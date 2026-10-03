Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το φθινόπωρο αποτελεί ιδανική εποχή για ταξίδια στην Ευρώπη με τρένο, καθώς το πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο προσφέρει πρόσβαση σε εντυπωσιακά τοπία, δάση και αμπελώνες χωρίς την καλοκαιρινή πολυκοσμία.

Οι διαδρομές αυτές επιτρέπουν στους επιβάτες να απολαύσουν τη φύση με χαλαρούς ρυθμούς, αποφεύγοντας την οδήγηση και τις δυσκολίες του προγραμματισμού.

Σημαντικές σιδηροδρομικές επιλογές περιλαμβάνουν τη γραμμή Vigezzina-Centovalli μεταξύ Ελβετίας και Ιταλίας, το ιστορικό τραμ της Opicina στην Τεργέστη και τη διαδρομή Keighley & Worth Valley στην Αγγλία.

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τους αμπελώνες της Αλσατίας, την κοιλάδα του Ντούρο στην Πορτογαλία ή να ταξιδέψουν με το GoldenPass στην Ελβετία.

Οι εν λόγω προορισμοί διαθέτουν ειδικά δρομολόγια, οργανωμένες εκδηλώσεις και δυνατότητες για πεζοπορία, καθιστώντας τις σιδηροδρομικές διαδρομές έναν ξεχωριστό τρόπο γνωριμίας με την ευρωπαϊκή ύπαιθρο κατά τη φθινοπωρινή περίοδο.

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Το φθινόπωρο είναι ίσως από τις καλύτερες εποχές για να εξερευνήσουμε μέρη που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ευρώπη, χωρίς την πολυκοσμία και τις υψηλές τιμές που κατά κανόνα συνοδεύουν το καλοκαίρι. Ο καιρός έχει αρχίσει να δροσίζει, χωρίς όμως οι συνθήκες να είναι απαραίτητα δύσκολες για ταξίδι, και η φύση κάνει τη δική της εντυπωσιακή μετάβαση.

Τα φύλλα αλλάζουν χρώμα, πέφτουν αργά από τα δέντρα και οι πόλεις αποκτούν μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα. Και κάπου ανάμεσα σε έναν ζεστό καφέ, μια σοκολάτα, τις μυρωδιές της κανέλας και της κολοκύθας και ένα καλό μπουφάν, το φθινοπωρινό ταξίδι αποκτά τη δική του γοητεία.

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Η Ευρώπη, άλλωστε, προσφέρεται ιδιαίτερα για εξερεύνηση με τρένο. Τα μεγάλα αστικά κέντρα συνδέονται με πυκνά σιδηροδρομικά δίκτυα, ενώ αρκετές γραμμές περνούν μέσα από κοιλάδες, δάση, αμπελώνες και ορεινά τοπία που θα ήταν δύσκολο να απολαύσουμε με τον ίδιο τρόπο πίσω από το τιμόνι.

Και το καλύτερο; Σε ένα ταξίδι με τρένο μπορούμε να αφήσουμε για λίγο στην άκρη το πρόγραμμα «βλέπω όσο περισσότερα γίνεται» και απλώς να καθίσουμε στο παράθυρο και να αφήσουμε το τοπίο να περάσει μπροστά από τα μάτια μας.

1. Ελβετία – Ιταλία: Σιδηρόδρομος Vigezzina Centovalli

Η Vigezzina-Centovalli συνδέει το Locarno στην Ελβετία με τη Domodossola στην Ιταλία, σε μια διαδρομή περίπου 52 χιλιομέτρων μέσα από την κοιλάδα Vigezzo και τις Centovalli.

Το φθινόπωρο η διαδρομή αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς τα δάση γεμίζουν με κόκκινα, πορτοκαλί και χρυσαφένια χρώματα. Όπως αναφέρει και η επίσημη ιστοσελίδα του τρένου vigezzinacentovalli.com δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη διαδρομή διαθέτει πλέον και ειδικό Treno del Foliage, που επιστρέφει το 2026 από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου.

Το ειδικό εισιτήριο περιλαμβάνει ταξίδι μετ’ επιστροφής μεταξύ Domodossola και Locarno και μία προαιρετική ενδιάμεση στάση, είτε στην αναχώρηση είτε στην επιστροφή. Για το 2026 κοστίζει 36 ευρώ τις καθημερινές και 42 ευρώ τα Σαββατοκύριακα στη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη θέση κοστίζει 46 και 52 ευρώ αντίστοιχα.

2. Τραμ Opicina: Μια νοσταλγική ανάβαση πάνω από την Τεργέστη

Στην Τεργέστη μπορούμε να κάνουμε ένα διαφορετικό φθινοπωρινό ταξίδι, επιβιβαζόμενοι στο ιστορικό Tram di Opicina, μια γραμμή που συνδέει την πόλη με το Opicina και ανεβαίνει προς το οροπέδιο του Karst.

Το τραμ, που λειτουργεί από το 1902, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: στο απότομο τμήμα της διαδρομής χρησιμοποιεί σύστημα που θυμίζει τελεφερίκ, επιτρέποντάς του να αντιμετωπίζει κλίσεις έως και 26%.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα triestetrasporti το τραμ επανήλθε σε λειτουργία στις 20 Ιουλίου 2026, μετά τις εργασίες που είχαν κρατήσει τη γραμμή εκτός λειτουργίας. Προς το παρόν, το κεντρικό σημείο αναχώρησης παραμένει η Piazza Dalmazia, καθώς το ιστορικό τέρμα στην Piazza Oberdan βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης.

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Μπορούμε να κατεβούμε στο Obelisco και να συνεχίσουμε με τα πόδια στη Strada Napoleonica, απολαμβάνοντας τη θέα προς την Τεργέστη και τον Κόλπο της.

Για όσους θέλουν κάτι περισσότερο από μια απλή μετακίνηση, τα Σαββατοκύριακα πραγματοποιείται και το Trieste Tram Tour, με κράτηση θέσης και audioguide. Το ειδικό εισιτήριο κοστίζει 12 ευρώ και η κράτηση γίνεται online.

3. Keighley & Worth Valley σιδηρόδρομος, Αγγλία

Στο West Yorkshire, το Keighley & Worth Valley Railway μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, μέσα από μια ιστορική σιδηροδρομική γραμμή που λειτουργεί από το 1968.

Τα τρένα διασχίζουν την κοιλάδα Worth Valley και περνούν από το Haworth, το χωριό που συνδέεται άμεσα με τις αδελφές Μπροντέ. Από τον σταθμό μπορούμε να περπατήσουμε μέχρι το Brontë Parsonage Museum, ενώ η γύρω περιοχή προσφέρεται για φθινοπωρινές πεζοπορίες ανάμεσα σε ερείκη, δάση και λόφους.

Οι λάτρεις της λογοτεχνίας μπορούν να συνεχίσουν προς το Top Withens, το απομονωμένο αγρόκτημα που συχνά συνδέεται με την ατμόσφαιρα του Wuthering Heights (Ανεμοδαρμένα Ύψη).

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Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοισελίδα keighley-worth-valley-railway, τα ατμοκίνητα τρένα λειτουργούν μόνο τα Σαββατοκύριακα. Το ημερολόγιο του Οκτωβρίου 2026 περιλαμβάνει και υπηρεσίες μέσα στην εβδομάδα, καθώς και ειδικά φθινοπωρινά δρομολόγια και εκδηλώσεις.

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Το ημερήσιο Rover Ticket κοστίζει σήμερα 24 λίρες στην αγορά την ίδια ημέρα ή 21,60 λίρες όταν κλείνεται online τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα και επιτρέπει απεριόριστες διαδρομές στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια εκείνη την ημέρα. Η τιμή περιλαμβάνει επίσης την είσοδο στα δύο μουσεία του σταθμού Ingrow.

4. Αλσατία: Με τρένο ανάμεσα σε αμπελώνες και χωριά

Για ένα διαφορετικό φθινοπωρινό ταξίδι μπορούμε να κινηθούμε στην Αλσατία, όπου οι γραμμές TER μας επιτρέπουν να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να εξερευνήσουμε πόλεις και χωριά της περίφημης Wine Route.

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Η ιστοσελίδα sncf-connect.com μας ενημερώνει ότι από το Στρασβούργο μπορούμε να πάρουμε απευθείας TER για το Barr, με το ταξίδι να διαρκεί περίπου 40-50 λεπτά. Τα εισιτήρια εμφανίζονται αυτή την περίοδο από 4 ευρώ για απλή διαδρομή, ανάλογα με την ημερομηνία και τη διαθεσιμότητα.

Το Barr είναι καλή αφετηρία για να περπατήσουμε ανάμεσα στους αμπελώνες και να γνωρίσουμε την περιοχή, ενώ μπορούμε να συνεχίσουμε προς άλλες πόλεις της διαδρομής με το περιφερειακό δίκτυο.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικό οδηγό για επίσκεψη στην Αλσατία visit.alsace/temps-forts το φετινό φθινόπωρο υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να βρεθούμε εκεί: από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται για πρώτη φορά το Vignobles en Scène, μια εθνική διοργάνωση που θα φέρει εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Route des Vins d’Alsace.

Για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη βόλτα με περισσότερη φύση, η περιοχή γύρω από το Obernai και τα χωριά της Wine Route προσφέρει μονοπάτια ανάμεσα στους αμπελώνες και στα δάση.

5. MiraDouro, Πορτογαλία

Από το Πόρτο ξεκινά μια από τις πιο ατμοσφαιρικές διαδρομές της Πορτογαλίας, ακολουθώντας την κοιλάδα του Ντούρο, ανάμεσα σε αμπελώνες που σκαρφαλώνουν στις πλαγιές πάνω από το ποτάμι.

Ο σταθμός São Bento είναι από μόνος του ένας καλός λόγος για να ξεκινήσουμε από εδώ. Η κεντρική αίθουσά του είναι διακοσμημένη με χιλιάδες μπλε και λευκά azulejos, ενώ από εκεί μπορούμε να επιβιβαστούμε προς Régua, Pinhão και Pocinho.

Η διαδρομή γίνεται ακόμη πιο όμορφη το φθινόπωρο, όταν η περιοχή των αμπελώνων βρίσκεται στο τέλος της περιόδου του τρύγου και οι πλαγιές αλλάζουν χρώματα.

Το MiraDouro συνεχίζει να εξυπηρετεί τη διαδρομή και το 2026. Από το Porto São Bento το εισιτήριο απλής διαδρομής κοστίζει 10,85 ευρώ έως τη Régua, 12,95 ευρώ έως το Tua και 14,80 ευρώ έως το Pocinho.

Τα ποδήλατα μεταφέρονται δωρεάν, αν και υπάρχει περιορισμένος διαθέσιμος χώρος, οπότε χρειάζεται συνεννόηση με τον ελεγκτή πριν από την επιβίβαση.

Μια καλή επιλογή είναι να κατέβουμε στο Pinhão, να εξερευνήσουμε την περιοχή και στη συνέχεια να επιστρέψουμε στο Πόρτο. Όσοι θέλουν μεγαλύτερη διαδρομή μπορούν να συνεχίσουν έως το Pocinho και να συνδυάσουν την εκδρομή με το Sabor Ecotrail, μια διαδρομή πεζοπορίας και ποδηλασίας μήκους 34 χιλιομέτρων που ακολουθεί την παλιά γραμμή του Sabor.

6. Ελβετία: GoldenPass από Montreux προς Zweisimmen

Αν θέλουμε να προσθέσουμε μία ακόμη διαδρομή και ίσως μία από τις πιο εντυπωσιακές μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα το GoldenPass στην Ελβετία.

Η γραμμή συνδέει το Montreux με το Zweisimmen, περνώντας από τοπία με λίμνες, αλπικά λιβάδια, παραδοσιακά ξύλινα σαλέ και δασωμένες πλαγιές. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 2 ώρες και 8 λεπτά.

Για ακόμη πιο νοσταλγική εμπειρία υπάρχει το GoldenPass Belle Époque, με ιστορικά βαγόνια με ξύλινη επένδυση και βελούδινα καθίσματα. Η διαδρομή λειτουργεί όλο τον χρόνο και το φθινόπωρο η ελβετική τουριστική υπηρεσία προτείνει ιδιαίτερα το τμήμα Rougemont–Rossinière–Montbovon για τις φθινοπωρινές εικόνες.

Δεν χρειάζεται υποχρεωτικά επιπλέον χρέωση πέρα από το εισιτήριο, ενώ η κράτηση θέσης κοστίζει 10 ελβετικά φράγκα και συνιστάται, χωρίς να είναι υποχρεωτική για μεμονωμένους ταξιδιώτες.

Αν έχουμε περισσότερο χρόνο, μπορούμε να συνδυάσουμε το GoldenPass με το υπόλοιπο ελβετικό σιδηροδρομικό δίκτυο και να κάνουμε το ταξίδι μέρος μιας μεγαλύτερης φθινοπωρινής απόδρασης.

Με πληροφορίες από vigezzinacentovalli.com,triestetrasporti, keighley-worth-valley-railway, cntraveller.com, sncf-connect.com, MiraDouro,GoldenPass, euronews.com