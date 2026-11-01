Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τέσσερις αστροναύτες ολοκλήρωσαν επιτυχώς μια αποστολή προσομοίωσης στον Άρη, παραμένοντας σε απομόνωση για 378 ημέρες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον.

Οι ερευνητές εκτέλεσαν εργασίες όπως η καλλιέργεια φυτών και διαχειρίστηκαν τεχνητές καθυστερήσεις στην επικοινωνία, προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες ενός μελλοντικού διαπλανητικού ταξιδιού.

Η NASA θα υποβάλει το πλήρωμα σε ιατρικές εξετάσεις για να αξιολογήσει την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις μακροχρόνιων αποστολών και τη διατήρηση της ψυχικής τους ισορροπίας.

Τα συμπεράσματα από αυτή τη δοκιμασία θα συμβάλουν στον σχεδιασμό των επερχόμενων επανδρωμένων αποστολών στη Σελήνη και μελλοντικά στον πλανήτη Άρη.

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Μετά από 378 ημέρες που πέρασαν στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον, τέσσερις αστροναύτες που συμμετείχαν σε μια άσκηση προσομοίωσης στον Άρη, βγήκαν από την απομόνωση. Το πείραμα έγινε για να προετοιμαστούν οι αστροναύτες για ένα μελλοντικό ταξίδι στον γειτονικό πλανήτη.

Το πείραμα της NASA

Οι τέσσερις ερευνητές είχαν εισέλθει στις 19 Οκτωβρίου 2025 σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο 158 τετραγωνικών μέτρων, φτιαγμένο από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Εκεί έκαναν πραγματοποιούσαν διάφορες εργασίες, όπως το να καλλιεργούν φυτά σε χώμα παρόμοιο με του Άρη, ενώ όταν επικοινωνούσαν με τη NASA αντιμετώπιζαν τις ίδιες καθυστερήσεις στο σήμα που θα υπήρχαν αν βρίσκονταν στ’ αλήθεια στο διάστημα.

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After more than a year on a simulated Mars mission that will help us better prepare for future long-duration stays on the Moon and Mars, four crew members will "return" to Earth. Watch the crew exit live: https://t.co/VBpDUHwPf2 https://t.co/DYtRTwLt8i — NASA (@NASA) October 30, 2026

Η NASA έχει εξερευνήσει ήδη τον Άρη με ρομπότ και δορυφόρους, αλλά θέλει να στείλει ανθρώπους εκεί μέσα στη δεκαετία του 2030, αφού πρώτα επιστρέψει στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά — ζήσαμε σε περιορισμό με τη δική μας θέληση», δήλωσε η Έλεν Έλις, μία εκ των μελών της ομάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι ο διοικητής Ρος Έλντερ, ο επιστημονικός υπεύθυνος Μάθιου Μοντγκόμερι και ο μηχανικός Τζέιμς Σπάισερ.

«Το χρονικό περιθώριο για να κρατήσουν οι ΗΠΑ την πρωτιά στο διάστημα στενεύει», σημείωσε η Έλις, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη δημιουργία εξειδικευμένης ακαδημίας για διαστημικές επιχειρήσεις που προωθεί η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στα σχέδια για τη δημιουργία σεληνιακής βάσης.

Crew from NASA’s simulated Mars mission emerges after 378 days in isolation https://t.co/CIzW1BBDM8 Advertisement November 1, 2026

«Για τον Άρη, τα ρίσκα είναι μεγάλα», δήλωσε ο Έλντερ. «Όμως με σωστό όραμα, σκληρή δουλειά και επιμονή, ο στόχος να πατήσει άνθρωπος στον Άρη δεν είναι απλά εφικτός, είναι σίγουρο ότι θα συμβεί».

Η ομάδα θα μείνει τώρα για δύο εβδομάδες στο κέντρο της NASA για ιατρικές εξετάσεις και συζητήσεις με τους επιστήμονες. Η διαστημική υπηρεσία επιδιώκει να εξετάσει πώς οι αστροναύτες προσαρμόζονται στις ρουτίνες και τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής σε μακροχρόνιες αποστολές μακριά από τη Γη, διατηρώντας την υγεία, την παραγωγικότητα και την ψυχική τους ισορροπία.

Αυτή ήταν η δεύτερη παρόμοια αποστολή της NASA, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία διάρκειας 378 ημερών το 2023-2024.

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Η διευθύντρια του κέντρου, Βανέσα Γουάιτς, υποδέχτηκε την ομάδα και τους συνεχάρη που κατάφεραν να ζήσουν με λίγους πόρους, να συντηρήσουν τον χώρο τους και να βγάλουν πέρα τις δοκιμασίες.

Υπογράμμισε επίσης τον τρόπο με τον οποίο το πλήρωμα διαχειρίστηκε την καθυστέρηση στην επικοινωνία: «Αυτές οι καθυστερήσεις απαιτούν υπομονή, προσεκτικό σχεδιασμό και μεγαλύτερη ανεξαρτησία — ιδιότητες που θα είναι απαραίτητες για τους μελλοντικούς αστροναύτες που θα ταξιδέψουν εκατομμύρια μίλια μακριά από το σπίτι τους». Όπως κατέληξε, τα μαθήματα από την αποστολή CHAPEA θα ανοίξουν τον δρόμο για τις αποστολές στη Σελήνη και «μια μέρα, στον Άρη».

Πηγή: Reuters

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