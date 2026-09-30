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Ο πατέρας μαθήτριας παραδέχθηκε ότι χτύπησε την εκπαιδευτικό, επικαλούμενος ένταση σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς της απέναντι στα παιδιά.

Βίντεο που καταγράφηκε από το κινητό της διευθύντριας αποτυπώνει μέρος του περιστατικού, στο οποίο η ίδια δέχεται χτυπήματα ενώ βρίσκεται στο έδαφος.

Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα της μαθήτριας, ενώ έχει υποβληθεί μήνυση και σε βάρος του πατέρα για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.

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Στο νοσοκομείο, με σοβαρά τραύματα, νοσηλεύεται η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, μετά την επίθεση που, σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από συγγενείς μαθητών, μέσα στον χώρο του σχολείου.

Την κατάσταση της υγείας της επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, επισημαίνοντας ότι τα τραύματά της δεν είναι επιφανειακά.

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Η εκπαιδευτικός φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Όπως ανέφερε ο κ. Αναστασόπουλος, ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι η διευθύντρια είναι μητέρα ανηλίκου, ο οποίος φέρεται να ήταν παρών την ώρα του περιστατικού.

Παράλληλα, στη δημοσιότητα έχει έρθει βίντεο που φέρεται να καταγράφηκε με το κινητό της εκπαιδευτικού και αποτυπώνει μέρος όσων συνέβησαν μέσα στο νηπιαγωγείο.

Άνω Λιόσια: «Θόλωσα και τη χτύπησα» -Τι λέει ο πατέρας της 4χρονης για την επίθεση στη διευθύντρια

Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, όπου τραυματίστηκε η διευθύντρια, έδωσε ο πατέρας 4χρονης μαθήτριας, παραδεχόμενος ότι χτύπησε την εκπαιδευτικό.

Μιλώντας στο Mega, ο γονέας ανέφερε ότι πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί ένταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, η διευθύντρια απευθυνόταν στα παιδιά.

Όπως είπε, όσα είχαν προηγηθεί τον έκαναν να χάσει την ψυχραιμία του και να αντιδράσει επιθετικά.

«Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και, ναι, τη χτύπησα, έριξα δυο χαστούκια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι η 4χρονη κόρη του μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα χωρίς τη μητέρα της και πως εκεί έδωσε κατάθεση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο

Βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το υλικό καταγράφηκε από το κινητό τηλέφωνο της ίδιας της εκπαιδευτικού.

Στα πλάνα, η διευθύντρια βρίσκεται στο έδαφος και φαίνεται να προσπαθεί να προστατευθεί, ενώ ένας άνδρας που φορά λευκή μπλούζα φέρεται να τη χτυπά στο κεφάλι. Η εκπαιδευτικός ακούγεται να ζητά βοήθεια, ενώ σε άλλο σημείο του περιστατικού απαντά στον άνδρα: «Ναι, εσείς χτυπάτε».

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πατέρας φέρεται να ζητούσε εξηγήσεις από τη διευθύντρια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, είχε απευθυνθεί στην κόρη του. Οι ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της επίθεσης διερευνώνται.

Συνελήφθη η μητέρα -Μήνυση και στον πατέρα

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια, ενώ μήνυση έχει κατατεθεί και σε βάρος του πατέρα για σωματική βλάβη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και όσα είχαν προηγηθεί, διερευνώνται πλέον από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διοικητικής και αστυνομικής έρευνας.

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Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την κάλυψη του κενού που έχει δημιουργηθεί στο νηπιαγωγείο, ενώ προβλέπεται η παροχή υποστήριξης στη σχολική κοινότητα από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.