Μετά από είκοσι χρόνια μυστηρίου, ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Ο Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο, ύποπτος για δύο βομβιστικές επιθέσεις το 2003 στην Καλιφόρνια, συνελήφθη το 2024 σε απομονωμένο αγροτόσπιτο στη βόρεια Ουαλία, όπου ζούσε με το ψευδώνυμο Danny Webb.

Ο Σαν Ντιέγκο, σήμερα 47 ετών, θεωρείται από το FBI στενά συνδεδεμένος με ακραίες οργανώσεις υπεράσπισης των ζώων. Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για «κακόβουλη καταστροφή με εκρηκτικά», μετά τις δύο επιθέσεις σε εταιρείες βιοτεχνολογίας και διατροφής στο Σαν Φρανσίσκο. Αν και δεν υπήρξαν θύματα, οι επιθέσεις στόχευαν να πλήξουν εταιρείες που συνεργάζονταν με εργαστήρια πειραμάτων σε ζώα.

Το FBI τον είχε εντάξει στη λίστα των πιο καταζητούμενων τρομοκρατών, προσφέροντας αμοιβή 250.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Ήταν μάλιστα ο πρώτος Αμερικανός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ και προστέθηκε στη συγκεκριμένη λίστα.

Οι «χαμένες ευκαιρίες»

Πρώην πράκτορες αποκαλύπτουν σήμερα ότι υπήρξαν αρκετές ευκαιρίες για τη σύλληψή του. Το 2003, σε μια καταδίωξη 65 μιλίων (104 χλμ.) μέσα στην ώρα αιχμής, ο Σαν Ντιέγκο διέφυγε εγκαταλείποντας το αυτοκίνητό του με τη μηχανή αναμμένη στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο. Στο πορτμπαγκάζ βρέθηκε ένα πλήρες «εργαστήριο κατασκευής βομβών».

«Ήταν ό,τι κάθε ερευνητής θα ήθελε να βρει. Αν το είχαμε εντοπίσει νωρίτερα, θα είχε συλληφθεί τότε», δήλωσε πρώην ειδικός πράκτορας με 33 χρόνια υπηρεσίας.

Ωστόσο, οι ανώτεροι αξιωματικοί δίστασαν να δώσουν εντολή για άμεση σύλληψη, ελπίζοντας ότι θα οδηγούσε σε άλλα μέλη του εξτρεμιστικού δικτύου. Το αποτέλεσμα; Ο Σαν Ντιέγκο εξαφανίστηκε για 21 χρόνια χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος.

An American far-left extremist wanted by the FBI for decades over terrorist bombings in San Francisco has finally been arrested after being found in rural north Wales, UK.



Daniel Andreas San Diego, originally from Berkeley, was a fugitive for 21 years. https://t.co/MbTn6GsMMz pic.twitter.com/NW8T0sR7ck — Andy Ngo (@MrAndyNgo) December 1, 2024

Από το Σαν Φρανσίσκο στην Ουαλία

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το φθινόπωρο του 2024, όταν η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA), σε συνεργασία με την αντιτρομοκρατική, τον εντόπισε σε μια απομονωμένη κοιλάδα της Ουαλίας. Ζούσε σε καλύβα στην περιοχή Conwy Valley, κοντά στην πόλη Llanrwst, προσποιούμενος τον απομονωμένο εργάτη με νέα ταυτότητα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν έδρασε μόνος. «Δεν ήταν πράκτορας κατασκοπείας τύπου Jason Bourne. Κάποιος σίγουρα τον βοήθησε», σχολίασε πρώην αξιωματικός του FBI.

Αυτήν την εβδομάδα ξεκινά στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο η πενθήμερη διαδικασία για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα αποφασιστεί αν θα δικαστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Σήμερα κρατείται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Belmarsh και έχει αρνηθεί να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Αν εκδοθεί, θα αντιμετωπίσει βαριές ποινές που αφορούν τρομοκρατία και χρήση εκρηκτικών.

Ο διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, σχολίασε μετά τη σύλληψη: «Η υπόθεση του Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο αποδεικνύει ότι, όσος χρόνος κι αν περάσει, το FBI θα σας βρει και θα σας οδηγήσει στη δικαιοσύνη».

Πηγή: BBC

