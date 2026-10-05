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Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα πως έχουν αρχίσει μια «στρατηγική επίθεση» στην πρωτεύουσα της χώρας, Σαναά.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι ελέγχουν την πρωτεύουσα και μεγάλα τμήματα της βορειοδυτικής Υεμένης, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

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Στρατιωτικές και κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις κατέλαβαν θέσεις- «κλειδιά» στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ τη Δευτέρα, καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν τα εδάφη που χάθηκαν κατά την προέλαση των Χούθι τον προηγούμενο μήνα και να τους απομακρύνουν από τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης είπε πως παρέχει κάλυψη αέρος στις υεμενίτικες χερσαίες δυνάμεις και ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε 324 στόχους υψηλής αξίας, με 100 μαχητικά να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από Reuters