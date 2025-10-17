Στις αρχές της Σουηδίας εκδόθηκε ο καταζητούμενος Μιχάλης Τενέζος, γνωστός και ως Greken, που έχει χαρακτηριστεί ως αρχηγός της εγκληματικής συμμορία του Dalen και συνελήφθη το περασμένο Σαββατοκύριακο (11/12 Οκτωβρίου) στο Μεξικό.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω: Τώρα τον έχουμε», έγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας Ουλφ Κρίστερσον σε σχόλιό του στο TT.
Ο Τενέζος καταζητείται διεθνώς και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ερήμην σε βάρος του τόσο από το δικαστήριο του Sundsvall όσο και από το δικαστήριο του Södertälje – ως ύποπτος, μεταξύ άλλων, για διακίνηση ναρκωτικών, απόπειρα δολοφονίας, και σοβαρά παραβάσεις του νόμου περί όπλων.
«Ο εγκληματίας βρισκόταν στο Μεξικό και καταζητείτο για μια σειρά σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων η απόπειρα δολοφονίας», δήλωσε η Hanna Paradis, αναπληρώτρια διευθύντρια της μονάδας ερευνών τηςτης αστυνομίας (Noa), σε συνέντευξη Τύπου.
Κρίστερσον: «Είναι μόνο η αρχή»
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, βρίσκεται σε εξέλιξη μια «εκτεταμένη» συνεργασία με χώρες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να διωχθούν ποινικά τα μέλη συμμοριών που βρίσκονται στο εξωτερικό.
«Το μήνυμά μου προς τα μέλη συμμοριών που κρύβονται στο εξωτερικό είναι το εξής: Αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν είστε ασφαλείς πουθενά. Θα σας βρουν, θα σας συλλάβουν και θα σας παραπέμψουν στη δικαιοσύνη. Θα χάσετε τα χρήματα που κερδίσατε, θα χάσετε τη σουηδική υπηκοότητα και θα απελαθείτε», γράφει ο Κρίστερσον.
