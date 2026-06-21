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Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Μεξικό, όταν ένα γιγάντιο φουσκωτό παιχνίδι τύπου «bounce house», γεμάτο παιδιά, παρασύρθηκε και σηκώθηκε στον αέρα από ισχυρή ριπή ανέμου, σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες.

Το συμβάν καταγράφηκε τις προηγούμενες μέρες κοντά στο συνεδριακό κέντρο της πόλης Torreón, προκαλώντας σκηνές πανικού σε γονείς και παρευρισκόμενους.

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Σύμφωνα με το ABC News, τουλάχιστον δέκα παιδιά τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες η φουσκωτή κατασκευή απογειώθηκε λόγω των έντονων ανέμων.

At least 10 children were injured after strong wind gusts lifted a giant inflatable bouncy castle at the Torreon Convention Center in Mexico on Sunday, according to local news reports.



An eyewitness said the inflatable rose to over 30 feet when the wind hit and would have gone… pic.twitter.com/MOdy1Z2Q0R June 20, 2026