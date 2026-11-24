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Η Μπιάνκα Σενσόρι έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρώτη επίδειξη μόδας του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας από τον χώρο της μόδας. Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από την παρουσίαση της νέας συλλογής του ράπερ, επιλέγοντας για την περίσταση μία ακόμη ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση.

Πιστή στις τολμηρές στιλιστικές επιλογές της, η Σενσόρι φόρεσε ένα ολόσωμο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Οι φωτογραφίες που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, με την ίδια να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

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Η επίδειξη της συλλογής Yeezy Season 01 πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, στο κατάστημα της εταιρείας ρούχων του Κάνιε Γουέστ στο Λος Άντζελες. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη παρουσίαση νέας συλλογής του οίκου έπειτα από τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας του 49χρονου μουσικού να επαναφέρει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Yeezy και να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Γουέστ είχε αναφερθεί στις πρόσφατες προσβλητικές και ρατσιστικές δηλώσεις του, καθώς και στην αλλόκοτη συμπεριφορά του, αποδίδοντάς τες, όπως είχε υποστηρίξει, σε διπολική διαταραχή που δεν είχε αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Ο ίδιος είχε συνδέσει την κατάστασή του με τραυματική εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί χρόνια νωρίτερα και, σύμφωνα με όσα δήλωσε, δεν είχε διαγνωστεί εγκαίρως.