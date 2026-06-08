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Μία εξαιρετικά σπάνια συνάντηση με μεγάλο λευκό καρχαρία κατέγραψαν εθελοντές δύτες στη Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών από τον βυθό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ανοιχτή θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τυνησίας και Σικελίας και θεωρείται από επιστήμονες ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για την πρώτη υποβρύχια καταγραφή μεγάλου λευκού καρχαρία στο φυσικό του περιβάλλον στη Μεσόγειο Θάλασσα.

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Ο εθελοντής δύτης Ντερκ Ρέμερς περιέγραψε τη στιγμή ως μοναδική εμπειρία, τονίζοντας ότι η ένταση της συνάντησης δυσκόλεψε ακόμη και τον χειρισμό της κάμεράς του. Σύμφωνα με την ομάδα, ο καρχαρίας προσέγγισε τους δύτες, πραγματοποίησε έναν κύκλο γύρω τους και στη συνέχεια απομακρύνθηκε, χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά. Αντιθέτως, χαρακτηρίστηκε ως ήρεμος και περίεργος απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία.

Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής αποστολής των οργανώσεων Healthy Seas, Ghost Diving και Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS), οι οποίες εργάζονται για την απομάκρυνση των λεγόμενων «διχτυών-φαντασμάτων» από ναυάγια και άλλες περιοχές του βυθού.

Τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά δίχτυα αποτελούν σοβαρή απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς συνεχίζουν να παγιδεύουν και να θανατώνουν θαλάσσιους οργανισμούς για χρόνια μετά την εγκατάλειψή τους. Όπως ανέφεραν οι δύτες, στην περιοχή του ναυαγίου είχαν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες διχτυών, οι οποίες σε προηγούμενες αποστολές είχαν βρεθεί να παγιδεύουν ακόμη και θαλάσσιες χελώνες και μεγάλα ψάρια.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη συγκαταλέγεται στις πλέον εντατικά αλιευόμενες περιοχές της Μεσογείου. Για τον λόγο αυτό, η παρουσία ενός κορυφαίου θηρευτή, όπως ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, θεωρείται ένδειξη ότι το οικοσύστημα εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό βαθμό βιοποικιλότητας, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται.

Επιστήμονες που εξέτασαν το οπτικό υλικό χαρακτήρισαν την καταγραφή ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα, καθώς οι περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες για το είδος στη Μεσόγειο προέρχονται από νεκρά ή τυχαία αλιευμένα άτομα. Ερευνητές του Stazione Zoologica Anton Dohrn επισήμαναν ότι τέτοιες παρατηρήσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση της κατανομής και της συμπεριφοράς ενός είδους που θεωρείται πλέον ιδιαίτερα απειλούμενο στην περιοχή.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην αποστολή υπογράμμισαν ότι οι δράσεις καθαρισμού, αν και απαραίτητες, δεν αρκούν από μόνες τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως σημειώνουν, απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό της παράνομης και υπερεντατικής αλιείας, καθώς και για την ενίσχυση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Η σπάνια εμφάνιση του μεγάλου λευκού καρχαρία αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ισχυρή υπενθύμιση της στενής σχέσης που συνδέει την υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων με κάθε κρίκο της τροφικής αλυσίδας, από τα μικρότερα θαλάσσια είδη έως τους κορυφαίους θηρευτές.