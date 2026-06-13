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Οι πανηγυρισμοί για τη νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνεχίζονται, με τη Γιανέτ Γκαρσία να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε όσους εξέφρασαν δημόσια τον ενθουσιασμό τους για το αποτέλεσμα.

Η 35χρονη Μεξικανή δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου εμφανίζεται να χορεύει και να παίζει με μια ποδοσφαιρική μπάλα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης στην εθνική ομάδα της χώρας της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «VAMOS MÉXICO!⚽️ 🇲🇽».

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Με αυτή την κίνηση θέλησε να γιορτάσει τη νίκη του Μεξικού με 2-0 απέναντι στη Νότια Αφρική στις 11 Ιουνίου, σε αγώνα που διεξήχθη στην Πόλη του Μεξικού για την έναρξη της διοργάνωσης.

Από την πρόγνωση καιρού στα social media

Η Γιανέτ Γκαρσία έγινε γνωστή μέσα από την παρουσία της στο τηλεοπτικό δίκτυο Televisa Monterrey, όπου εργάστηκε ως παρουσιάστρια καιρού από το 2013 έως το 2019.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της πορείας απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα, ενώ αρκετά διεθνή μέσα την είχαν χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως την «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού στον κόσμο».

Το 2019 αποφάσισε να αποχωρήσει από την τηλεόραση, προκειμένου να αφοσιωθεί στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και στην παρουσία της σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η αγάπη της για το Μεξικό

Παρότι τα τελευταία χρόνια ζει στη Νέα Υόρκη, η Γκαρσία εξακολουθεί να εκφράζει συχνά τη στήριξή της στο Μεξικό και στις εθνικές ομάδες της χώρας της.

Η εθνική Μεξικού ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026 και πλέον στρέφει την προσοχή της στις επόμενες αναμετρήσεις της. Στις 18 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα, ενώ στις 24 Ιουνίου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τσεχία, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων.