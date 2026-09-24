Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Meta παρουσίασε μια σειρά από νέα έξυπνα γυαλιά και αναβαθμίσεις στον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Muse, επιδιώκοντας την ευρεία ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των χρηστών.

Τα νέα VR γυαλιά της εταιρείας διαθέτουν ελαφρύ σχεδιασμό και οθόνες υψηλής ευκρίνειας, προσφέροντας δυνατότητες εργασίας, ψυχαγωγίας και σύνδεσης με υπολογιστές σε εικονικό περιβάλλον.

Για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την ιδιωτικότητα, η Meta προσφέρει πλέον εκδόσεις έξυπνων γυαλιών χωρίς κάμερα, επιτρέποντας παράλληλα τη χρήση φωνητικών εντολών για την αλληλεπίδραση με τον ψηφιακό βοηθό.

Τα νέα προϊόντα βασίζονται στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark, με την εταιρεία να σχεδιάζει την κυκλοφορία μιας ακόμη πιο ισχυρής έκδοσης στο άμεσο μέλλον.

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Σειρά νέων προϊόντων παρουσίασε η Meta στο ετήσιο συνέδριό της, με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να δηλώνει πως η εταιρεία θα επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI, αλλά και στη χρήση τους από εκατομμύρια ανθρώπους στην καθημερινότητά τους.

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια, η Meta παρουσίασε τρεις νέους τύπους «έξυπνων» γυαλιών με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και νέες δυνατότητες για το Muse, τον AI βοηθό που κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα και κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή του App Store.

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Τα νέα Meta VR γυαλιά, μια συσκευή που αποτελούν εξέλιξη της σειράς Quest VR headset της εταιρείας, τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία στην αγορά. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ογκώδη headset εικονικής πραγματικότητας, τα νέα γυαλιά έχουν σχεδιαστεί με στόχο να μοιάζουν περισσότερο με ένα κανονικό ζευγάρι μεγάλων γυαλιών. Με βάρος μόλις 100 γραμμάρια και κατασκευή από κράμα μαγνησίου, η Meta υποστηρίζει ότι προσφέρει μια πολύ πιο άνετη εμπειρία χρήσης.

Ο χρήστης κοιτάζει μέσα από ειδικούς φακούς σε μια οθόνη microOLED 5K, η οποία προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και ανάλυση 37 pixel ανά μοίρα. Η ποιότητα της εικόνας επιτρέπει ακόμη και την καθαρή ανάγνωση κειμένου, φέρνοντας τη συσκευή σε άμεση σύγκριση με τα κορυφαία γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Apple, τα Vision Pro. Επίσης, διαθέτουν κάμερες στο μπροστινό μέρος, οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να βλέπει το περιβάλλον γύρω του και να χρησιμοποιεί εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, συνδυάζοντας τον ψηφιακό κόσμο με την πραγματική ζωή.

1. Meta VR Glasses



Meta packed a cinema, gaming system and multi-screen workspace into 100g glasses.



Price: $1,299

Available: Spring 2027 pic.twitter.com/YTsn5p8On2 — AI Highlight (@AIHighlight) September 24, 2026

Μία από τις βασικές αλλαγές στη σχεδίαση αφορά την κατανομή του βάρους. Τα γυαλιά συνδέονται μέσω καλωδίου με μια μικρή εξωτερική συσκευή βάρους περίπου 300 γραμμαρίων, η οποία περιλαμβάνει την υπολογιστική ισχύ και την μπαταρία διάρκειας έως και τριών ωρών. Με αυτόν τον τρόπο, η Meta απομακρύνει σημαντικό βάρος από το κεφάλι του χρήστη, υποστηρίζοντας ότι τα νέα γυαλιά είναι περίπου πέντε φορές ελαφρύτερα από τα Quest 3.

Η Meta τα χαρακτηρίζει «IMAX Enhanced» και συμβατά με τρισδιάστατο περιεχόμενο για την παρακολούθηση ταινιών. Με την κυκλοφορία τους θα προσφέρουν επίσης μια νέα καθηλωτική εμπειρία μέσω του Disney+, όπου οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν περιεχόμενο μέσα σε εικονικά περιβάλλοντα εμπνευσμένα από ταινίες, όπως το «Avengers: Infinity War».

Παράλληλα, τα γυαλιά μπορούν να εμφανίζουν πολλαπλά εικονικά παράθυρα ταυτόχρονα και να συνδέονται με υπολογιστές Mac ή PC, επιτρέποντας την προβολή της οθόνης του υπολογιστή σε έναν εικονικό χώρο.

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Μεταξύ των νέων λειτουργιών περιλαμβάνεται ένα εικονικό πληκτρολόγιο, το οποίο μπορεί να προβάλλεται πάνω σε οποιοδήποτε γραφείο ή τραπέζι. Ωστόσο, για τους χρήστες που επιθυμούν εμπειρία gaming, υποστηρίζονται επίσης τα χειριστήρια Quest και χειριστήριο Xbox.

Τα Meta VR γυαλιά αναμένεται να κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2027 στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, με τιμή 1.299,99 δολάρια. Η Meta φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία συσκευών που θα γεφυρώνει την εικονική πραγματικότητα με την καθημερινή εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία.

Meta – Rayban χωρίς κάμερα

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Η νέα γενιά έξυπνων γυαλιών της Meta παρουσιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης, κυρίως λόγω των ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Τα γυαλιά που μπορούν να καταγράφουν εικόνα και ήχο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις και ακτιβιστές για την ιδιωτικότητα, οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κρυφές καταγραφές χωρίς τη συναίνεση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από τον χρήστη. Για τον λόγο αυτό, τα έξυπνα γυαλιά έχουν συχνά χαρακτηριστεί από επικριτές τους ως «γυαλιά κατασκόπων» ή «ανήθικα γυαλιά».

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta, τα οποία αποτελούν σήμερα το πιο δημοφιλές προϊόν της κατηγορίας, επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτές τις ανησυχίες με διαφορετικές εκδόσεις. Μία από τις νέες προτάσεις της εταιρείας είναι τα Ray-Ban Meta Audio AI, τα οποία δεν διαθέτουν κάμερα, περιορίζοντας έτσι ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

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🚨 META JUST UNVEILED THE VR GLASSES



100 grams on your face – about the weight of a deck of cards. Meta says it has “the best display system that we have ever made,” and people in the demo were literally saying “it is like a computer” and “you could edit a whole movie just using… https://t.co/4HQQgPORwH pic.twitter.com/1BFj51YLGE — Chris (@ChrisGPT) September 24, 2026

Τα συγκεκριμένα γυαλιά διαθέτουν μικρόφωνα και ηχεία, επιτρέποντας στους χρήστες να ακούν μουσική, να πραγματοποιούν κλήσεις και να αλληλεπιδρούν με τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Meta. Διατηρούν τον κλασικό σχεδιασμό των Ray-Ban Clubmaster και Burbank, ενώ είναι λεπτότερα και ελαφρύτερα από τις εκδόσεις με κάμερα. Η μπαταρία τους μπορεί να διαρκεί έως και 12 ώρες, ενώ η τιμή τους ανέρχεται στα 319 λίρες (349 ευρώ).

Παράλληλα, η Meta παρουσίασε τα νέα Ray-Ban Meta Gen 3, τα οποία διαθέτουν κάμερες και προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, έως και εννέα ώρες, καθώς και υποστήριξη ήχου Dolby Atmos. Η τιμή τους διαμορφώνεται στις 409 λίρες (449 ευρώ).

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Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης νέα μοντέλα γυαλιών με το δικό της brand, σε συνεργασία με την τραγουδίστρια και ηθοποιό Lisa, ενώ όλα τα έξυπνα γυαλιά της διαθέτουν ειδική προειδοποιητική λυχνία LED που αναβοσβήνει όταν γίνεται καταγραφή.

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Η Meta υποστηρίζει ότι έχει βελτιώσει τους μηχανισμούς ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται η παραβίαση της ένδειξης εγγραφής, ωστόσο το ζήτημα της ιδιωτικότητας παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αποδοχή της τεχνολογίας από το ευρύ κοινό.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επεκτείνει τη διάθεση των Meta Ray-Ban Display, των γυαλιών που διαθέτουν ενσωματωμένη εικονική οθόνη στον δεξιό φακό. Το προϊόν θα κυκλοφορήσει αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, ενώ στη συνέχεια θα διατεθεί σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.

Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή, η Meta επιχειρεί να μετατρέψει τα έξυπνα γυαλιά σε έναν νέο προσωπικό βοηθό, όμως η αποδοχή τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι χρήστες και η κοινωνία θα αισθανθούν ότι η ευκολία που προσφέρουν δεν έρχεται σε βάρος της ιδιωτικής τους ζωής.

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Από το Facebook και το Instagram στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Meta, η οποία έχει στην κατοχή της το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, επιχειρεί να ενσωματώσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τους AI πράκτορες σε όλες τις υπηρεσίες της.

Τα έξυπνα γυαλιά της εταιρείας θα ενσωματώνουν το Muse, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν τον AI βοηθό τους μέσω φωνητικών εντολών. Παράλληλα, η Meta ανακοίνωσε συνεργασίες του Muse με τις εταιρείες Shopify και Expedia.

Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει δύο βασικές προκλήσεις: αφενός να αποδώσουν οικονομικά οι τεράστιες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και αφετέρου να αναπτύξει την αγορά των έξυπνων γυαλιών, παρά τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.

Ο αναλυτής Avi Greengart, από την εταιρεία Techsponential, ανέφερε ότι η Meta επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ιδιωτικότητας διαχωρίζοντας τα προϊόντα της σε εκδόσεις με και χωρίς κάμερα.

Όλα τα νέα προϊόντα της Meta, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων γυαλιών και του Muse, βασίζονται στο νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από το τμήμα Meta Superintelligence Labs.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ένα ακόμη πιο ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με την κωδική ονομασία Watermelon.