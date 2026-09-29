Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δείκτης Holiday Happiness Index της BookRetreats αξιολόγησε 47 πόλεις παγκοσμίως με βάση την ηλιοφάνεια, την ποιότητα ύπνου, την υγιεινή διατροφή, τους χώρους πρασίνου και τη δυνατότητα πεζής μετακίνησης.

Ο δείκτης αυτός δεν μετρά την αντικειμενική ευτυχία των κατοίκων, αλλά εξετάζει τις συνθήκες που ευνοούν μια ευχάριστη και αναζωογονητική ταξιδιωτική εμπειρία για τους επισκέπτες.

Η Λισαβόνα κατέλαβε την πρώτη θέση της λίστας, ενώ ακολουθούν το Ελσίνκι, το Ορλάντο και η Αθήνα, η οποία ξεχώρισε παγκοσμίως για την ευκολία μετακίνησης των επισκεπτών με τα πόδια.

Η έρευνα επιβεβαιώνει τη σημασία της ευεξίας στον τουρισμό, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν όλο και περισσότερο προορισμούς που προάγουν τη χαλάρωση και την ψυχική τους υγεία.

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Όταν επιλέγουμε έναν προορισμό για τις διακοπές μας, συνήθως έχουμε ήδη αρκετά πράγματα στο μυαλό μας. Πριν κλείσουμε εισιτήρια και ξενοδοχείο, σκεφτόμαστε τι τοπία θα δούμε, ποια αξιοθέατα και μνημεία θα επισκεφθούμε, πού θα φάμε, τι επιλογές θα έχουμε για έξοδο και πόσες δραστηριότητες μπορούμε να χωρέσουμε στο ταξίδι μας. Φυσικά, όλα αυτά εξαρτώνται και από το είδος των διακοπών που θέλουμε να κάνουμε, είτε αναζητούμε ξεκούραση και παραλίες είτε πολιτισμό, εξερεύνηση και έντονη νυχτερινή ζωή.

Υπάρχουν, όμως, και ορισμένα χαρακτηριστικά μιας πόλης που πιθανότατα δεν εξετάζουμε τόσο συχνά όταν οργανώνουμε ένα ταξίδι. Πόση ηλιοφάνεια έχει, πόσο εύκολο είναι να την εξερευνήσουμε με τα πόδια, πόσους πράσινους χώρους διαθέτει, τι επιλογές υπάρχουν για υγιεινή διατροφή, αλλά και πόσο ευνοϊκές είναι οι συνθήκες για έναν καλό ύπνο είναι μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να διαμορφώσουν διαφορετικά την ταξιδιωτική εμπειρία.

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Σύμφωνα με τον Holiday Happiness Index της BookRetreats, που παρουσιάζει το Time Out, υπάρχουν πόλεις που συγκεντρώνουν περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο δείκτης, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την κλινική ψυχολόγο και εκπαιδεύτρια της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, δρ. Natalie Dattilo-Ryan, εξέτασε 47 προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, η έρευνα ABTA Holiday Habits 2024-25 δείχνει ότι η ευεξία αποτελεί ήδη σημαντικό λόγο για τον οποίο ταξιδεύουμε: το 73% των ερωτηθέντων ανέφερε τη χαλάρωση ως βασικό λόγο για διακοπές, ενώ το 50% δήλωσε ότι ταξιδεύει για την ψυχική υγεία και την ευεξία του.

Ο δείκτης της BookRetreats, πάντως, δεν υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι ή όλοι οι επισκέπτες μιας πόλης είναι αντικειμενικά πιο ευτυχισμένοι. Πρόκειται για έναν σύνθετο δείκτη που αξιολογεί τις συνθήκες ενός προορισμού που μπορούν να ευνοήσουν μια πιο ευχάριστη και ευεξιακή ταξιδιωτική εμπειρία.

Πώς δημιουργήθηκε η λίστα

Οι 47 προορισμοί αξιολογήθηκαν σε πέντε ισοβαρείς κατηγορίες, με κάθε παράγοντα να αντιστοιχεί σε έως 20 βαθμούς και το συνολικό σκορ να φτάνει τους 100. Οι παράγοντες ήταν η ετήσια ηλιοφάνεια, η ποιότητα ύπνου, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, ο χρόνος στη φύση και η σωματική δραστηριότητα μέσω της δυνατότητας εξερεύνησης της πόλης με τα πόδια.

Για την ποιότητα ύπνου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σχετικά με την αντίληψη για τον θόρυβο και τη φωτορύπανση, ενώ για την υγιεινή διατροφή υπολογίστηκε το ποσοστό των εστιατορίων που χαρακτηρίζονται ως «healthy» στο TripAdvisor. Για τους πράσινους χώρους χρησιμοποιήθηκαν, όπου ήταν διαθέσιμα, στοιχεία του UN-Habitat Global Urban Indicators Database, ενώ η πεζή μετακίνηση υπολογίστηκε με βάση τον χρόνο που απαιτείται για τη διαδρομή ανάμεσα στα τέσσερα αξιοθέατα με τις περισσότερες κριτικές.

Η BookRetreats σημειώνει επίσης ότι τα στοιχεία αποτελούν εκτιμήσεις και όχι απόλυτες μετρήσεις της ευτυχίας, καθώς η εμπειρία των διακοπών επηρεάζεται σημαντικά από τις προσωπικές προτιμήσεις κάθε ταξιδιώτη.

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Οι 10 πιο «χαρούμενες» πόλεις για διακοπές

1. Λισαβόνα, Πορτογαλία

Η Λισαβόνα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Η πορτογαλική πρωτεύουσα διαθέτει 2.828 ώρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, περίπου 49 τετραγωνικά μέτρα πράσινου χώρου ανά κάτοικο και σχεδόν 10% εστιατόρια που κατατάσσονται στην κατηγορία των υγιεινών επιλογών.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η δυνατότητα εξερεύνησης της πόλης με τα πόδια, καθώς και η σχετικά εύκολη πρόσβαση σε φυσικά τοπία και παραλίες, όπως η Costa da Caparica και το Cascais. Το Time Out επισημαίνει ακόμη την ισχυρή επίδοση της πόλης στην κατηγορία της υγιεινής διατροφής.

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#visitlisbon #visitportugal #portugaltravel #citybreak ♬ Another Day in Paradise – dreamsoda @amyenvoyage SAVE this for your Lisbon list 🇵🇹 If you’re craving sunshine but don’t want a long haul flight, Lisbon is just under 3 hours from the UK which makes it such an easy Europe city break. I spent my days wandering the pastel streets of Alfama, climbing up to miradouros for those endless terracotta rooftop views, exploring Belém’s historic landmarks and watching the light hit the Tagus as the city slowed down in the evening. It feels relaxed but full of culture at the same time, the kind of place you can explore properly in a long weekend. Here are some of my favourite spots to add to your itinerary ⬆️ If you want all my recommendations in one place my Lisbon guide is in my blog just take a look at my bio 🤍 #lisbonportugal

2. Ελσίνκι, Φινλανδία

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ελσίνκι, το οποίο ξεχωρίζει κυρίως για τους πράσινους χώρους και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και φωτορύπανσης. Η πόλη συνδυάζει το αστικό περιβάλλον με πάρκα, παραθαλάσσιες διαδρομές και εύκολη πρόσβαση στη φύση.

Σύμφωνα με την BookRetreats, το Ελσίνκι κατατάσσεται επίσης δεύτερο μεταξύ των πόλεων που είναι πιο εύκολο να εξερευνηθούν με τα πόδια, με τα βασικά αξιοθέατα να συνδέονται μεταξύ τους σε σχετικά σύντομες διαδρομές.

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#helsinki #suomi #suomitiktok #finland🇫🇮 ♬ Pretty Little Baby – Connie Francis @tworoamtheworld 🇫🇮✨ 25 Places in Helsinki you can’t miss! ✨🇫🇮 From stunning architecture to cozy corners, this city is full of hidden gems & iconic sights. 🌆💙 📍 Save this list for your next trip to Finland – whether you’re into design, history, or just good vibes by the sea, Helsinki has it all. 🌊🍃 👉 Which spot would you visit first? • • 1. Esplanadi Park 2. Aleksanterinkatu 3. Kamppi Chapel 4. St. John‘s Church 5. Kaivopuisto (Not Meripuisto like I wrote in the video) 6. Kauppatori 7. Huvilakatu 8. Helsinki Cathedral 9. Kiasma Museum 10. Kaisaniemi Botanic Garden 11. Vanha Kauppakuja 12. Allas Pool 13. Amos Rex 14. Oodi Library 15. Villa Hakasalmi 16. Uspenski Cathedral 17. Temppeliaukio Church 18. Helsinki Central Station 19. Old Market Hall 20. Punavuori district 21. Finnish National Theatre 22. Parliament House 23. Sibelius Monument 24. Design district + Museum 25. Ehrenströmintie • • • • #finland

3. Ορλάντο, ΗΠΑ

Το Ορλάντο καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με την ηλιοφάνεια και τους πράσινους χώρους να αποτελούν δύο από τα βασικά πλεονεκτήματά του στον δείκτη.

Η πόλη διαθέτει περίπου 2.930 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη έχει περισσότερους πράσινους χώρους ανά κάτοικο από οποιονδήποτε άλλο προορισμό της λίστας. Η BookRetreats αναφέρει περισσότερα από 148 πάρκα και κήπους, καθώς και λίμνες και υγροτόπους που προσφέρουν δυνατότητες για υπαίθριες δραστηριότητες.

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#creatorsearchinsights ♬ Magnetic – The Bausa @hellotraveldiary Welcome to Orlando! 5 Day Trips from Orlando – Part 1 1. St. Augustine: Beautiful historic city with remnants of Spanish Colonial and Gilded Age architecture. Tours, shops, and eateries abound. 🚘 ~ 1 hour 45 min drive from Orlando 2. Winter Park Scenic Boat Tour: Guided tours through the Winter Park lakes and canals. Shops and restaurants close by. 🚘 ~ 15 min drive from Orlando 3. De Leon Springs: 72 degrees all year round with the Old Sugar Mill Restaurant where you can make your own pancakes. Float, boat, and chill. 🚘 ~ 53 min drive from Orlando 4. Daytona Beach: Arguably the most famous beach in the world, and the birthplace of NASCAR. Clubs, dining, resorts… 🚘 ~ 58 min drive from Orlando 5. Wekiwa Springs: Central Florida’s oldest tourist attraction, and the closest springs to Orlando. Swim, picnic, and lounge. 🚘 ~ 18 min drive drive from Orlando SAVE & FOLLOW FOR PART 2! 🤗 #orlandoflorida #v #visitorlando thingstodoinorlando #floridatravel

4. Αθήνα, Ελλάδα

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Η Αθήνα βρίσκεται στην 4η θέση παγκοσμίως, αποτελώντας παράλληλα την πόλη με την υψηλότερη επίδοση στην κατηγορία της πεζής μετακίνησης.

Σύμφωνα με την BookRetreats, η Αθήνα συγκέντρωσε 20/20 στην walkability, καθώς τα τέσσερα αξιοθέατα με τις περισσότερες κριτικές μπορούν να συνδεθούν με περίπου 30 λεπτά περπάτημα. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Ακρόπολη, το Παναθηναϊκό Στάδιο και ο Εθνικός Κήπος.

Η πρωτεύουσα ξεχωρίζει επίσης για την ηλιοφάνεια, τη γαστρονομία και την εύκολη πρόσβαση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η BookRetreats σημειώνει ότι, παρότι η Αθήνα διαθέτει σχετικά περιορισμένους αστικούς πράσινους χώρους, η παραθαλάσσια θέση της προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

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5. Εδιμβούργο, Σκωτία

Το Εδιμβούργο συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα και είναι η μοναδική πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται στο Top 10. Η επίδοσή του συνδέεται κυρίως με τους πράσινους χώρους, την ποιότητα ύπνου, την walkability και τις επιλογές υγιεινής διατροφής.

Σύμφωνα με τον δείκτη, η πόλη διαθέτει 144 πάρκα και χώρους πρασίνου, που καλύπτουν σχεδόν το μισό της συνολικής της έκτασης, ενώ διαθέτει περίπου 78 τετραγωνικά μέτρα πράσινου χώρου ανά κάτοικο.

6. Μαδρίτη, Ισπανία

Η Μαδρίτη καταλαμβάνει την έκτη θέση της κατάταξης. Η ισπανική πρωτεύουσα αποτελεί έναν προορισμό με έντονη αστική ζωή, πολιτισμό και γαστρονομία, ενώ η παρουσία της στη συγκεκριμένη λίστα προκύπτει από τη συνολική επίδοσή της στους πέντε παράγοντες που εξετάζει ο δείκτης.

7. Βιέννη, Αυστρία

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Βιέννη. Η αυστριακή πρωτεύουσα είναι η δεύτερη υψηλότερα καταταγμένη πόλη μετά τη Μαδρίτη και περιλαμβάνεται στις ευρωπαϊκές πόλεις που συγκεντρώνουν έναν συνδυασμό παραγόντων που αξιολογεί ο Holiday Happiness Index, από τη δυνατότητα μετακίνησης έως τους χώρους πρασίνου και τις επιλογές διατροφής.

8. Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Η Βουδαπέστη βρίσκεται στην όγδοη θέση της παγκόσμιας λίστας. Η πόλη, που εκτείνεται στις δύο όχθες του Δούναβη, συνδυάζει ιστορικά αξιοθέατα, δημόσιους χώρους και δυνατότητα εξερεύνησης με τα πόδια, στοιχεία που συνυπολογίζονται στον συγκεκριμένο δείκτη.

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9. Όσλο, Νορβηγία

Το Όσλο καταλαμβάνει την ένατη θέση. Η νορβηγική πρωτεύουσα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πόλης όπου η φύση βρίσκεται κοντά στο αστικό κέντρο, στοιχείο που συνυπολογίζεται στην αξιολόγηση των πράσινων χώρων και της πρόσβασης στη φύση.

Τα στοιχεία για το πράσινο του Όσλο προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Insights), το οποίο περιλαμβάνεται στις πηγές που χρησιμοποίησε η BookRetreats για τον δείκτη.

10. Βίλνιους, Λιθουανία

Τη δεκάδα ολοκληρώνει το Βίλνιους. Η πρωτεύουσα της Λιθουανίας περιλαμβάνεται ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες συνολικές επιδόσεις στους πέντε παράγοντες του Holiday Happiness Index.

Με πληροφορίες από Holiday Happiness Index της BookRetreats,Time Out,ABTA Holiday Habits 2024-25,UN-Habitat Global Urban Indicators Database