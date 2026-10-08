Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αποστολή Artemis II ολοκλήρωσε επιτυχώς το δεκαήμερο ταξίδι της γύρω από τη Σελήνη και το διαστημόπλοιο Orion προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η NASA δημοσιοποίησε βίντεο από την επανείσοδο του σκάφους στην ατμόσφαιρα, το οποίο καταγράφει τη θερμική πίεση και τους ελιγμούς κατά την κάθοδο.

Το πλήρωμα των τεσσάρων αστροναυτών κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ απόστασης από τη Γη που κατείχε η αποστολή Apollo 13 από το 1970.

Η επόμενη προγραμματισμένη αποστολή Artemis III θα πραγματοποιηθεί το 2027 με στόχο τη δοκιμή συστημάτων πρόσδεσης του Orion με εμπορικά σεληνιακά σκάφη.

Η αποστολή Artemis IV, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2028, θα επιχειρήσει την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση του προγράμματος της NASA.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 11 Απριλίου, η αποστολή Artemis II της NASA ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιστροφή της στη Γη, έπειτα από ένα ιστορικό ταξίδι 10 ημερών γύρω από τη Σελήνη.

Το διαστημόπλοιο Orion, το οποίο μετέφερε τους τέσσερις αστροναύτες, εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης αναπτύσσοντας ταχύτητα έως και 40.000 χλμ./ώρα, προτού προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, κοντά στο Σαν Ντιέγκο και τη Σάντα Μπάρμπαρα.

Advertisement

Advertisement

Έξι μήνες μετά την επιστροφή του πληρώματος, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο από τη διαδικασία επανεισόδου και επιστροφής στη Γη, αυτή τη φορά μέσα από το παράθυρο της κάψουλας Orion.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής, Ριντ Ουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κουκ και Τζέρεμι Χάνσεν, βίωσαν εκείνες τις κρίσιμες στιγμές υπό ακραίες συνθήκες, με τεράστια θερμότητα και ασφυκτικές πιέσεις. Το βίντεο αποκαλύπτει τη θέα που είχαν οι ίδιοι από το παράθυρο του Orion κατά την επιστροφή τους στη Γη.

NEWS 🚨: NASA has released onboard video of Artemis II’s reentry through Earth’s atmosphere 🤩 Top speed: about 25,000 mph https://t.co/x8cxmpJzCT — Latest in space (@latestinspace) October 8, 2026

Στα πλάνα καταγράφεται η φλογερή λάμψη του πλάσματος που περιέβαλλε το σκάφος κατά την επανείσοδο, αλλά και οι ακριβείς ελιγμοί που απαιτούνταν για την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Οι εικόνες προσφέρουν μια εντυπωσιακή ματιά στη μηχανική που επέτρεψε στους τέσσερις αστροναύτες να επιστρέψουν με ασφάλεια στη Γη, μετά το ιστορικό 10ήμερο ταξίδι τους γύρω από τη Σελήνη.

Κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία στην εξωτερική θερμική ασπίδα του Orion έφτασε έως και τους 2.760°C. Για την επιβράδυνση της καθόδου, το σκάφος χρησιμοποίησε δύο πιλοτικά αλεξίπτωτα και στη συνέχεια τρία κύρια αλεξίπτωτα, πριν ολοκληρώσει την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό.

Η Artemis II είχε εκτοξευθεί με επιτυχία την 1η Απριλίου από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, ενώ η αποστολή ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου με την ασφαλή προσθαλάσσωση της κάψουλας στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Advertisement

Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική αποστολή του προγράμματος Artemis και, παράλληλα, για την πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες που άνθρωποι ταξίδεψαν ξανά σε κοντινή απόσταση από τη Σελήνη, μετά την εποχή του Apollo 17, τον Δεκέμβριο του 1972.

Μάλιστα, το πλήρωμα της Artemis II κατέρριψε και το ιστορικό ρεκόρ απόστασης από τη Γη που κατείχε από το 1970 η αποστολή Apollo 13.

Η επόμενη αποστολή, Artemis III

Η Artemis III αποτελεί την επόμενη προγραμματισμένη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος της NASA και έχει προγραμματιστεί για το 2027, με ιδανικό στόχο τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Advertisement

Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τύπο πυραύλου και διαστημοπλοίου που χρησιμοποιήθηκε στην Artemis II, δηλαδή το Space Launch System (SLS) και την κάψουλα Orion. Ωστόσο, αντί για προσεδάφιση στη Σελήνη, η Artemis III θα επικεντρωθεί σε μια κρίσιμη δοκιμή σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Βασικός στόχος είναι να δοκιμαστούν τα συστήματα προσέγγισης και πρόσδεσης (rendezvous and docking) του Orion με εμπορικά σεληνιακά σκάφη, όπως το Starship της SpaceX. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση, η οποία έχει πλέον μεταφερθεί στην αποστολή Artemis IV, που είναι προγραμματισμένη για το 2028.

Η NASA ανακοίνωσε επίσημα τον Ιούνιο τα τέσσερα μέλη που θα αποτελέσουν το πλήρωμα της επόμενης αποστολής:

Advertisement

Ράντι Μπρέσνικ (NASA) – Διοικητής

– Διοικητής Λούκα Παρμιτάνο (ESA / Ιταλία) – Πιλότος, ο πρώτος Ιταλός που θα συμμετάσχει σε αποστολή Artemis

– Πιλότος, ο πρώτος Ιταλός που θα συμμετάσχει σε αποστολή Artemis Αντρέ Ντάγκλας (NASA) – Ειδικός αποστολής

– Ειδικός αποστολής Φρανκ Ρούμπιο (NASA) – Ειδικός αποστολής

Η Artemis II αποτέλεσε, επομένως, ένα κρίσιμο βήμα για το πρόγραμμα επιστροφής της NASA στη Σελήνη, ενώ η επόμενη φάση θα επικεντρωθεί στις τεχνολογίες και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επανέναρξη των επανδρωμένων σεληνιακών αποστολών.