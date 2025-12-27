Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας ανακοίνωσε τη σύλληψη του Χοσέ Μαρία Παβόν Περέιρα, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα με τους «10 πιο καταζητούμενους». Ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε 41 χρόνια φυλάκισης για διπλή δολοφονία που διαπράχθηκε το 2019 στην Καρτάγια (Ουέλβα), όπου δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε πηγάδι, με τραύματα από όπλο και αμβλύ αντικείμενο.

Η δικαστική εντολή σύλληψης εκδόθηκε το 2024, αλλά οι αρχικές προσπάθειες εντοπισμού του απέτυχαν. Η Εθνική Αστυνομία αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην καμπάνια «Οι 10 πιο καταζητούμενοι», με στόχο την κινητοποίηση του κοινού και τη συλλογή πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο φυγάς κρυβόταν σε αποθήκη στην επαρχία της Ουέλβα. Μετά από μήνες παρακολούθησης, αναγνωρίστηκε σε όχημα που έφευγε από την αποθήκη και συνελήφθη άμεσα. Σημειώνεται ότι ο Παβόν δεν παρουσιάστηκε για την εκτέλεση της ποινής του μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης τον Νοέμβριο του 2023 από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Ουέλβα.

Η επιτυχής σύλληψή του αναδεικνύει τη συνεργασία δικαστικών αρχών και Εθνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση των πλέον επικίνδυνων φυγάδων στην Ισπανία.

🚩Cae uno de #Los10MásBuscados en Cartaya (#Huelva)



Detenido José María Pavón Pereira, condenado a 41 años por un doble asesinato en 2019



🚔Vivía oculto en una nave y fue arrestado al salir en su vehículo



🤝 La colaboración ciudadana vuelve a ser clave#fugitivo… pic.twitter.com/62tYcx7CrR — Policía Nacional (@policia) December 26, 2025