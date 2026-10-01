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Δύο 18χρονοι εισέβαλαν σήμερα σε γυμνάσιο της πόλης Τορεόν στο βόρειο Μεξικό, σκότωσαν την υποδιευθύντρια του σχολείου και τραυμάτισαν άλλους τρεις ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Κοαουίλα, Φεντερίκο Φερνάντες.

Δύο από τους τρεις τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου και ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

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Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Οι δράστες συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Πρόκειται για αδέρφια, πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, ανέφερε ο Φερνάντες. Σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ο εισαγγελέας διευκρίνισε πως έχουν εντοπιστεί μόνο αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες, ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο περί χρήσης πυροβόλου όπλου.

Το El País αναφέρει ότι οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή των τουαλετών, ενώ οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς/κροτίδες και όπλα με λεπίδα. Ο εισαγγελέας έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής τη χρήση πυροβόλων όπλων.

Επίσης, το σχολείο είχε περίπου 210 μαθητές, αλλά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων εκείνη την ημέρα προσήλθαν περίπου 170, σύμφωνα με το El País.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και El País