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Η διοργάνωση εξέτασε το ενδεχόμενο αντικατάστασής της από την πρώτη επιλαχούσα του περιφερειακού διαγωνισμού, καθώς η διαδικασία προετοιμασίας απαιτεί άμεση και συνεχή συμμετοχή.

Η 21χρονη υποψήφια τελικά εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου και επιβεβαιώθηκε ότι θα συμμετάσχει κανονικά στο ταξίδι προετοιμασίας για τον τελικό της 12ης Δεκεμβρίου.

Ο τελικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Futuroscope με θέμα τη μόδα και την παρουσίαση του Ζαν-Πιερ Φουκό.

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Για τις 31 υποψήφιες του Miss France 2027 μετράνε πια οι μέρες. Η μεγάλη βραδιά είναι στις 12 Δεκεμβρίου στο Futuroscope του Πουατιέ, με τον Ζαν-Πιερ Φουκό ξανά στην παρουσίαση. Πριν από αυτό, όμως, έρχεται ένα πολύ σημαντικό ταξίδι προετοιμασίας. Για μία από τις υποψήφιες, αυτό το ταξίδι κρεμόταν από μια κλωστή.

Ένα «τεράστιο αιμάτωμα» στο γόνατο

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου η Pauline Gourlez, Miss Νορμανδία 2026, είχε τροχαίο. Το αποκάλυψε την επομένη ο Φρεντερίκ Ζιλμπέρ, πρόεδρος της εταιρείας Miss France, στη συνέντευξη Τύπου του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το Télé-Loisirs, που μεταφέρει το Voici, είπε ότι η Miss Νορμανδία είχε ατύχημα «χθες», ότι έχει ένα τεράστιο αιμάτωμα στο γόνατο και ότι η οργάνωση αναρωτιόταν αν θα είναι σε θέση να ταξιδέψει.

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Η ανησυχία ήταν μεγάλη. Οι υποψήφιες αναχωρούν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου για τον Άγιο Μαρτίνο, στην Καραϊβική. Εκεί θα περάσουν αρκετές μέρες προετοιμασίας πριν από τον μεγάλο τελικό.

Το σχέδιο Β που κανείς δεν ήθελε

Αν η Pauline δεν μπορούσε να συμμετάσχει, τη θέση της θα έπαιρνε η πρώτη επιλαχούσα του περιφερειακού διαγωνισμού. Αυτό σήμαινε τρέξιμο της τελευταίας στιγμής. Ο Ζιλμπέρ εξήγησε ότι θα έπρεπε να γίνουν από την αρχή όλα: η δουλειά με τον στυλίστα, τα ραμμένα στα μέτρα της κοστούμια του τελικού, το βίντεο-πορτρέτο και οι φωτογραφίες. Θα έπρεπε επίσης να αλλάξουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τα αεροπορικά εισιτήρια.

Τελικά, η τρομάρα ήταν μεγαλύτερη από τη ζημιά. Η 21χρονη εμφανίστηκε κανονικά στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου. Παρά το εντυπωσιακό αιμάτωμα, το ταξίδι της στον Άγιο Μαρτίνο είναι κανονικά στο πρόγραμμα.

Ποια είναι η Pauline Gourlez

Η Pauline στέφθηκε Miss Νορμανδία στις 22 Μαΐου 2026 στο Zénith της Καν. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε κερδίσει τον τίτλο της Miss Καλβαδός. Κατάγεται από τον Βορρά της Γαλλίας, αλλά μεγάλωσε στο Ζιμπερβίλ, κοντά στην Καν. Είναι λογίστρια, έχει ύψος 1,71 και αγαπά την ιππασία, τη φωτογραφία και το μόντελινγκ.

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Διαδέχεται την Victoire Dupuis, που είχε βγει δεύτερη επιλαχούσα στο Miss France 2026, οπότε ο πήχης για τη Νορμανδία είναι ψηλά. Πέρα από το στέμμα, η Pauline θέλει να χρησιμοποιήσει την προβολή της για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Είναι κάτι πολύ προσωπικό για εκείνη, όπως έχει πει, λόγω της ανάμνησης ενός ξαδέρφου της.

Μόδα, νέα νονά και αντίστροφη μέτρηση

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε και το θέμα της φετινής τελετής: «Οι Μις και η μόδα». Επίσης, η Sophie Thalmann, Miss France 1998, αναλαμβάνει νονά της νέας νικήτριας στη θέση της Camille Cerf. Στις 12 Δεκεμβρίου οι 31 υποψήφιες θα διεκδικήσουν το στέμμα που κρατά σήμερα η Hinaupoko Devèze. Όλα δείχνουν ότι η Miss Νορμανδία θα είναι ανάμεσά τους, με λίγο πάγο στο γόνατο.

Με πληροφορίες από το Voici

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