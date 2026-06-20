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Το Μουντιάλ του 2026 είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης: για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 ομάδες και για πρώτη φορά το τουρνουά φιλοξενείται από τρεις χώρες, τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί με τις φανέλες, τις σημαίες και τα συνθήματα, ταξιδεύουν και οι γεύσεις. Κάθε εθνική έχει το δικό της ποδοσφαιρικό «μενού» και κάθε διοργανώτρια χώρα το δικό της street food τελετουργικό.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Ήταν πάντα και μια υπόθεση ρυθμού, παρέας, αγωνίας, μικρών προλήψεων και κοινών τελετουργιών. Άλλοι φορούν την ίδια φανέλα σε κάθε παιχνίδι, άλλοι δεν αλλάζουν θέση στον καναπέ, άλλοι στήνουν μπάρμπεκιου, άλλοι γεμίζουν το τραπέζι με πατατάκια, μπίρες, καφέδες ή γλυκά.

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Η φετινή διοργάνωση, όμως, κάνει αυτό το γευστικό μωσαϊκό ακόμη μεγαλύτερο. Με 48 εθνικές ομάδες, το Μουντιάλ μετατρέπεται σε έναν παγκόσμιο χάρτη γεύσεων: από το νοτιοαφρικανικό braai και το αργεντίνικο asado μέχρι το κορεάτικο τηγανητό κοτόπουλο, τα σκωτσέζικα pies και τα ιαπωνικά yakitori. Η Guardian χαρτογράφησε τα σνακ και τα ποτά που συνδέονται με τις 48 ομάδες, δείχνοντας ότι ο φίλαθλος δεν παρακολουθεί απλώς έναν αγώνα· τον ζει μέσα από την κουζίνα του.

Το Μεξικό: τάκος, birria, carne asada και fiesta στους δρόμους

Στο Μεξικό, η μπάλα σχεδόν ποτέ δεν βλέπεται «στεγνά». Οι αγώνες της εθνικής ομάδας μετατρέπουν σπίτια, ταράτσες, μπαρ και δρόμους σε μικρές γιορτές. Το βασικό τρίπτυχο είναι γνώριμο: τάκος, μπίρα ή τεκίλα, δυνατή παρέα.

Στην Πόλη του Μεξικού, τα tacos al pastor είναι ίσως η πιο εμβληματική επιλογή: χοιρινό ψημένο σε κάθετη σούβλα, μικρή τορτίγια καλαμποκιού, ανανάς, κρεμμύδι, κόλιανδρος. Δίπλα τους στέκονται τα tacos de canasta, οι quesadillas, τα tamales, τα tlacoyos και οι σούπες τορτίγιας. Στη Γουαδαλαχάρα, το μενού αλλάζει: birria, torta ahogada, pozole και cantarito, το ποτό με τεκίλα, εσπεριδοειδή και σόδα γκρέιπφρουτ. Στο Μοντερέι, την πρωτοκαθεδρία παίρνουν η carne asada, οι μεγάλες αλευρένιες τορτίγιες και τα frijoles con veneno.

Δεν είναι τυχαίο ότι διεθνή ρεπορτάζ για τις διοργανώτριες πόλεις αναφέρουν πως για τους επισκέπτες της Πόλης του Μεξικού τα τάκος είναι από τις πρώτες, σχεδόν υποχρεωτικές, γαστρονομικές στάσεις.

Οι ΗΠΑ: hot dogs, wings, sliders και τοπικές υπερβολές

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ποδοσφαιρική εμπειρία συναντά την αμερικανική κουλτούρα των γηπέδων. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο «εθνικό» φαγητό, αλλά μια μεγάλη γκάμα από stadium classics: hot dogs, chicken tenders, soft pretzels, wings, burgers, nachos, sliders, mozzarella sticks, πίτσες και μεγάλες μερίδες για μοίρασμα.

Το Sports Business Journal ανέφερε ότι οι εταιρείες εστίασης των γηπέδων παραμένουν στη θέση τους κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, δημιουργώντας τα μενού και τις τιμές, με την τελική έγκριση της FIFA και της On Location. Στις αμερικανικές εγκαταστάσεις η τάση είναι ξεκάθαρη: κλασικά αμερικανικά γηπεδικά φαγητά για τους διεθνείς φιλάθλους, αλλά και τοπικές προσθήκες, όπως lemon pepper chicken wings στην Ατλάντα ή πιο σύγχρονες vegetarian επιλογές, όπως jackfruit al pastor taco.

Και έξω από τα γήπεδα, κάθε πόλη βάζει τη δική της υπογραφή. Στη Φιλαδέλφεια το cheesesteak είναι σχεδόν τελετουργία. Στο Κάνσας Σίτι, το μπάρμπεκιου γίνεται σημείο συνάντησης. Στο Μαϊάμι, το κουβανικό σάντουιτς, οι croquetas και το cafecito δίνουν λατινικό χρώμα στην εμπειρία των φιλάθλων.

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Ο Καναδάς: poutine, BeaverTails και πολυπολιτισμικό street food

Στον Καναδά, το πρώτο πιάτο που εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε περιγραφή είναι το poutine: τηγανητές πατάτες, cheese curds και gravy. Είναι το φαγητό που προτείνουν σχεδόν αυθόρμητα οι Καναδοί στους επισκέπτες, ακόμη και όταν παραδέχονται ότι δεν είναι απαραίτητα το πιο κομψό πιάτο στον κόσμο.

Όμως ο Καναδάς του Μουντιάλ δεν περιορίζεται στο poutine. Στο Toronto FIFA Fan Festival, η επίσημη λίστα φαγητού δείχνει μια καθαρά πολυπολιτισμική εικόνα: BeaverTails, fusion fried chicken, seafood tacos, lobster rolls, Korean hotdogs, shawarma, falafel wraps, bratwurst, currywurst και pretzels. Με άλλα λόγια, ο Καναδάς παρουσιάζει τον εαυτό του όχι μόνο μέσα από ένα εθνικό πιάτο, αλλά μέσα από την πολυεθνική ταυτότητα των πόλεών του.

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Στο Βανκούβερ, αντίστοιχα, οι οδηγοί για τους φιλάθλους αναδεικνύουν τα Japadogs, τα θαλασσινά, τα sushi και τα salmon burgers, ενώ στο Τορόντο επανέρχονται το poutine, τα peameal bacon sandwiches, τα butter tarts και τα Nanaimo bars.

Οι 48 ομάδες ως γαστρονομικός χάρτης

Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του φετινού Μουντιάλ είναι ότι κάθε ομάδα φέρνει και μια μικρή κουζίνα στην εξέδρα.

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Στον όμιλο του Μεξικού, η γεύση ξεκινά με τάκος, τεκίλα και tortilla chips, συνεχίζει με το νοτιοαφρικανικό braai, το biltong και το chakalaka, περνά από τη Νότια Κορέα με soju και τηγανητό κοτόπουλο και φτάνει στην Τσεχία με παγωμένη μπίρα και obložené chlebíčky.

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Στον Καναδά, το poutine πρωταγωνιστεί, αλλά δίπλα του βρίσκονται τα βοσνιακά ćevapi, ο αραβικός καφές και το karak του Κατάρ, καθώς και οι ελβετικές μπίρες, hot dogs και paprika crisps.

Η Βραζιλία έρχεται με churrasco, picanha και παγωμένη μπίρα. Το Μαρόκο με τσάι μέντας, khobez και zaalouk. Η Αϊτή με griot, plantain chips και τροπικά φρούτα. Η Σκωτία με macaroni pies, tattie scones, μπίρες και Irn-Bru.

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται με sliders, wings και mozzarella sticks. Η Παραγουάη με chipa και μπίρα. Η Αυστραλία με meat pies. Η Τουρκία με τσάι, Efes, ρακί, dürüm, pide και ψημένα ρεβίθια.

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Η Γερμανία βάζει στο τραπέζι bratwurst, currywurst, πατατοσαλάτα και μπίρα. Το Κουρασάο φέρνει Blue Lagoon, bitterballen και ολλανδικά τυριά. Η Ακτή Ελεφαντοστού κατεβαίνει με ψητά κρέατα, τηγανητές plantains και palm wine. Το Εκουαδόρ με empanadas, ceviche, patacones και φρέσκους χυμούς.

Η Ολλανδία έχει bitterballen, τηγανητές πατάτες και pilsner. Η Ιαπωνία, λόγω ώρας, συχνά περνά στο πράσινο τσάι, αλλά κρατά και τα izakaya classics: edamame, yakitori, karaage και highballs. Η Σουηδία γεμίζει μπολ με plockgodis, καφέ και aquavit. Η Τυνησία φέρνει espresso, τσάι μέντας και ελιές με harissa.

Το Βέλγιο συνδέει το ποδόσφαιρο με μπίρα και τηγανητές πατάτες. Η Αίγυπτος με koshari, τσάι, καφέ και χυμούς. Το Ιράν με ηλιόσπορους. Η Νέα Ζηλανδία με fish and chips και σοκολατένια fish bites. Η Ισπανία με tortilla, αμύγδαλα, μπίρα, tempranillo και tinto de verano.

Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο πίνεται με Fernet και κόλα, mate και malbec, ενώ τρώγεται με asado και choripán. Η Γαλλία κινείται σε πιο aperitif ρυθμούς, με ελιές, τυριά, ξηρούς καρπούς, μικρά αλμυρά και croque monsieur. Η Σενεγάλη φέρνει φιστίκια και Chin Chin, το Ιράκ samosas, falafel και halab kibba, η Νορβηγία burger, πίτσα και Smash!, η Ιορδανία ψωμί, hummus και τσάι μέντας.

Η Πορτογαλία συστήνει τα petiscos, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το poulet mayo, το ψητό κατσίκι και τις τηγανητές plantains, το Ουζμπεκιστάν το τσάι, τα manti και τον χαλβά, ενώ η Κολομβία κατεβαίνει με empanadas, arepas, chorizo, μπίρες, ρούμι και τροπικούς χυμούς.

Και στον τελευταίο όμιλο, η Αγγλία κρατά πατατάκια, μπίρα και vindaloo, η Κροατία τηγανητές πατάτες, ćevapi, ajvar και Smoki, η Γκάνα jollof, τοπικές μπίρες και sobolo, ενώ ο Παναμάς empanadas, τραγανό χοιρινό και τροπικά ποτά.

Το φαγητό ως κοινή γλώσσα της εξέδρας

Αυτό που δείχνει το Μουντιάλ του 2026 είναι ότι το φαγητό δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο της διοργάνωσης. Είναι μέρος της εμπειρίας. Στα σπίτια, στα γήπεδα, στις fan zones, στα μπαρ, στις πλατείες και στα στενά γύρω από τα στάδια, οι φίλαθλοι τρώνε και πίνουν όπως πανηγυρίζουν: με ταυτότητα.

Το γκολ μπορεί να μπαίνει στο 90ό λεπτό. Αλλά η μνήμη του αγώνα συχνά μένει από κάτι πιο απλό: ένα τάκο στο χέρι, ένα poutine στη μέση της παρέας, ένα hot dog έξω από το γήπεδο, μια μπίρα που ανοίγει πριν από τη σέντρα, ένα γλυκό που περνά από χέρι σε χέρι στην αγωνία των πέναλτι.

Και κάπως έτσι, το μεγαλύτερο Μουντιάλ της ιστορίας γίνεται και το πιο γευστικό.