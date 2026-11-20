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Το νέο διάταγμα, το οποίο θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους, θα επιτρέπει στη Σαρλίν να ασκεί την εξουσία προεδρεύοντας στο Συμβούλιο Αντιβασιλείας.

Ο Αλβέρτος Β΄ διευκρίνισε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην προετοιμασία των θεσμικών διαδικασιών με διαφάνεια και ηρεμία, ενόσω ο διάδοχος πρίγκιπας Ζακ παραμένει ανήλικος.

Η ρύθμιση στοχεύει στην αποσαφήνιση του πλαισίου διακυβέρνησης και στην αποφυγή ενδεχόμενων αμφισβητήσεων σχετικά με την άσκηση της εξουσίας στο πριγκιπάτο κατά τη διάρκεια μιας πιθανής απουσίας του μονάρχη.

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Με αφορμή την Εθνική Εορτή του Μονακό, που γιορτάστηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο πριγκιπάτο, ο Αλβέρτος Β΄, ηγεμόνας του μικρού κράτους που συνορεύει με τη Γαλλία, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Monaco-Matin.

Σε αυτήν ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να τροποποιήσει τους κανόνες διαδοχής της αντιβασιλείας, ώστε η σύζυγός του, πριγκίπισσα Σαρλίν, να μπορεί να ασκεί την εξουσία σε περίπτωση που ο ίδιος αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

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«Πλησιάζω τα 69», εξηγεί ο Αλβέρτος Β΄, αφού προηγουμένως διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση υγείας. Αναφερόμενος στον διάδοχό του, τον πρίγκιπα Ζακ, σημειώνει ότι «είναι ακόμη μικρός», καθώς τον επόμενο μήνα θα γίνει 12 ετών, όπως και η δίδυμη αδελφή του, Γκαμπριέλα.

«Αλλά μην ανησυχείτε, απλώς θέλω να προετοιμάσω τα πράγματα με ηρεμία και διαφάνεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα νέο διάταγμα θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η τροποποίηση του κανονισμού περί αντιβασιλείας. Το αξίωμα θα ανατεθεί στη σύζυγό μου, την πριγκίπισσα Σαρλίν, η οποία θα μπορεί να στηρίζεται σε ένα αναδιαμορφωμένο Συμβούλιο Αντιβασιλείας, του οποίου θα προεδρεύει», ανακοίνωσε ο μονάρχης.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε δύο φορές ότι «δεν υπάρχει καμία βιασύνη» και πως «απλώς είχε έρθει η ώρα να επανεξεταστεί συνολικά το συγκεκριμένο κείμενο».

Το γεγονός ότι τα δίδυμα παιδιά του Αλβέρτου Β΄ έδωσαν για πρώτη φορά το «παρών» στη λειτουργία για την Εθνική Εορτή του Μονακό, το πρωί της Πέμπτης, ενδέχεται να συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από την αντιβασιλεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική επιβεβαίωση. Ο πρίγκιπας Ζακ εμφανίστηκε με επίσημη ενδυμασία, ενώ η αδελφή του, Γκαμπριέλα, επέλεξε ένα φόρεμα που παρέπεμπε στιλιστικά σε εκείνο της μητέρας τους.

Το ισχύον πλαίσιο για την αντιβασιλεία είχε τροποποιηθεί αρχικά το 2022. Σύμφωνα με αυτό, το Συμβούλιο Αντιβασιλείας αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του πριγκιπάτου όταν ο διάδοχος είναι ανήλικος και ο εν ενεργεία ηγεμόνας πεθάνει ή παραιτηθεί.

Ανάλογη διαδικασία είχε ακολουθηθεί και το 2005, όταν ο πρίγκιπας Ρενιέ, πατέρας του Αλβέρτου, πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Έναν μήνα πριν από τον θάνατό του, ο Αλβέρτος είχε αναλάβει καθήκοντα αντιβασιλέα, καθώς η κατάσταση της υγείας του πατέρα του είχε επιδεινωθεί.

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Παράλληλα, η νομοθεσία ορίζει ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για το πρόσωπο που θα αναλάβει την αντιβασιλεία, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αντιβασιλείας.

Με την επιλογή της Σαρλίν για τη συγκεκριμένη θέση, ο Αλβέρτος περιορίζει το ενδεχόμενο να μείνει η σύζυγός του εκτός της διαδικασίας διακυβέρνησης, εφόσον χρειαστεί να αποχωρήσει προσωρινά ή οριστικά από τα καθήκοντά του, μέχρι ο Ζακ να ενηλικιωθεί και να μπορέσει να αναλάβει τον θρόνο.

Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους, αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του πλαισίου διαδοχής της αντιβασιλείας και στην αποφυγή ενδεχόμενων αμφισβητήσεων για το ποιος θα ασκεί την εξουσία στο Μονακό.

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Με πληροφορίες από: leparisien.fr