Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό δεν απέδωσαν, καθώς η Τουρκία επιμένει στη λύση δύο κρατών.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, προκαλώντας αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με Αθήνα και Λευκωσία.

Κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι περισσότεροι ηγέτες απέφυγαν να αναφερθούν στην τουρκική κατοχή, με μοναδική εξαίρεση τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Η Αθήνα και η Λευκωσία παρακολουθούν τις εξελίξεις, αναμένοντας τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για πιθανές νέες πρωτοβουλίες στο μέλλον.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Μαύρη μαυρίλα». Με αυτές ακριβώς τις δύο λέξεις περιέγραψε στη HuffPost αξιωματούχος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, που παρακολούθησε από πολύ κοντά όλο το παρασκήνιο του Κυπριακού στη Νέα Υόρκη, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Και η περιγραφή αποτυπώνει το αδιέξοδο.

Advertisement

Advertisement

Οι προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ουσιαστικής επανέναρξης των συνομιλιών δεν απέδωσαν. Η Τουρκία δεν έκανε ούτε βήμα πίσω από τη θέση της για δύο κράτη. Αντιθέτως, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε το ίδιο το βήμα της Γενικής Συνέλευσης για να καλέσει τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να αναπτύξει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Με λίγα λόγια ηΤουρκία κρατά το κλειδί και δεν το γυρίζει

Αυτό είναι πλέον το πραγματικό πρόβλημα. Αθήνα και Λευκωσία επιμένουν στη λύση μέσα στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Η Άγκυρα ζητά «κυριαρχική ισότητα» και χωριστή διεθνή υπόσταση των Τουρκοκυπρίων. Ο ίδιος ο Ερντογάν είπε και στον Γκουτέρες ότι καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει αυτή τη θέση δεν μπορεί, κατά την τουρκική άποψη, να αποδώσει.

Με αυτές τις δύο αφετηρίες, ουσιαστικός διάλογος δύσκολα μπορεί να αρχίσει.

Υπάρχει όμως και μία δεύτερη εικόνα από τη Νέα Υόρκη που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη: η απουσία ισχυρών δημόσιων αναφορών από Ευρωπαίους ηγέτες στην τουρκική κατοχή της Κύπρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Όπως και από ΟΛΟΥΣ τους ηγέτες των κρατών μελών του ΟΗΕ που πήραν το λόγο. Είχαν τσιρότο στο στόμα. Με μία εξαίρεση.

Πέραν, φυσικά, των παρεμβάσεων Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, εκείνος που χρησιμοποίησε απολύτως σαφή γλώσσα ήταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ότι ο Ερντογάν «παράνομα κατέχει τη βόρεια Κύπρο», υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τοποθέτηση προκάλεσε άμεση και οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας. Περαστικά της…

Advertisement

Στην Αθήνα και τη Λευκωσία το βλέμμα στρέφεται αναπόφευκτα στην επόμενη ημέρα. Η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026 και η επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Κυπριακό.

Το ερώτημα είναι εάν ο διάδοχός του θα επιχειρήσει μια νέα πρωτοβουλία και με ποιους όρους.

Γιατί το βασικό εμπόδιο δεν αλλάζει με την αλλαγή προσώπου στην κορυφή του ΟΗΕ: όσο η Τουρκία επιμένει στα δύο κράτη και στην αναγνώριση του ψευδοκράτους, το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο στο ίδιο αδιέξοδο.

Advertisement

Και αυτή τη στιγμή, όπως το περιέγραψε η πηγή μας που έζησε από κοντά τις διαβουλεύσεις της Νέας Υόρκης, η εικόνα είναι δύο λέξεις:

«Μαύρη μαυρίλα».

Advertisement