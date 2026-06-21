Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Μεξικό, όταν ένα γιγάντιο φουσκωτό παιχνίδι τύπου «bounce house», γεμάτο παιδιά, παρασύρθηκε και σηκώθηκε στον αέρα από ισχυρή ριπή ανέμου, σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες.
Το συμβάν καταγράφηκε τις προηγούμενες μέρες κοντά στο συνεδριακό κέντρο της πόλης Torreón, προκαλώντας σκηνές πανικού σε γονείς και παρευρισκόμενους.
Σύμφωνα με το ABC News, τουλάχιστον δέκα παιδιά τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες η φουσκωτή κατασκευή απογειώθηκε λόγω των έντονων ανέμων.