Δραπέτευσε μία ομάδα πιθανώς άρρωστων εργαστηριακών πιθήκων μετά από τροχαίο σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Guardian», ένα φορτηγό που μετέφερε πίθηκους ενεπλάκη σε τροχαίο το απόγευμα της Τρίτης (28/10), σύμφωνα με το Τμήμα του Σερίφη της κομητείας Τζάσπερ.

Οι πίθηκοι, που προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο Tulane στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, είχαν μολυνθεί με διάφορους ιούς, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας C και του Covid-19, σύμφωνα με το τμήμα, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων.

«Οι πίθηκοι ζυγίζουν περίπου 18 κιλά, είναι επιθετικοί προς τους ανθρώπους και απαιτούν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό για να τους χειριστεί κανείς», ανέφερε η ανάρτηση του Τμήματος.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Tulane μοιράστηκε μια διαφορετική δήλωση σχετικά με τους πιθήκους. «Τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά στο Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας Tulane παρέχονται σε άλλους ερευνητικούς οργανισμούς για την προώθηση της επιστημονικής ανακάλυψης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Tulane, Αντριου Γιόν.

«Τα εν λόγω πρωτεύοντα θηλαστικά ανήκουν σε άλλο φορέα και δεν είναι μολυσματικά. Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές αρχές και θα στείλουμε μια ομάδα ειδικών στη φροντίδα ζώων για να βοηθήσουν, αν χρειαστεί».

Όλοι οι πίθηκοι , εκτός από έναν, «εξοντώθηκαν» αργότερα την Τρίτη, σύμφωνα με τοπικούς αστυνομικούς. «Συνεχίζουμε να ψάχνουμε τον έναν πίθηκο που εξακολουθεί να είναι ελεύθερος», πρόσθεσε το Τμήμα του σερίφη.