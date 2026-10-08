Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα αναδείχθηκε ως η καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026, συγκεντρώνοντας 98,14 βαθμούς στους 100 από τους αναγνώστες του περιοδικού Condé Nast Traveller.

Οι επισκέπτες επιλέγουν τη χώρα λόγω της φυσικής ομορφιάς των νησιών της, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Κρήτη, αλλά και λιγότερο προβεβλημένων προορισμών.

Παράλληλα, το περιοδικό αναγνωρίζει τη δημιουργική αναγέννηση της Αθήνας, η οποία εξελίσσεται σε μια από τις πιο σύγχρονες και ενδιαφέρουσες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στην Ελλάδα παρά τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό τουριστών που υποδέχεται η χώρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελλάδα αναδείχθηκε καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με την ψηφοφορία των αναγνωστών του διεθνούς και ιδιαίτερα γνωστού ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller, το οποίο απευθύνεται σε μερικές από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές παγκοσμίως.

Η χώρα μας βρέθηκε μια ανάσα από το απόλυτο σκορ, συγκεντρώνοντας 98,14 βαθμούς στους 100 και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, πάνω από δημοφιλείς και ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Τουρκία.

Advertisement

Advertisement

«Ο έρωτάς μας για την Ελλάδα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του, και εσείς, οι αναγνώστες του Condé Nast Traveller, την ανακηρύξατε ως την καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026», αναφέρει χαρακτηριστικά το περιοδικό, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της Ελλάδας και προβάλλοντάς την σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές ταξιδιωτικό κοινό.

Στο δημοσίευμά του, το Condé Nast Traveller επισημαίνει ότι η Ελλάδα υποδέχεται αριθμό τουριστών που καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, γεγονός που, ωστόσο, δεν φαίνεται να επηρέασε την προτίμηση των αναγνωστών, οι οποίοι την επέλεξαν ως τον κορυφαίο προορισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ελληνικά νησιά και στα «κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου», τα οποία, όπως σημειώνει το περιοδικό, κάνουν τους επισκέπτες να θέλουν να επιστρέψουν σε μερικά από τα αγαπημένα νησιά παγκοσμίως. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει τη Σαντορίνη, της οποίας η ομορφιά θυμίζει καρτ ποστάλ, τη Μύκονο, που είναι «βουτηγμένη στη μυθολογία», αλλά και την Κρήτη, το μεγαλύτερο ελληνικό νησί, όπου, όπως αναφέρει, η τέχνη της οινοποιίας κάνει δυναμική επανεμφάνιση.

Παράλληλα, το περιοδικό υπογραμμίζει πως ο κατάλογος των ελληνικών νησιών που προσελκύουν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών μεγαλώνει διαρκώς. Όλο και περισσότεροι επισκέπτες ανακαλύπτουν προορισμούς που δεν έχουν ακόμη βρεθεί στο επίκεντρο, όπως η Πάρος, η Ύδρα, όπου δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, η μυστηριώδης Ίος και η ανεμοδαρμένη Τήνος.

Φωτογραφία: istock

Ωστόσο, το αφιέρωμα του Condé Nast Traveller δεν περιορίζεται στις ελληνικές νησιωτικές ομορφιές. Το περιοδικό κάνει ξεχωριστή αναφορά και στην Αθήνα, προτρέποντας το διεθνές αναγνωστικό του κοινό να επισκεφθεί την ελληνική πρωτεύουσα.

Όπως σημειώνει, η ιστορική Αθήνα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και πλέον χαρακτηρίζεται από μια «μαχητική, δημιουργική ενέργεια». Αυτή η νέα δυναμική έχει οδηγήσει στην εμφάνιση «πρωτοποριακών εστιατορίων, εκθεσιακών χώρων της αβανγκάρντ και μοδάτων ξενοδοχείων», συμβάλλοντας ώστε η Αθήνα να θεωρείται πλέον μία από τις «απροσδόκητα πιο “cool” πρωτεύουσες της Ευρώπης».