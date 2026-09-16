Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ομάδα γονέων κατέθεσε ομαδική αγωγή κατά της Meta, κατηγορώντας την εταιρεία για παράνομη χρήση φωτογραφιών από το Facebook και το Instagram.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία εξήγαγε βιομετρικά δεδομένα χρηστών χωρίς συγκατάθεση για την ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης προσώπου και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγωγή αναφέρεται συγκεκριμένα στη λειτουργία NameTag και στην εκπαίδευση εργαλείων παραγωγής εικόνων, όπως τα Emu και Muse Image.

Η Meta απέρριψε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντας την αγωγή αβάσιμη και υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί με διαφάνεια στη χρήση των δεδομένων.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν έχει δημιουργήσει κεντρική βάση δεδομένων προσώπων ούτε έχει κυκλοφορήσει εμπορικά τη λειτουργία NameTag.

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Ομάδα γονέων από το Ιλινόις και την Καλιφόρνια κατέθεσαν αγωγή κατέθεσε κατά της Meta καταγγέλοντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε παράνομα φωτογραφίες τους από το Facebook και το Instagram για την ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης προσώπου για τα έξυπνα γυαλιά της- το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη- αλλά και για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα Emu και Muse Image.

Η ομαδική αγωγή υποστηρίζει ότι η Meta παραβίασε τη νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικότητας στο Ιλινόι και την Καλιφόρνια, εξάγοντας βιομετρικά δεδομένα από φωτογραφίες χρηστών χωρίς να τους ενημερώσει ή λάβει τη συγκατάθεσή τους. Το WIRED αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι ο κώδικας του NameTag είχε ενσωματωθεί κρυφά στην εφαρμογή AI Companion των γυαλιών της Meta, η οποία είχε εγκατασταθεί περισσότερες από 50 εκατομμύρια φορές.

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Παρότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είχε ενεργοποιηθεί για τους χρήστες της εφαρμογής, η ανάλυση έδειξε ότι το σύστημα είχε σχεδιαστεί ώστε να μετατρέπει τα πρόσωπα που καταγράφουν τα γυαλιά σε βιομετρικές υπογραφές και να τα αντιπαραβάλλει με τα λεγόμενα «faceprints», δηλαδή ψηφιακά αποτυπώματα προσώπου που αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Η βάση δεδομένων είχε ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει ενημερώσεις από τη Meta. Εκείνη την περίοδο, το WIRED δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει την προέλευση των δεδομένων που περιείχε η βάση.

Σύμφωνα με την αγωγή, τα συγκεκριμένα ψηφιακά αποτυπώματα προσώπου ενδέχεται να προέρχονται από φωτογραφίες χρηστών που έχουν αναρτηθεί σε Facebook και Instagram. Οι ενάγοντες επικαλούνται δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία εργαζόμενοι της Meta υποστήριζαν ότι το NameTag θα μπορούσε να αναγνωρίζει ανθρώπους μέσω των επαφών τους στις πλατφόρμες της Meta ή των δημόσιων λογαριασμών τους στο Instagram. Παράλληλα, επικαλούνται δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της εταιρείας, το οποίο περιγράφει τη δυνατότητα αντιστοίχισης προσώπων με φωτογραφίες προφίλ και άλλες εικόνες που διαθέτει η Meta.

Τον Ιούνιο, η Meta δήλωσε στο WIRED ότι «δεν δημιουργεί μια κεντρική βάση δεδομένων προσώπων». Ωστόσο, η εταιρεία απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το αν η λειτουργία NameTag θα ενεργοποιούνταν κατόπιν συγκατάθεσης των χρηστών ή με ποιον τρόπο θα αποθηκεύονταν τα ψηφιακά αποτυπώματα προσώπων.

Η αγωγή αναγνωρίζει ότι η Meta δεν έχει αποκαλύψει ποιες φωτογραφίες, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν, αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία των βιομετρικών δεδομένων, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν αποκλειστικά στην κατοχή της εταιρείας.

Στο στόχαστρο και τα μοντέλα παραγωγής εικόνων

Η αγωγή στρέφεται επίσης κατά των συστημάτων της Meta για την παραγωγή εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη. Η Meta έχει δηλώσει ότι εκπαίδευσε το Emu χρησιμοποιώντας τεράστιες ποσότητες εικόνων και κειμένων από το Facebook και το Instagram. Ο επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας, Κρις Κοξ, έχει χαρακτηρίσει τις δύο πλατφόρμες «πλεονέκτημα δεδομένων» για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Σύμφωνα με την αγωγή, η διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων περιλάμβανε την παράνομη συλλογή βιομετρικών δεδομένων των χρηστών που εμφανίζονταν στις συγκεκριμένες εικόνες.

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Το Muse Image, το οποίο κυκλοφόρησε το φετινό καλοκαίρι, είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες με βάση δημόσιους λογαριασμούς άλλων χρηστών στο Instagram. Η εταιρεία απέσυρε τη συγκεκριμένη δυνατότητα μέσα σε λίγες ημέρες, δηλώνοντας ότι «δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες».

«Η αγωγή στερείται νομικής βάσης και διαστρεβλώνει το έργο μας. Έχουμε υπάρξει διαφανείς ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των χρηστών για να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης μας. Όσον αφορά το NameTag, δεν έχει κυκλοφορήσει κανένα προϊόν για τους καταναλωτές και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το αν θα προχωρήσουμε σε κάποια ενέργεια», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta.

«Εάν αποφασίσουμε να διαθέσουμε κάποια σχετική λειτουργία, θα ακολουθήσουμε μια προσεκτική προσέγγιση και θα το πράξουμε με πλήρη διαφάνεια. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο μπορούμε να είμαστε απολύτως σαφείς: δεν δημιουργούμε μια καθολική βάση δεδομένων προσώπων», πρόσθεσε.

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Οι προηγούμενες υποθέσεις

Η εταιρεία έχει μακρύ ιστορικό υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων χρηστών. Το 2020 προχώρησε σε συμβιβασμό ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια ξεχωριστή ομαδική αγωγή που αφορούσε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα αναγνώρισης προσώπου.

Το 2024 συμφώνησε να καταβάλει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια ακόμη αγωγή στο Τέξας σχετικά με δεδομένα αναγνώρισης προσώπου.

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