι γεννημένοι την ίδια ημερομηνία, με διαφορά ακριβώς δέκα ετών, βρέθηκαν μαζί στην οθόνη σε μια ιστορία για τη διασημότητα, τον έρωτα και την απώλεια της ιδιωτικής ζωής.

Ο Μαστρογιάνι εκπροσωπούσε μια Ιταλία που είχε μετατρέψει το σινεμά της σε παγκόσμια τέχνη. Η Μπαρντό εκπροσωπούσε μια Γαλλία που άλλαζε κοινωνικά και πολιτισμικά και αναζητούσε νέα σύμβολα ελευθερίας. Εκείνος έφυγε το 1996. Εκείνη σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το 2025.

Όμως κάθε 28η Σεπτεμβρίου, η ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου θυμάται δύο γενέθλια μαζί: Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, 1924 – Μπριζίτ Μπαρντό, 1934. Δύο διαφορετικοί μύθοι, μία κοινή ημερομηνία και, για μία φορά, η ίδια κινηματογραφική οθόνη.

Advertisement

ΒΙΝΤΕΟ