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Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έφτασε το πρωί του Σαββάτου (6.6.26) στη Μαδρίτη, εγκαινιάζοντας την επταήμερη επίσημη επίσκεψή του στην Ισπανία, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα και το μεταναστευτικό.

Στο αεροδρόμιο της ισπανικής πρωτεύουσας, ο Ποντίφικας έγινε δεκτός με τιμές από τον βασιλιά Φελίπε Στ’ και τη βασίλισσα Λετίθια, σε μια ιδιαίτερα συμβολική υποδοχή της βασιλικής οικογένειας.

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REUTERS/Yara Nardi

Από το αεροπλάνο της πτήσης Ρώμη–Μαδρίτη, ο Πάπας δήλωσε ότι ελπίζει το ταξίδι του να αποτελέσει ένα θετικό παράδειγμα διεθνώς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να στείλουμε ένα πολύ καλό μήνυμα φιλανθρωπίας και σεβασμού για κάθε ανθρώπινο ον».

REUTERS/Yara Nardi

Μετά την άφιξή του, ο Πάπας θα μεταβεί στα βασιλικά ανάκτορα, όπου θα εκφωνήσει επίσημη ομιλία, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα θα επισκεφθεί κοινωνικό κέντρο. Η πρώτη ημέρα της παραμονής του στην Ισπανία θα ολοκληρωθεί με προσευχή κοντά στο στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με τις αρχές να εκτιμούν ότι περίπου 400.000 άνθρωποι θα δώσουν το «παρών».

REUTERS/Yara Nardi

Την Κυριακή, η παρουσία του στη Μαδρίτη αναμένεται να κορυφωθεί με λειτουργία στην Πλατεία Θιμπέλες, όπου εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθεί έως και ένα εκατομμύριο πιστοί.

REUTERS/Yara Nardi

Τη Δευτέρα, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα απευθυνθεί στο ισπανικό κοινοβούλιο, γεγονός που αποτελεί ιστορική πρωτιά για Ποντίφικα, ενώ στη συνέχεια θα ευλογήσει τον νέο πύργο της βασιλικής Sagrada Família στη Βαρκελώνη, ένα από τα πιο εμβληματικά αρχιτεκτονικά έργα της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης συνεχίζεται στα Κανάριες Νήσους, περίπου 2.000 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Ισπανία, βασικό σημείο εισόδου μεταναστών από την Αφρική. Εκεί, ο Πάπας αναμένεται να επικεντρωθεί σε συναντήσεις με μετανάστες και οργανώσεις αρωγής.

REUTERS/Yara Nardi

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα τον υποδεχθεί στις Κανάριες Νήσους, ενώ στη συνέχεια θα παραστεί σε τελετή μνήμης για τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.