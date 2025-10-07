Μια οικογένεια στην Ουαλία ζει τον απόλυτο εφιάλτη, αναζητώντας απαντήσεις για τον ξαφνικό θάνατο της 24χρονης Τζόρτζια Τέιλορ, λίγες μόλις ημέρες αφότου επέστρεψε από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο. Η νεαρή γυναίκα, γεμάτη ζωή και όνειρα, πέθανε απροσδόκητα στις 21 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω της γονείς και φίλους που προσπαθούν ακόμη να καταλάβουν τι πήγε τόσο στραβά.

Τα πρώτα σημάδια ασθένειας είχαν εμφανιστεί ήδη από τον Ιούλιο, όταν η Τζόρτζια παρατήρησε εξανθήματα στα δάχτυλα. Οι γιατροί θεώρησαν ότι επρόκειτο για αλλεργική αντίδραση, συμβουλεύοντάς την απλώς να μην φορά δαχτυλίδια.

Στα μέσα του ίδιου μήνα, το πρόσωπό της άρχισε να πρήζεται, εμφανίζοντας σακούλες γύρω από τα μάτια και ένα εξάνθημα στο χέρι. Γιατρός στο Λονδίνο τής χορήγησε αντιισταμινικά και υδροκορτιζόνη, ενώ η κοπέλα αναγκάστηκε να σταματήσει τη δουλειά της, καθώς το πρήξιμο δεν υποχωρούσε.

Λίγο αργότερα, πήγε στα επείγοντα με δύσπνοια. Οι γιατροί, αφού πραγματοποίησαν βασικές εξετάσεις, της έδωσαν και πάλι αντιισταμινικά και την έστειλαν στο σπίτι.

Στις αρχές Αυγούστου, η Τζόρτζια ταξίδεψε στη Ζάκυνθο με την οικογένειά της. Εκεί, ενώ ανέβαιναν έναν λόφο, αισθάνθηκε έντονο πόνο στη δεξιά γάμπα. Πήγαν σε φαρμακείο του νησιού, όπου τους συνέστησαν ιβουπροφαΐνη σε μορφή τζελ και παυσίπονα, τα οποία προσωρινά τη βοήθησαν.

Μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πόνος επέστρεψε. Παρά τη φαινομενική βελτίωση, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία. Την ημέρα που θα επισκεπτόταν έναν φυσιοθεραπευτή, έστειλε μήνυμα στη μητέρα της λέγοντας πως δεν αντέχει άλλο και πρέπει να πάει αμέσως στο νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας, όπου δυστυχώς κατέληξε. Τα αίτια θανάτου της παραμένουν άγνωστα, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.

«Όλα έγιναν τόσο ξαφνικά. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν είναι πια μαζί μας. Ήταν υγιής, γελαστή, γεμάτη ζωή. Κάθε μέρα αναρωτιόμαστε “πώς συνέβη αυτό”», είπαν οι συντετριμμένοι γονείς της στο WalesOnline.

Πηγή: Daily Mail

