Στις αρχές της Σουηδίας εκδόθηκε ο καταζητούμενος Μιχάλης Τενέζος, γνωστός και ως Greken, που έχει χαρακτηριστεί ως αρχηγός της εγκληματικής συμμορία του Dalen και συνελήφθη το περασμένο Σαββατοκύριακο (11/12 Οκτωβρίου) στο Μεξικό.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω: Τώρα τον έχουμε», έγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας Ουλφ Κρίστερσον σε σχόλιό του στο TT.

Jag kan bekräfta: Nu har vi honom.

Tack vare den svenska och mexikanska polisens intensiva arbete har den centrale gängledare som länge eftersökts i Mexiko nu gripits och transporterats till Sverige. pic.twitter.com/Q7DuykrUR1 — Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 17, 2025

Ο Τενέζος καταζητείται διεθνώς και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ερήμην σε βάρος του τόσο από το δικαστήριο του Sundsvall όσο και από το δικαστήριο του Södertälje – ως ύποπτος, μεταξύ άλλων, για διακίνηση ναρκωτικών, απόπειρα δολοφονίας, και σοβαρά παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

«Ο εγκληματίας βρισκόταν στο Μεξικό και καταζητείτο για μια σειρά σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων η απόπειρα δολοφονίας», δήλωσε η Hanna Paradis, αναπληρώτρια διευθύντρια της μονάδας ερευνών τηςτης αστυνομίας (Noa), σε συνέντευξη Τύπου.

Autoridades de Cancún, no México, prenderam o narco sueco Mikael Tenazos, o Grego, procurado pela Suécia por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



Líder do grupo criminoso Dalen, Grego está envolvido em diversos homicídios na guerra de gangues da Suécia. https://t.co/jcQfwZolan pic.twitter.com/GKPm0aisjz — Submundo Criminal (@submundodocrime) October 11, 2025

Κρίστερσον: «Είναι μόνο η αρχή»

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, βρίσκεται σε εξέλιξη μια «εκτεταμένη» συνεργασία με χώρες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να διωχθούν ποινικά τα μέλη συμμοριών που βρίσκονται στο εξωτερικό.

«Το μήνυμά μου προς τα μέλη συμμοριών που κρύβονται στο εξωτερικό είναι το εξής: Αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν είστε ασφαλείς πουθενά. Θα σας βρουν, θα σας συλλάβουν και θα σας παραπέμψουν στη δικαιοσύνη. Θα χάσετε τα χρήματα που κερδίσατε, θα χάσετε τη σουηδική υπηκοότητα και θα απελαθείτε», γράφει ο Κρίστερσον.

