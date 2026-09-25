Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μόχαν, απέρριψε τη συμμετοχή της πλατφόρμας στη συμφωνία της Meta για την ασφάλεια των παιδιών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πλατφόρμα διαθέτει ήδη επαρκείς μηχανισμούς για την προστασία των νεαρών χρηστών της.

Η Meta πρότεινε στους ανταγωνιστές της να υιοθετήσουν αυστηρά μέτρα, όπως τον περιορισμό του χρόνου χρήσης και ανεξάρτητη εποπτεία.

Οι αμερικανικές πολιτείες δηλώνουν διατεθειμένες να προσφύγουν δικαστικά κατά του YouTube και του TikTok, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη συμφωνία.

Το YouTube αντιμετωπίζει παράλληλα εκατοντάδες αγωγές από ιδιώτες και φορείς σχετικά με τις επιπτώσεις της πλατφόρμας στην ψυχική υγεία των νέων.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μόχαν, απέρριψε το ενδεχόμενο να ενταχθεί η πλατφόρμα στην διακρατική συμφωνία διακανονισμού της Meta για την ασφάλεια των παιδιών, δηλώνοντας ότι η πλατφόρμα βίντεο διαθέτει ήδη μηχανισμούς προστασίας για τους νεότερους χρήστες.

«Επενδύουμε στο να διασφαλίζουμε ότι οι νέοι είναι ασφαλείς στην πλατφόρμα μας», δήλωσε ο Μόχαν στο CNN την Τετάρτη.

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Η Meta συμφώνησε πρόσφατα σε συμβιβασμό ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων με πολλές αμερικανικές πολιτείες, έπειτα από κατηγορίες ότι οι πλατφόρμες της σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθάρρυνε τον εθισμό και συνέβαλε σε κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων.

Η εταιρεία έχει προτρέψει τους ανταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένων των YouTube και TikTok, να υιοθετήσουν μέτρα παρόμοια με αυτά που περιλαμβάνονται στον συμβιβασμό της.

Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν τον περιορισμό του χρόνου που μπορούν να αφιερώνουν οι έφηβοι στις πλατφόρμες, την κατάργηση των ενδείξεων «like» για τους λογαριασμούς εφήβων και την εισαγωγή ανεξάρτητης εποπτείας των πρακτικών ασφαλείας.

YouTube rejects Meta’s $18B youth-safety settlement, saying it already has safeguards in place for young usershttps://t.co/zSeu96sWEv — TRT World (@trtworld) September 24, 2026

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Meta ανέφερε ότι θα καταβάλει μόνο το 70% του ποσού, εφόσον το TikTok και το YouTube δεν συμφωνήσουν να πληρώσουν περίπου 6 δισ. δολάρια η καθεμία και να προχωρήσουν σε αντίστοιχες αλλαγές. Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια Ρομπ Μπόντα δήλωσε ότι οι πολιτείες είναι διατεθειμένες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά του TikTok και του YouTube, αν χρειαστεί, ώστε να συμμετάσχουν στη συμφωνία.

Παράλληλα, το YouTube και η Meta κρίθηκαν υπεύθυνα σε ξεχωριστή δίκη τον Μάρτιο για υπόθεση που αφορούσε μια νεαρή γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι οι πλατφόρμες σχεδιάστηκαν με τρόπο που προκαλούσε εθισμό και έβλαψε την ψυχική της υγεία. Και οι δύο εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση, με εκπρόσωπο του YouTube να υποστηρίζει τότε ότι η απόφαση «παρερμηνεύει το YouTube, το οποίο είναι μια υπεύθυνα σχεδιασμένη πλατφόρμα streaming και όχι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης».

Το YouTube είχε επίσης προχωρήσει νωρίτερα φέτος σε διακανονισμό με έναν ακόμη έφηβο που είχε καταθέσει παρόμοια αγωγή, όπως έκαναν και το TikTok και το Snap. Ο έφηβος απέσυρε την υπόθεση κατά της Meta.

Σημειώνεται πως και οι τέσσερις εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκατοντάδες αγωγές από ιδιώτες, οικογένειες και σχολικές περιφέρειες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες τους προκάλεσαν βλάβες στους νεαρούς χρήστες.