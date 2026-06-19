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Πολλοί χρήστες επισήμαναν την αντίφαση ανάμεσα στην κοινωνική υπευθυνότητα που επιδεικνύουν οι άνδρες δημόσια και στη μικρή συμμετοχή τους στις δουλειές του σπιτιού.

Στοιχεία του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνουν ότι οι Ιάπωνες άνδρες αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στις οικιακές εργασίες σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Παρά τις αντιδράσεις, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η πρακτική καθαρισμού των σταδίων παραμένει ένα θετικό παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης που επηρεάζει θετικά φιλάθλους από άλλες χώρες.

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Για πολλά χρόνια, οι Ιάπωνες φίλαθλοι έχουν γίνει γνωστοί διεθνώς για τη συνήθειά τους να καθαρίζουν τις εξέδρες μετά το τέλος ποδοσφαιρικών αγώνων. Ωστόσο, η πρακτική αυτή βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο κριτικής μέσα στην ίδια την Ιαπωνία, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τον καταμερισμό των οικιακών εργασιών.

Η αφορμή δόθηκε όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έδειχναν Ιάπωνες φιλάθλους να μαζεύουν σκουπίδια από τις κερκίδες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην υποδειγματική συμπεριφορά των ανδρών σε δημόσιους χώρους και στη μικρή συμμετοχή τους στις δουλειές του σπιτιού.

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🇯🇵 NEWS: After FIFA praised Japanese fans for cleaning World Cup stadiums, a viral post sparked debate over domestic roles. Government data shows Japanese women perform 5.5x more unpaid housework than men, a far wider gender gap than in the US, UK, and France. pic.twitter.com/VFlypBVsk8 — Fahad K. (@fahadrkhn) June 19, 2026

Η συζήτηση ενισχύθηκε από μια δημοφιλή ανάρτηση στο X, η οποία παρουσίαζε έναν άνδρα να καθαρίζει το στάδιο και, παράλληλα, τον ίδιο να ξεκουράζεται στον καναπέ του σπιτιού του ενώ η σύζυγός του ασχολείται με τις οικιακές εργασίες. Η ανάρτηση, που συγκέντρωσε περίπου 60.000 επισημάνσεις «μου αρέσει», τόνιζε ότι οι Ιάπωνες άνδρες αφιερώνουν από τους λιγότερους χρόνους παγκοσμίως στις δουλειές του νοικοκυριού.

«Όλοι θέλουν να σώσουν τον κόσμο, αλλά κανείς δεν θέλει να βοηθήσει τη μαμά με τα πιάτα», σχολίασε ένας χρήστης του X.

«Πιθανότατα υπάρχει κάποιος ανάμεσα σε αυτούς που μαζεύουν σκουπίδια, ο οποίος έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι και άφησε τη γυναίκα του να το φροντίζει μόνη της για να έρθει να δει το Παγκόσμιο Κύπελλο», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

Παρότι η καθαριότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της ιαπωνικής κουλτούρας, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνδρες συμμετέχουν σημαντικά λιγότερο από τις γυναίκες στις απλήρωτες εργασίες του σπιτιού. Σύμφωνα με δεδομένα του ΟΟΣΑ για το 2021, οι γυναίκες στην Ιαπωνία αφιερώνουν καθημερινά πάνω από τρεις ώρες σε οικιακές και φροντιστικές εργασίες, ενώ οι άνδρες μόλις 47 λεπτά. Η διαφορά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στα νοικοκυριά με μικρά παιδιά, όπου οι γυναίκες αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων.

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Κάποιοι χρήστες επισήμαναν επίσης ότι η εικόνα των Ιαπώνων που καθαρίζουν σε διεθνείς διοργανώσεις δεν συμβαδίζει πάντα με την κατάσταση που παρατηρείται σε ορισμένους δημόσιους χώρους της χώρας μετά από μεγάλες εκδηλώσεις.

Παρά τις επικρίσεις, αρκετοί υποστηρίζουν ότι η συνήθεια των Ιαπώνων φιλάθλων να καθαρίζουν τις εξέδρες αποτελεί θετικό παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται εξαιτίας άλλων κοινωνικών ζητημάτων.

Do it at home too, women tell Japanese fans who cleaned World Cup stadium – Some see a double standard: Japanese men who clean in public while their wives do all the housework. Via @BBC:https://t.co/yc7yNSu8jf Advertisement June 19, 2026

«Τι το ντροπιαστικό έχει αυτό; Είναι πολύ καλύτερο από το να διαβάζουμε ειδήσεις που λένε ότι οι Ιάπωνες πετούν σκουπίδια στο εξωτερικό», έγραψε ένας χρήστης του X.

Η πρακτική αυτή φαίνεται μάλιστα να επηρεάζει και φιλάθλους άλλων χωρών. Πρόσφατα βίντεο έδειξαν Πορτογάλους υποστηρικτές να καθαρίζουν τις εξέδρες μετά από αγώνα, με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποδίδουν στους Ιάπωνες την καθιέρωση αυτής της συμπεριφοράς στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

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