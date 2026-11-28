Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Meta αντικαθιστά σταδιακά τους ανθρώπινους συντονιστές περιεχομένου με προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, οδηγώντας σε μαζικές περικοπές προσωπικού και σοβαρά προβλήματα στην ορθή αξιολόγηση των αναρτήσεων.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα αδυνατούν να κατανοήσουν τις γλωσσικές αποχρώσεις, προκαλώντας συχνά λανθασμένες διαγραφές περιεχομένου και περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα των χρηστών να επανεξετάσουν τις σχετικές αποφάσεις.

Η ενίσχυση της τεχνητής νοημοσύνης συμπίπτει με μια ανησυχητική αύξηση μαζικών αφαιρέσεων λογαριασμών σε κρίσιμες πολιτικές περιόδους, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την επιρροή των αλγορίθμων στον δημόσιο διάλογο.

Ερευνητές έχουν καταγράψει κατακόρυφη άνοδο των περιστατικών λογοκρισίας, με τον αριθμό των επηρεαζόμενων προφίλ στις πλατφόρμες της εταιρείας να υπερδιπλασιάζεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

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Έντονο προβληματισμό προκαλεί σε εργαζομένους της Meta η προσπάθεια της εταιρείας να αντικαταστήσει τους ανθρώπινους συντονιστές περιεχομένου με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με μαρτυρίες υπαλλήλων, η νέα αυτή στρατηγική οδηγεί σε λάθη κατά την αξιολόγηση και την αφαίρεση αναρτήσεων, τα οποία ενδέχεται να έχουν ευρύτερες πολιτικές επιπτώσεις.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram πειραματίζεται εδώ και χρόνια με την αυτοματοποιημένη εποπτεία περιεχομένου. Η πρώτη σχετική εφαρμογή παρουσιάστηκε το 2017, με στόχο τον εντοπισμό και το φιλτράρισμα υλικού που σχετίζεται με βίαιο εξτρεμισμό. Τον Μάρτιο του 2026, η Meta ανακοίνωσε ότι «μετασχηματίζει την προσέγγισή της», προχωρώντας στην εφαρμογή «πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης» για τον έλεγχο του περιεχομένου σε όλες τις πλατφόρμες της. Η εταιρεία παρουσίασε την αλλαγή ως έναν τρόπο ενίσχυσης της ασφάλειας και αποτελεσματικότερης εφαρμογής των κανόνων της.

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Ωστόσο, σύμφωνα με εργαζομένους της, πίσω από αυτή τη στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται παράλληλα ένα κύμα μαζικών περικοπών προσωπικού, το οποίο έχει επηρεάσει σημαντικά τις ομάδες που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των αναρτήσεων. Ένας από τους εργαζομένους περιέγραψε ότι η εποπτεία περιεχομένου στη Meta λειτουργεί πλέον με «ομάδες-σκελετούς», καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις το προσωπικό έχει μειωθεί ακόμη και κατά το ήμισυ ή κατά τα δύο τρίτα.

«Έχει γίνει πραγματικά ένα χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, σε αρκετές πρόσφατες περιπτώσεις επιχείρησε να συζητήσει ένα ζήτημα με συγκεκριμένη ομάδα εποπτείας περιεχομένου, για να διαπιστώσει τελικά ότι ολόκληρη η ομάδα είχε καταργηθεί.

Η Meta αναζητά εδώ και χρόνια οικονομικότερους τρόπους διαχείρισης του τεράστιου όγκου αναρτήσεων που δημοσιεύονται καθημερινά στις πλατφόρμες της. Στο παρελθόν, μάλιστα, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές ενέργειες από πρώην εργαζομένους εταιρειών εξωτερικής ανάθεσης στην Κένυα.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχαν περιγράψει σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις από την εργασία τους, μεταξύ των οποίων μετατραυματικό στρες (PTSD) και άλλα σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας. Όπως είχαν καταγγείλει, λάμβαναν αμοιβή που έφτανε μόλις το 1,50 δολάριο την ώρα, προκειμένου να εξετάζουν και να αξιολογούν εξαιρετικά σκληρό και γραφικό περιεχόμενο που επιχειρούσαν να αναρτήσουν οι χρήστες.

Τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης και η δυσκολία κατανόησης της γλώσσας

Οι εργαζόμενοι της Meta υποστηρίζουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί σήμερα η εταιρεία δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις λεπτές αποχρώσεις του περιεχομένου. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις γλώσσες πέρα από τα αγγλικά, με αποτέλεσμα να αφαιρούνται συχνά αναρτήσεις που δεν θα έπρεπε να παραβιάζουν τους κανόνες της πλατφόρμας.

«Προσπαθείς ουσιαστικά να εξαλείψεις όλους τους ανθρώπινους αξιολογητές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λήψη αποφάσεων που απαιτούν κατανόηση των αποχρώσεων και ερμηνεία των πολιτικών. Είναι προφανές ότι θα υπάρξουν λάθη», ανέφερε ένας εργαζόμενος.

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Όπως εξήγησε, τα αυτοματοποιημένα συστήματα λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι ένα λάθος δεν περιορίζεται απαραίτητα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά μπορεί να επαναληφθεί και να επηρεάσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό χρηστών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Meta απομακρύνει τους χαμηλά αμειβόμενους εξωτερικούς συνεργάτες, όπως εκείνους στην Κένυα, όσο και εργαζομένους πλήρους απασχόλησης που είχαν αναλάβει τη διαχείριση πιο σύνθετων περιστατικών. Παράλληλα, για τους χρήστες που θεωρούν ότι η ανάρτησή τους αφαιρέθηκε άδικα, η δυνατότητα επανεξέτασης μιας απόφασης φαίνεται να έχει περιοριστεί σημαντικά.

«Ακόμη κι αν γνωρίζεις κάποιον στη Meta, εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσεις με έναν άνθρωπο που μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια υπόθεση με πολλές λεπτές παραμέτρους. Πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο», ανέφερε ο εργαζόμενος.

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Αυξάνονται οι καταγγελίες για μαζικές αφαιρέσεις λογαριασμών σε πολιτικές συγκυρίες

Η ενίσχυση της τεχνητής νοημοσύνης στην εποπτεία περιεχομένου συμπίπτει με ένα φαινόμενο που έχουν αρχίσει να καταγράφουν ερευνητές οι οποίοι παρακολουθούν τη διαδικτυακή λογοκρισία: ξαφνικούς περιορισμούς ή αναστολές λογαριασμών στο Instagram και το Facebook, συχνά σε ιδιαίτερα κρίσιμες πολιτικές περιόδους.

Ορισμένες περιπτώσεις αφορούν μεμονωμένα περιστατικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού της αμερικανικής οργάνωσης No Kings στο Instagram από τη Meta, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, έχουν λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, εξελισσόμενες σε «μαζικές αφαιρέσεις» λογαριασμών μέσα σε διάστημα λίγων ημερών και επηρεάζοντας δεκάδες προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εντείνεται και του οποίου οι συνέπειες θα μπορούσαν να «διαμορφώσουν το πολιτικό μέλλον ολόκληρων χωρών», σύμφωνα με τη Μάρθα Δημητράτου, ιδρύτρια της οργάνωσης Repro Uncensored, η οποία παρακολουθεί περιστατικά ψηφιακής λογοκρισίας.

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Η Repro Uncensored έχει καταγράψει τέτοιου είδους παρεμβάσεις στη Βραζιλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία και τις ΗΠΑ. Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, δημοσιεύματα του Guardian αναφέρθηκαν σε ένα κύμα καταργήσεων λογαριασμών στις πλατφόρμες της Meta σε διεθνές επίπεδο. Οι λογαριασμοί που επηρεάστηκαν δημοσίευαν περιεχόμενο για την LGBTQ+ κοινότητα ή ασχολούνταν με ζητήματα αναπαραγωγικής υγείας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Από την πλευρά της, η Meta υποστήριξε ότι οι περισσότερες από τις αφαιρέσεις λογαριασμών στη Βραζιλία πραγματοποιήθηκαν για τη συμμόρφωση με έγκυρες δικαστικές εντολές ή με τους εκλογικούς κανονισμούς.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Repro Uncensored δείχνουν ότι ο αριθμός των λογαριασμών που επηρεάζονται από τέτοιου είδους ενέργειες φαίνεται να αυξάνεται. Ειδικότερα, η οργάνωση κατέγραψε 210 περιστατικά αφαιρέσεων λογαριασμών στις πλατφόρμες της Meta κατά τη διάρκεια του 2025. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός αυτός έφτασε τα 657 περιστατικά.

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Εργαζόμενοι της Meta που μίλησαν στον Guardian εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει ρόλο σε τέτοιου είδους συμβάντα. Όπως εξηγούν, οι αλγόριθμοι λειτουργούν ταχύτερα από τους ανθρώπινους αξιολογητές, αλλά δεν διαθέτουν την ίδια ικανότητα κατανόησης του περιεχομένου και των συμφραζομένων του.

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«Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε αυτές τις μαζικές αφαιρέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, δεν αποκλείουν να υπάρχουν και πολιτικές παράμετροι στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και λειτουργούν οι αλγόριθμοι της Meta.

Τα συστήματα της εταιρείας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αδιαφανή, ακόμη και για τους ίδιους τους εργαζομένους της. Αποτελούνται από έναν συνδυασμό μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs), αντίστοιχων με εκείνα που χρησιμοποιούνται στα chatbot, αλλά και παλαιότερων αλγορίθμων που φιλτράρουν το περιεχόμενο.

«Υπάρχουν χιλιάδες παράγοντες και ρυθμιστικοί μηχανισμοί που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατατάσσεται το περιεχόμενο», ανέφερε ένας εργαζόμενος, προσθέτοντας ότι οι παράγοντες αυτοί μεταβάλλονται διαρκώς. Οι υπάλληλοι εκτιμούν επίσης ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιτρέψει στη Meta να καλύπτει πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο εποπτείας του πολιτικού περιεχομένου.

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Οι καταγγελίες αυτές αναδεικνύουν τα ερωτήματα που συνοδεύουν τη μετάβαση της Meta στην αυτοματοποιημένη εποπτεία: κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, ποιος ελέγχει τις αποφάσεις των αλγορίθμων και πώς διασφαλίζεται ότι οι περιορισμοί στο περιεχόμενο δεν επηρεάζουν δυσανάλογα τον δημόσιο διάλογο και την πολιτική έκφραση.

Με πληροφορίες από The Guardian

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