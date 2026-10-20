Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έντεκα άτομα αγνοούνται μετά την ανατροπή σκάφους ανοιχτά των ακτών του Μεξικού ενώ η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανέστειλε τις έρευνες την Κυριακή μετά από ένα 48ωρο ερευνών σε έκταση χιλιάδων τετραγωνικών μιλίω.

Κατά πληροφορίες συνολικά 27 άτομα έπεσαν στη θάλασσα μετά την ανατροπή του σκάφους, περίπου 140 μίλια δυτικά της Ενσενάδα, ανοιχτά της χερσονήσου Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Advertisement

Advertisement

Από αυτά, τα 16 διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Σαν Ντιέγκα αλλά τα άλλα 11 δεν έχουν εντοπιστεί εξ ου και οι φόβοι που διατυπώνονται πως ίσως να τους Φόβοι ότι κατασπάραξαν καρχαρίες τους αγνοούμενους

Αν και οι συνθήκες υπό τις οποίες εξαφανίστηκαν τα άτομα παραμένουν αδιευκρίνιστες, αναφορές ότι οι επιζώντες έφεραν σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε δαγκωματιές καρχαρία έχουν εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το τι συνέβη τις ώρες που ακολούθησαν την ανατροπή του σκάφους. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι καρχαρίες σκότωσαν κάποιον από τους αγνοούμενους.

Η Ακτοφυλακή ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε αφού το προσωπικό του Τομέα Σαν Ντιέγκο έλαβε πολλαπλά σήματα κινδύνου, περίπου στη 1 π.μ. της Παρασκευής. Στη συνέχεια, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν συντρίμμια του σκάφους να επιπλέουν στο νερό, ενώ πλήρωμα εναέριου μέσου κατάφερε να διασώσει 16 άτομα. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία του Σαν Ντιέγκο, όπου έλαβαν ιατρική φροντίδα. Όλοι οι διασωθέντες είναι Μεξικανοί υπήκοοι, και σύμφωνα με αξιωματούχους το σκάφος έπλεε σε μια διαδρομή που χρησιμοποιείται συνήθως για παράνομη διακίνηση μέσω θαλάσσης, όταν ανετράπη.

Η επιχείρηση έρευνας κάλυψε περισσότερα από 2.441 τετραγωνικά μίλια ωκεανού, προτού οι αρχές ανακοινώσουν την αναστολή των επιχειρήσεων. Οι αντίξοες συνθήκες δημιούργησαν σημαντικά εμπόδια για τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούσαν σε μεγάλη απόσταση από την ακτή.